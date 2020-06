Usar macOS sin comprar un Mac es posible con este ordenador

El sistema operativo es un punto importante a la hora de elegir entre comprar un Mac o un PC convencional; si quieres usar Windows, tienes una variedad de marcas entre las que elegir, y cualquiera suele ser una opción directa y sencilla.

Pero, ¿qué pasa si, por cualquier razón, necesitas usar macOS? En ese caso, sólo tienes una opción: pasar por la caja de Apple y comprarte un Mac. Puede que te parezca extraño que no haya competencia, pero este último proyecto del que hablamos hoy demuestra porqué.

OpenCore Computer es una nueva marca que ofrece ordenadores 'hackintosh'; es decir, que son PCs normales y corrientes a los que se les ha instalado macOS. Normalmente es un término asociado con usuarios entusiastas, dispuestos a 'meterse en líos', pero de vez en cuando aparece una empresa que quiere aprovecharse de ello. No suelen durar.

MacOS sin comprar un Mac

OpenCore Computer apenas tiene un par de días de vida, pero ya está en el centro de la polémica. Su primer producto es el Velociraptor, un ordenador basado en un chasis Lian Li TU150, y capaz de montar hardware de gama alta que no podemos conseguir con un Mac.

Por ejemplo, si siempre quisiste un Mac Pro con procesador AMD, esta es la única alternativa; puede montar hasta un Ryzen 3950X, junto con una gráfica Radeon Vega VII y 63 GB de memoria RAM DDR4. Un hardware impresionante, que según la compañía lo pone muy por delante de los nuevos Mac Pro con procesador Intel Xeon, al menos en rendimiento de un hilo.

El Velociraptor es un ordenador capaz de ejecutar macOS OpenCore Computer Omicrono

Por supuesto, lo verdaderamente interesante de este ordenador premontado respecto a otros es su sistema operativo; o mejor dicho, sistemas operativos, porque el Velociraptor se puede comprar con dos SSD, uno para macOS y otro para Windows, y tener ambos instalados al mismo tiempo.

Eso nos permite usar un sistema u otro dependiendo de nuestras necesidades, o del programa concreto que queramos usar, siempre y cuando reiniciemos, claro. Y aquí es donde empiezan los problemas, dicho de manera suave.

Un proyecto polémico

Y es que todo lo que rodea al proyecto OpenCore Computer tiene mala pinta, empezando por su nombre y su logotipo. Ambos han sido robados del proyecto OpenCore, un 'bootloader' desarrollado por la comunidad; este tipo de programas se inician al arrancar el ordenador, y permiten instalar varios sistemas en el mismo ordenador y seleccionarlos.

OpenCore permite usar Windows, Linux y macOS en el mismo ordenador, y es evidente que OpenCore Computer lo usa para ofrecer macOs en sus sistemas; sin embargo, no tiene nada que ver con el proyecto, algo que sus desarrolladores han tenido que denunciar públicamente.

El segundo aspecto algo peliagudo de OpenCore Computer es el mero hecho de que use macOS, algo que Apple prohíbe explícitamente en su licencia; por lo tanto, si usamos cualquier 'hackintosh', no podemos esperar ningún tipo de soporte de Apple. No solo eso, sino que la copia de macOS preinstalada será 'pirata'.

OpenCore Computer promete lanzar dos nuevos ordenadores con macOS Omicrono

Todo esto lo saben muy bien en OpenCore Computer, como es evidente en el hecho de que no aceptan pagos con tarjeta de crédito para evitar ser rastreados y perseguidos por la ley; sólo podemos hacer pagos con Bitcoin, de aproximadamente 2.199 dólares por la versión más básica.

No creemos que OpenCore Computer vaya a durar mucho, y ni mucho menos recomendamos comprar uno de sus ordenadores; pese a todo, prometen que en los próximos meses presentarán nuevos modelos (T-Rex y Megalodon).