Thermomix TM6 se actualiza con nuevos modos de cocina y mejorando el prelavado

Thermomix ha anunciado por sorpresa una actualización de software de su robot TM6, el último modelo que llegó a España el pasado año. Ahora, la compañía que pertenece al grupo Vorwerk ha incorporado dos nuevos modos de cocinado, así como ha mejorado dos funciones que ya tenía el robot de cocina.

En concreto la Thermomix TM6 ahora dispone de los modos calentar y cocción de huevos que completan así el catálogo disponible entre los que se encuentran los modos hervidor, trituración, cocción lenta, fermentación, al vacío o amasar.

El nuevo modo calentar permite a los usuarios que se olviden del microondas. Así, podrán calentar leche, sopas, salsas o cremas de forma precisa y uniforme. En concreto, el robot permitirá calentar diferentes preparaciones entre 37 y 90 grados utilizando diferentes velocidades en función de la textura de la preparación.

Por otro lado, el nuevo modo cocción de huevos permite cocinar entre 2 y 6 huevos de talla M sin necesidad de ajustar el tiempo de cocción. Para seleccionar en qué punto quedan los huevos, habrá que indicar el punto deseado: pasado por agua, mollet, medio, medio duro o duro.

Prelavado y vídeos

Más allá de incorporar estas dos nuevas funciones, la compañía también ha mejorado el modo prelavado que está presente en la máquina desde su lanzamiento en marzo del año pasado.

Ahora, esta funcionalidad cuenta con cuatro niveles de limpieza en función de la necesidad del usuario para dejar la máquina lo mejor posible antes de fregarla a mano. En concreto, el póker de opciones que se pueden encontrar después de la actualización de software son prelavados para masas, estándar, salsas y caramelo e intensivo. "Sólo será necesario escoger el adecuado, en función de la receta preparada, para un prelavado del vaso más eficaz", explica la empresa.

Thermomix TM6

Además del prelavado, otro de los aspectos que se han mejorado es el seguimiento de recetas, que ahora se podrá hacer en vídeo, (algo bastante popular en dispositivo como Amazon Echo Show o Google Nest Hub), a través de su pantalla táctil de 6,8 pulgadas.

Los vídeos estarán disponibles dentro de la cocina guiada y estarán disponibles algunos pasos de ciertas recetas que pueden implicar mayor dificultad y que con la habitual ficha explicativa podría no ser suficiente.

Los vídeos son fáciles de seguir, no tienen audio y pueden ser pausados y reproducidos a demanda del usuarios y tantas veces como se desee. De este modo, no hay un tiempo marcado para el cocinero sino que podrá dar el salto según sus necesidades. Además, los vídeos se encuentran online, de modo que no ocupan espacio en la memoria del TM6, y son exclusivos del dispositivo Thermomix.

Cómo actualizar la Thermomix TM 6

Aunque ha mejorado mejorado la función prelavado, cocina guiada y añadir dos nuevos modos de cocinado, Thermomix explica que su intención es seguir mejorando el robot con nuevas actualizaciones de software poco a poco, por lo que es conveniente conocer cómo actualizar la Thermomix TM 6.

En primer lugar, hay que cerciorarse de que se tiene conectada a internet a través de WiFi el robot de cocina. Una vez hecho, se puede ver la información sobre la versión de tu aparato y su software en "Versión y actualización de Thermomix", en los ajustes de menú de Thermomix. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la TM6 se actualiza automáticamente al iniciarse, con lo que no habrá que hacer nada más que esperar.

El usuario puede también puedes buscar actualizaciones de forma activa si ve que la actualización no le ha llegado. En cualquier caso, si hay una actualización disponible, Thermomix avisará y podrá seleccionar "Instalar actualización". No se asuste si Thermomix TM6 se apaga y enciende varias veces durante la actualización, es normal. Eso sí, no desconecte el robot mientras la actualización se está descargando e instalando.