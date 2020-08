Apple usará piezas más baratas en los iPhone 12 para ahorrar costes por el 5G

Ya es prácticamente un hecho el que los futuros iPhone 12 que llegarán a España en octubre llevarán conectividad 5G. No es para menos, ya que absolutamente todos los contrincantes en Android han abrazado en sus gamas altas dicha conectividad, y sería casi inadmisible que en el caso de los iPhone esto no fuera así. Pero el 5G no sale gratis.

En la manufacturación de un smartphone, hay que saber escoger las piezas y el módem 5G que los iPhone usarían sería bastante caro. Según el analista Ming-chi Kuo, afamado experto en analizar los pasos de Apple, la firma habría escogido usar componentes más baratos en otros asuntos del dispositivo para abaratar costes.

En concreto, las partes 'afectadas' de la manufacturación serían la placa base que tendría una menor cantidad de capas y colocando partes específicas en áreas más pequeñas. Como resultado, se usarán partes de batería más baratas.

El iPhone 12 usará piezas baratas

Cambio de batería del iPhone iFixit

Como resultado, Apple usará placas de batería entre un 40 y un 50% más baratas que las que vemos en los iPhone 11, según Kuo. De hecho, las abterías también tendrán un coste menor de entre un 30 y un 40% debido a estos cambios de diseño. Kuo también asegura que Apple está recortando gastos en batería para realizar el lanzamiento de unos nuevos AirPods de tercera generación.

Este lanzamiento respondería a los últimos rumores que hablan de un cambio en la eficiencia y en el cuerpo de los AirPods para poder ser más eficientes y que además el cuerpo consiga ser similar al de los AirPods Pro.

Reducir costes cueste lo que cueste

iPhone nuevo. Drew Coffman Unsplash

Esto sin embargo no bastaría para reducir los costes de incluir 5G en los iPhone. Kuo estima que incluir esta tecnología le costará a Apple entre 125 y 135 dólares por unidad, más 75 u 85 dólares por conectividad WiFi 6. Por lo tanto, la decisión de Apple de no incluir ni el cargador ni los auriculares tendría cada vez más razón de ser.

El que se incluyan baterías de menor coste no tiene por qué tener un impacto negativo en la batería ni en su desempeño, ni mucho menos. De hecho, se espera que los iPhone 12 superen a los 11 en lo que a batería se refiere, si bien para muchos usuarios que no tengan un cargador rápido de anterior generación la compra del cargador aparte puede ser todo un engorro. Por otra parte, esto será beneficioso para el medio ambiente, ya que evitará que generemos todavía más desechos electrónicos.