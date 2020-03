El portátil de 900 gramos que también hace de 'iPad': así es el HP Elite Dragonfly

Es bastante corriente que una persona tenga dudas a la hora de comprarse un dispositivo tecnológico. ¿Qué es lo que más se ajusta al uso que le voy a dar? ¿Un portátil o una tablet?

Sin embargo, pocos son conscientes de que ya hay productos capaces de cubrir perfectamente con ambas funciones, como el caso de los portátiles convertibles. En OMICRONO ya hemos podido probar varios equipos así, como el HP Envy x360 o la Surface Pro 7 de Microsoft.

Precisamente, en en este artículo venimos a contaros cómo ha sido nuestra experiencia con el convertible más premium de Hewlett-Packard, el HP Elite Dragonfly. Os adelantamos que no hemos podido ponerle prácticamente ninguna pega.

Un peso pluma muy cómodo

En lo referente a su diseño, los diseñadores de HP han dado totalmente en el clavo. A título individual, estoy cansado de que la mayoría de portátiles carezcan de un mínimo de personalidad, cosa que no ocurre con el Elite Dragonfly. Éste está disponible en un único modelo de color azul perfecto para pasar desapercibido pero sin ser tan aburrido como el típico color negro.

HP Elite Dragonfly

Pese a tratarse de un producto bonito, lo especial de este portátil no está relacionado con su apariencia, sino con sus dimensiones y peso. Éste mide 30,43 x 19,75 x 1,61 centímetros y pesa tan solo 900 gramos.

Dichas características lo convierten en uno de los mejores portátiles del mercado para viajar o realizar desplazamientos. Cabe prácticamente en cualquier mochila y puede cogerse con solo una mano sin problemas. He de admitir que sostenerlo en las manos por primera vez es bastante chocante, no pesa nada.

Úsalo como tablet, libro y más

El hecho de ser un peso pluma ya le suma muchos puntos, pero otra de sus grandes ventajas es la versatilidad. Cabe recordar que al tratarse de un convertible podremos utilizarlo de diferentes maneras. Para ello el portátil incorpora una bisagra 360 grados con la que podremos echar la pantalla totalmente hacia atrás (hasta chocar con la parte inferior del dispositivo).

HP Elite Dragonfly. Alex Branco

Así, el HP Elite Dragonfly puede servir perfectamente como si fuese una tablet. Incluso, puede utilizarse como libro si lo ponemos en disposición vertical. Otra opción que me ha resultado muy cómoda es el "modo soporte", para ver series o películas tumbado en el sofá sin que me moleste la disposición tradicional del teclado. Todas estas posibilidades convierten al Dragonfly en un dispositivo de gran valor respecto a muchos competidores.

Para que la experiencia sea aún más enriquecedora, el portátil integra una pantalla táctil de 13 pulgadas. La sensibilidad táctil de la pantalla es bastante buena, aunque el dispositivo incluye un lápiz táctil para que podamos ser más precisos, ya sea para ejecutar simples acciones o para realizar tareas más profesionales, como dibujar.

Gran autonomía y buen rendimiento

Respecto al rendimiento, el HP Elite Dragonfly está disponible en diferentes versiones. Como máximo podrá tener 16 GB de RAM y un almacenamiento de 512 GB de SSD, mientras que podremos elegir entre un procesador Intel Core i5 o un i7.

HP Elite Dragonfly. Alex Branco

Según nuestras pruebas, el portátil responde bastante bien y no debería dar problemas de rendimiento, aunque es obvio que no es un dispositivo ni mucho menos enfocado a darle caña a los videojuegos. Si es así, no te valdrá.

Este portátil cumple con sobresaliente en uno de los aspectos más relevantes de este tipo de dispositivos: la batería. De media, nos ha dado unas 7 o 8 horas de autonomía, aunque es cierto que dependiendo del uso la cifra puede oscilar un poco hacia arriba o abajo. No deberíamos tener problemas en este punto, pues pocos portátiles de dimensiones reducidas pueden presumir de tener baterías tan duraderas.

La única pega

Nuestra experiencia con este portátil ha sido de diez. De hecho, el único pero que le ponemos al Elite Dragonfly ni siquiera está relacionado con sus características, sino con su precio.

La versión más barata, y también menos potente, cuesta 1.820 euros. Aunque pueda parecer un precio elevado, es cierto que está más que justificado teniendo en cuenta que se trata de un convertible de gran ligereza. No hemos de olvidar que un MacBook Air con 256 GB de SSD cuesta 1.499 euros y eso sin ser convertible ni tener una pantalla táctil.

Si puedes permitirte una inversión de tal calibre y viajas a menudo, el HP Elite Dragonfly es un dispositivo excepcional. Ligero, versátil y con una gran autonomía, poco más se puede pedir.

Compra aquí el HP Elite Dragonfly