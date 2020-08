La alternativa barata a las ruedas del Mac Pro tampoco son baratas

Todos recordamos las polémicas ruedas del Mac Pro, que generaron titulares allá por donde iban y que incluso llegaron a España. Estas ruedas cuestan 480 euros, y además de ser simples ruedas para tu Mac Pro, no tienen frenos. Una salida de tono que no pasó desapercibida.

Hablamos de Apple y en cuanto la manzana lanza un producto al mercado inmediatamente salen competidores de debajo de las piedras, con imitaciones o adaptaciones que prometen ser la alternativa en parte a sus precios bajos. El prolema es que las ruedas baratas del Mac Pro... no son baratas.

La firma OWC ha lanzado al mercado su alternativa de kit de ruedas para el Mac Pro, y aunque prometen ser no solo la alternativa sino mejores, tienen un coste difícil de justificar de 200 dólares.

Las ruedas baratas que no son baratas

No nos malentendáis, es una rebaja en dólares del 50% respecto a los 400 que vale el kit original. El kit de OWC ya está enviando kits anticipados de su kit de ruedas alternativa para el Mac Pro que costarán 250 dólares de forma normal. Actualmente están disponibles vía venta anticipada por unos 200 dólares.

El kit Rover Pro de OWC no sustituye las patas predeterminadas, como sí hacen las ruedas de Apple. Estas ruedas han sido concebidas prácticamente para derrotar a las de Apple, ya que OWC ha pensado prácticamente en todos los puntos negativos de la alternativa de Apple y los ha solucionado.

Con frenos y modulares

Para empezar, las ruedas de Apple sustituyen a las patas, lo que quiere decir que no son modulares. Además, su mayor crítica fue que no tenían frenos, por lo que si una superficie no era perfectamente recta, haría que nuestro Mac Pro rodara por la habitación sin rumbo.

Rover Pro. OWC Omicrono

Para empezar, las Rover Pro tienen frenos, es decir, topes para que las ruedas se puedan quedar enganchadas. Además, las ruedas no sustituyen las patas del Mac Pro. Todo lo contrario; se ponen debajo del Mac Pro para que no tengamos que retirar las patas adheridas al chasis del ordenador. Simplemente necesitaremos "un par de giros de muñeca" para encajarlas. El problema es que esta solución hará más alta la torre.

Las Rover Pro deberían empezar a enviarse en septiembre y aunque siguen valiendo un dineral para ser unas dichosas ruedas, son infinitamente más fáciles de recomendar dado el coste reducido que tienen y las ventajas que ofrece respecto a la alternativa de Apple. Que de nuevo, no tiene frenos y cuestan prácticamente el doble. Así podremos transportar nuestro Mac Pro a cualquier sitio sin mayores quebraderos de cabeza.