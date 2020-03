Xiaomi tiene nuevos ciclomotores eléctricos a un precio de derribo

Xiaomi reventó el mercado de la movilidad con sus geniales patinetes eléctricos; estos han sido todo un éxito de ventas y han motivado a muchos usuarios a buscar opciones de movilidad urbanas más accesibles y sostenibles. Xiaomi, además, tiene fama de lanzar prácticamente todo aquello que existe en este mundo, y ahora pasa de lanzar patinetes a ciclomotores.

Exacto: Xiaomi ha lanzado sus nuevas motos Xiaomi 70mai, tal y como adelanta Electrek. Nos encontramos con 2 modelos: el Xiaomi 70mai A1 y el A1 Pro, con un enfoque muy claro: la movilidad urbana y la idea de alejarse del transporte público sin tener que adquirir una moto más estándar.

Para ello estas motos tienen 2 armas de venta principales: su precio económico, que es inferior a los 400 euros y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Específicamente pensada para no superar las velocidades límite a las que están sujetas esta clase de vehículos urbanos.

Pedales y buena autonomía

Xiaomi 70mai A1 y A1 Pro. Xiaomi

A efectos prácticos estas motos no son de Xiaomi sino de 70mai, una de sus submarcas. Como ya es habitual en la marca china, 70mai es una firma que ha sido apoyada por Xiaomi para comercializar estos productos junto a ellos. Lo mismo ocurre con otros casos, como Mijia y sus patinetes eléctricos sin ir más lejos.

Nos encontramos ante unas motos de un peso dtotal de 52 kilos y con unas especificaciones muy decentes si tenemos en cuenta el precio. Los motores varían de un 48 V16Ah a un 48 V20Ah en el caso del modelo Pro, con una autonomía de 60 y 70 kilómetros y con baterías de 768 y 960 Wh (esta última reservada al modelo Pro) totalmente intercambiables. El peso máximo que admiten son 125 kilos, un margen bastante amplio para todos los usuarios.

Xiaomi 70mai A1. Xiaomi

Las diferencias entre el modelo estándar y el modelo Pro, afortunadamente, no son demasiado acusadas; además de las especificaciones, la mayor diferencia que tienen ambas motos es que la pantalla del modelo no Pro no es táctil y que el modelo superior cuenta con algunas mejoras como una cámara fronal 1080p y conectividad LTE.

Los pedales son los grandes protagonistas de estas motos, y definen el tipo de ciclomotor del que estamos hablando. No faltan los frenos hidráulicos en la parte delantera y frenos de tambor en la parte de atrás. Pero no queda duda de que su mayor fuerte está en la autonomía.

Baterías intercambiables

70mai A1 ern la calle. Xiaomi

Xiaomi suele poner mimo en los detalles, y así lo demuestra en este 70mai. La diferencia de baterías es de apenas 10 kilómetros de autonomía, recibiendo el modelo inferior 60 y el superior 70. La capacidad de batería sí sufre un recorte agresivo en la "menor" de ambas motos, ya que sta cuenta con 768 Wh y el más potente con 960 Wh. Eso sí, estas baterías serán totalmente reemplazables por el usuario.

El A1 Pro disfruta de una mejor conectividad, con LTE y 16 GB de almacenamiento. ¿Para qué querríamos dichas características en una moto? En la pantalla (que es táctil en el modelo pro) poremos ver mapas, navegar por ellos y acceder a una interfaz inteligente desde la cuál podremos reproducir música para escucharla en caso de no querer llevarnos nuestro teléfono. Un detalle importante es que está prohibido tocar la pantalla en plena conducción, pero si lo necesitamos de forma implícita tendremos comandos de voz a nuestra disposición.

Por ahora solo en China

Xiaomi 70mai A1. Xiaomi

Desgraciadamente estos ciclomotores, por ahora, se quedarán en China. Xiaomi no tiene pensado traer estos dispositivos al mercado occidental, pero esto podría ser algo temporal; no sería raro que Xiaomi, viendo el posible éxito de uno de estos productos en Occidente, decidiera importarlo. Tampoco podemos olvidarnos de los distribuidores de terceros que lo importen a nuestro continente.

Los precios pueden ser un problema en este caso, ya que están en yuanes y la conversión podría depender del distribuidor. El modelo base parte desde los 2.999 yuanes, 388 euros al cambio a modo de oferta. El precio base subirá hasta los 473 euros, unos 3.699 yuanes. Por otra parte, el modelo Pro subirá hasta los 3.999 yuanes (511 euros) también en promoción y, una vez finalizada esta, alcanzará los 4.699 yuanes, unos 600 euros. Que incluso en este coste sigue siendo bastante barato hablando de ciclomotores.