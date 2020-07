Apple vende un cable por más de 100 euros: ¿tiene lógica?

Apple no es que haya sido siempre una empresa especialmente tranquila. Ha saltado a la polémica en numerosas ocasiones, bien por vender ruedas a 500 euros o bien por vender un soporte para monitores por 1.000 dólares. Su última "salida" no es menos: un cable por más de 100 euros. En España, concretamente, se vende por 149.

Muchos nos quedamos boquiabiertos con esas ruedas que valían 480 euros. Pero es lógico sorprenderse más por un cable que, aunque trenzado, vale más de 100 euros. En Amazon podemos encontrar cables Thunderbolt 3 muy similares, de tipo C a tipo C mucho más baratos. ¿Es esta otra descabellada idea de Apple?

La respuesta corta es... sí. Cualquier cable, por muy trenzado que esté, no vale más de 100 euros. Pero, ¿por qué está vendiendo Apple un cable por 150 euros? Lo cierto es que tiene una "explicación" que puede que no acepte todo el mundo.

Un cable... ¡¿por 150 euros?!

Pro Display XDR Apple

El cable de marras ha sido lanzado hoy mismo en la tienda de Apple. Es Thunderbolt 3, tiene una longitud de 2 metros y es compatible con la salida DisplayPort y la transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 a 10 Gbps (entre dispositivos compatibles las velocidades pueden alcanzar los 40 Gbps).

De nuevo, queremos insistir; este precio no es barato. Pero este cable tiene un origen; es el que se incluía con el Pro Display XDR (sí, esa pantalla pensada para profesionales que vendía su peana aparte por 1.000 dólares) y que ahora, casi por accidente, se ha puesto a la venta por separado. Y ya hay quién ha salido a defender a Apple.

Tal y como ya contamos, ni todos los ordenadores de Apple ni mucho menos los de Windows podían aprovechar todas las capacidades de este panel. En Reddit hay un hilo completo explicando el por qué de este precio, y las razones son varias.

Thunderbolt.

Como ejemplo tenemos el cable Belkin Thunderbolt 3 que se vende más barato, a 79.95 euros (que sigue siendo caro, por cierto). Este, para empezar, no está trenzado y adem´s no es compatible con USB 3.1 ni con DisplayPort, por lo que solo es adecuado para los casos en los que todos los dispositivos conectados tengan Thunderbolt 3. Si lo usamos para conectar, por ejemplo, un MacBook Pro a una base Thunderbolt los puertos estarían limitados a velocidades USB 2.0 de 480 Mbps.

El trenzado, además, le suma coste al producto. Es cierto que una gran mayoría de cables de Amazon están directamente trenzados, pero dicho proceso conlleva un coste que además crece cuanto más largo es el cable. Además, los TB3 normales pierden velocidad cuando superan el medio metro, y el cable que vende Apple por 150 euros es de velocidad completa con 2 metros de largo. Eso sin contar la certificación Thunderbolt.

El enemigo en casa

Teniendo en cuenta además los costes de producción y de venta, así como el precio regular de este tipo de cables (entre 30 y 40 euros) puede parecer que el coste no es tan alto. No obstante, hablamos de un cable de calado profesional, que garantizará 2 metros. El caso es que no tenemos que pagar esa cantidad.

Cable barato Thunderbolt 3 de Apple. Apple Omicrono

Lo cierto es que Apple ya vende un cable más "barato" de 0.8 metros por unos módicos 45 euros. Recordemos que este cable es muy corto, mide menos de un metro. Pero la diferencia con el modelo que vale 149 es que este, manteniendo todas las características del hermano "mayor", es bastante más corto. Si la longitud no te importa (y tampoco el que esté trenzado), esta es tu opción.