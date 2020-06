Olympus dice adiós a las cámaras: venderá su división este mismo año

Si eres aficionado a la fotografía, sin lugar a dudas has oído hablar de Olympus, afamada firma que durante años se ha dedicado a la fotografía. Es precisamente de este mercado del que se baja: Olympus anuncia su retirada definitiva y completa del mercado de cámaras fotográficas.

¿El motivo? Puede que muchos lo adivinéis. Exacto, la fotografía móvil. Si bien las cámaras de formato completo siguen siendo absolutamente superiores a las cámaras que tenemos en nuestros smartphones, son bastante más caras y los resultados finales que otorgan suelen prestarse a entornos más profesionales, o al menos, en el terreno del entusiasta fotográfico.

Así, la firma dice adiós a un negocio que suponía apenas un 5% de su empresa y que, por otra parte, tenía una historia de casi un siglo de antigüedad. La división de imagen se venderá al fondo de inversión JIP (Japan Industrial Partners), el mismo que compró la marca VAIO de Sony pensada para portátiles.

Olympus deja las cámaras

Cámara analógica de Olympus. Unsplash Omicrono

Olympus lleva en el mercado fotográfico desde el año 1936, es decir, hace 84 años. Cualquiera pensaría que dada la historia de esta marca esta decisión es totalmente absurda. Pero nada más lejos de la realidad; ya había indicios de esta decisión, ya que Olympus llevaba ya 3 años sin tener beneficios reales en su negocio fotográfico.

De hecho, la división destinada a medicina de Olympus supone el 80% de su negocio, mientras que el de las cámaras, menos del 5%. Tras estos 3 años de pérdidas consecutivas, han decidido vender su negocio de cámaras y lentes. El acuerdo se cerrará antes del 30 de septiembre y la operación antes del 31 de diciembre. Es decir, Olympus abandonará el negocio este mismo año.

El anuncio se ha realizado mediante un momurándum que podemos leer en The Verge, en el que se cita el declive del mercado fotográfico y la salud de la que goza el apartado de la fotografía móvil. Estas son las razones que el CEO de la firma, Yasuo Takeuchi, ha dado para justificar esta decisión (pese a que el año pasado negaba estas cuestiones).

Esto no quiere decir que las cámaras de Olympus mueran como tal, ya que el plan de JIP es seguir usando las marcas subsidiarias de Olympus como OM-D para poder comercializar sus cámaras. El problema reside en que si JIP lleva a cabo la misma estrategia de venta que está realizando con VAIO, entonces estas cámaras más que presumiblemente se quedarán en Japón.

Cámaras originales y buenas

La marca Olympus, derrotada por el mercado móvil. Unsplash Omicrono

Olympus hasta este momento se estaba centrando en el mercado de cámaras micro cuatro tercios con propuestas como las Olympus Pen. Otras variantes, como la E-M1X buscaba entrar en el mercado más profesional de nuevo entrada en el factor de micro cuatro tercios. Pese a que sus cámaras eran muy valoradas por la comunidad, no tenían buenas ventas.

Sin embargo, esta decisión no sorprende. El mercado móvil, al menos en lo que al aspecto fotográfico se refiere, está en su época dorada; los resultados que un smartphone de gama alta puede arrojar frente a una cámara de formato completo no se quedan atrás, y no dejan de ser dispositivos más portátiles y con una infinidad de usos adicionales.