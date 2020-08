Tu Nikon se puede convertir en webcam: así puedes hacerlo

En los tiempos del teletrabajo, numerosas marcas fotográficas han lanzado tanto en España como en otros países software para convertir una cámara de fotos en una webcam. Algo tremendamente útil, ya que además de permitirnos aprovechar nuestra cámara nos permitirá tener una calidad de imagen muy superior a la que obtendríamos con una webcam normal.

Marcas como Canon o Fujifilm ya han lanzado sus propios softwares para este propósito. ¡Existen incluso apps para usar tu smartphone! Ahora le toca el turno a Nikon, que acaba de presentar su software para convertir cámaras en webcams.

Este software, como los anteriores ya mencionados, tiene ciertas particularidades y limitaciones. No vale cualquier cámara; solo las cámaras de más alta gama de Nikon entrarán dentro de dicho software, y estará principalmente pensado para cámaras mirrorless, aunque algunas DLSR también entrarán en la lista.

Convierte tu Nikon en una webcam

Nikon Z5 Nikon Omicrono

Este software llamado Webcam Utility por ahora está en beta y se puede descargar de forma gratuita. Solo estará disponible para unas cuantas cámaras seleccionadas, y se espera que más dispositivos que vayan lanzándose al mercado cuenten con la compatibilidad esperada con este software. Este es el listado de cámaras admitidas:

Mirrorless: Z7, Z6, Z5 y Z50.

Z7, Z6, Z5 y Z50. DLSR: D850, D780, D500, D7500 y D5600.

Podremos conectar nuestra cámara al ordenador mediante USB y el software se encargará de convertir la imagen y que podamos usar la cámara como webcam. También podremos usar HDMI, aunque tendremos que usar un dispositivo aparte como una capturadora de vídeo para conseguir la imagen que necesitaremos.

Para descargar el software, por cierto, se necesita Windows 10 en 64 bits, por lo que no valen otras versiones de SO de Microsoft. Si no tienes dicho sistema, puede que sea la excusa perfecta para actualizar a la última versión de Windows.

Escasez de webcams

Esta solución se ha tomado por parte de los fabricantes para paliar un poco la tremenda escasez de webcams que actualmente vive el mercado. En las primeras fases de la cuarentena, hubo una amplísima demanda de esta clase de dispositivos, ya que ofrecen una buena calidad de imagen respecto a las webcams de los portátiles o las cámaras frontales de nuestros smartphones.

Estos software están pensados para que el usuario común, ya sea fotógrafo profesional o entusiasta de la fotografía, pueda usar sus caras DSLR o mirrorless como cámara para hacer videollamadas o streaming.

Estas cámaras son muchísimo más potentes que las webcam de toda la vida, por lo que es una decisión muy conveniente para los usuarios. Ahora, si tienes una cámara Nikon, podrás usarla en tu PC para hablar con tus amigos o hacer streaming... siempre y cuando tengas el modelo correcto.