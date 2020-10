La app de Bankia da fallos e impide operar con normalidad

Bankia ha protagonizado una de las operaciones empresariales más importantes de España en las últimas semanas, sin embargo su aplicación está dando constantes fallos esta mañana. Si eres cliente del banco y has tratado de acceder a tu cuenta esta mañana quizá hayas notado que esta está dando problemas.

No eres el único. Están siendo numerosos clientes los que están avisando a la entidad bancaria durante la mañana de que la aplicación no está funcionando como debería, ya que no les es posible acceder a ella ni operar con normalidad. Un fallo que la propia Bankia ha reconocido.

Bankia ha respondido a los clientes en redes sociales advirtiéndoles de una incidencia que ha bloqueado temporalmente la app. Esto significa que hasta que Bankia solucione el problema, los usuarios no podrán usar la app como hasta ahora lo habían hecho.

Una incidencia que llega en uno de los peores momentos: el día 1 de octubre, primer día del mes en el que muchos trabajadores cobran sus nóminas. Si bien esta ha sucedido en el peor día del mes con diferencia, todo apunta a que se resolverá en unas pocas horas.

La app falla

Buenos días, Nacho. Hoy tenemos una incidencia detectada en la App, por lo que sus funcionalidades están limitadas temporalmente. Nuestros compañeros están trabajando para que quede solucionada lo antes posible. ¡Sentimos las molestias ocasionadas! — Hola Bankia (@HolaBankia) October 1, 2020

La propia Bankia en su cuenta de Twitter ha admitido el problema. La incidencia ha dejado las principales "funcionalidades" de la app "limitadas temporalmente". Han prometido que el problema estará solucionado lo antes posible y que ya están trabajando en ello.

Los usuarios no han tardado en reportar el fallo y comprensiblemente Bankia ha intentado calmar a sus clientes. Razonable por otra parte, teniendo en cuenta la fecha tan relevante en la que nos encontramos.

Buenos días, Rosaura. Sí, tenemos detectada una incidencia en la App, por lo que sus funcionalidades están limitadas de forma temporal. Estamos trabajando para que quede solucionada lo antes posible. ¡Sentimos las molestias ocasionadas! — Hola Bankia (@HolaBankia) October 1, 2020

No es la primera vez

Sorprendentemente, esta no es la primera vez que ocurre un fallo con la app de Bankia. El pasado mes de julio los clientes de la entidad sufrieron un fallo similar a principios de mes que se extendió, además, a la web de Bankia. En este caso, los problemas se han limitado a la aplicación.

La web Downdetector confirma el problema y deja claro que los problemas siguen persistiendo. Los primeros reportes de problemas empezaron sobre las 11 de la mañana hora española, por lo que el fallo debería estar próximo a solucionarse.

Si eres un afectado, te recomendamos estar atento a las redes sociales de Bankia, ya que en ellas la empresa anunciará en un momento u otro que el problema ha sido solucionado. Hasta entonces, a los usuarios no les queda más que esperar a que se solucione toda la incidencia.