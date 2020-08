Toshiba deja el mercado de portátiles tras 35 años en activo

Fin de una era. La firma Toshiba ha anunciado que abandona por completo el mercado de los ordenadores portátiles. La histórica marca que ha estado en activo en dicho mercado durante 35 años dice adiós a una historia que empezó con la venta de un primer portátil en Japón allá por el año 1985.

Este proceso no ha sido nuevo. En 2018 Toshiba ya empezó el proceso para dejar atrás el mercado de los portátiles. Esta transición ha finiquitado ahora, y es en agosto del año 2020 cuando Toshiba ha dejado absolutamente por completo la fabricación de portátiles.

Según podemos leer en The Verge, Toshiba ha decidido vender por completo su propiedad restante al fabricante Sharp, más conocido por comercializar pantallas y otros dispositivos. No obstante y como veremos a continuación, esto no significa que los dispositivos Toshiba desaparezcan de forma total.

Toshiba dice adiós a los portátiles

Toshiba @wen_xiao en Unsplash

Seguramente hayas oído hablar de los portátiles Dynabook, unos dispositivos más centrados en la gama de acceso. Esta marca surgió como resultado de la adquisición de Sharp de esta división ya que, como decimos, este proceso se inició en 2018. En este nuevo modelo de negocio Toshiba aún tenía 20% del control sobre la manufacturación de stos dispositivos.

Decimos 'tenía' en pasado precisamente porque Sharp adquirió el resto de la división en el proceso de compra gracias a que se reservó el derecho de comprar ese 20% que aún ostentaba Toshiba. Por ende, ahora la división de portátiles de Toshiba pasa al completo a manos de Sharp.

Los smartphones y las tablets

iPad básico de 2019. Apple Omicrono

Si bien es cierto que la transición de PC a tablet no ha sucedido tal y como algunos vaticinaban, el PC está bastante desplazado respecto a los smartphones y, de nuevo, las tablets. Ambos dispositivos han sabido suplir la mayoría de carencias que tenían los ordenadores, especialmente los portátiles. Además, Apple cuenta con una fuerte cuota de mercado con sus MacBook.

Toshiba, a diferencia de otras firmas que han tenido que luchar para aguantar en dicho mercado, ha decidido echar el cierre tras más de 3 décadas de actividad. Una historia que comenzó con el Toshiba T1100, un portátil con panel LCD de 640 x 200 píxeles yu 256 KB de RAM. Un ordenador que sí fue un súper ventas por la época.

La portabilidad de los nuevos productos de esta generación, la ardua competencia que marcas como ASUS o Apple han ejercido y la presencia del smartphone han culminado con la retirada de Toshiba de dicho mercado. Una mala noticia, por supuesto, especialmente hablando de una firma con más de 30 años de historia.