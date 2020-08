Podrás usar tus mandos de PS4 en PlayStation 5 pero no con sus juegos

Cuando se presentó en España la PS5 hace unos meses hubo una pregunta que siempre ha rondado la saga de consolas de Sony: ¿será la consola retrocompatible? Algo que en cierta manera sí se ha confirmado, pero con ciertas limitaciones. Porque una duda era sobre si el mando de PS4 funcionaría en PS5, y ahora se ha resuelto.

En un comunicado, Somy ha confirmado que si bien los mandos de PlayStation 4 se podrán usar en PlayStation 5, no serán compatibles con juegos de la plataforma nativa. Es decir, que si queremos jugar a un juego de PS4 en PS5 y queremos usar el mando de la PS4 podremos, pero si queremos jugar a un título de PS5 con un mando de PS4, no será posible.

La compatibilidad de los periféricos de PlayStation, así, ha sido detallada: volantes de carreras, mandos arcade y demás funcionarán con juegos de PS5 y PS4 siempre que el título los admita, por lo que dependerá en gran medida de los desarrolladores.

Mandos de PS4 en PS5

Mando de PlayStation 4.

Sony ha lanzado un comunicado en su blog hablando de las preguntas sobre los periféricos compatibles de PS4 en PS5. De nuevo, los periféricos ya meniconados funcionarán con juegos de PS5 y PS4 que sean siempre compatibles. Los PS Move Motion Controllers yu el PlayStation VR Aim Controller también funcionarán en juegos de realidad virtual compatibles con la PS5.

Esto es un varapalo para ciertos usuarios que esperaban reutilizar sus mandos de PS4 en PS5, algo que no podrá ser para los títulos nativos de la consola. Si queremos jugar a un juego de PS5 con varios jugadores, tendremos que usar mandos adicionales. Un movimiento que contrasta con el de Microsoft.

Mando de Xbox One.

Si bien es cierto que los mandos de Xbox 360 no funcionaron en Xbox One, Microsoft ya ha asegurado que sus mandos Xbox One funcionarían en la Xbox Series X. De esta forma, los usuarios que tengan mandos de esta consola podrán usarlos tanto para PC, como para Xbox Series X y lógicamente en Xbox One.

Cambios tecnológicos

Lo fácil sería pensar que Microsoft tiene más consideración que Sony con sus usuarios, pero esto se limita a una cuestión técnica. Los mandos de Xbox Series X no son muy distintos de los de Series X, dándole así al usuario más facilidades para las compatibilidades entre hardware.

El DualSense de PS5 es otro caso distinto. El mando gira en torno a sensores adaptativos y cuenta con una nueva tecnología de retroalimentación háptica de alta fidelidad. Además, estos tienen micrófono integrado. Es decir, es un mando completamente distinto, tanto a nivel de diseño como a nivel de hardware.

Si un videojuego de PlayStation 5 quiere aprovechar este hardware, lógicamente el mando de PS4 no será compatible porque no tiene esas mismas tecnologías. Veremos si los desarrolladores trabajan en solucionar esto, pero en este caso no nos encontramos con una falta de consideración por parte de Sony sino ante simples diferencias que este salto generacional conlleva.