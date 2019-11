Xiaomi presenta una cama inteligente que cambia para ayudarte a dormir

Xiaomi no deja de sorprendernos; justo cuando creemos que ya lo hemos visto todo del fabricante chino, aparece con un nuevo producto bajo el brazo. La marca, más famosa en occidente por sus móviles, toca prácticamente todos los sectores del mercado chino.

Ahora le toca el turno a los dormitorios, con el lanzamiento de una nueva cama inteligente que pretende facilitarnos el sueño cambiando de forma; todo eso, controlado por el móvil y la plataforma de domótica de Xiaomi, por supuesto.

La 8HMilan, que es como se llama esta "cama inteligente", ha sido desarrollada por una de las muchas divisiones de Xiaomi: Chengdu Fun Sleep Technology Co. Y aunque el nombre de la marca adelante "sueño divertido", en realidad este producto está pensado para todo lo contrario: para relajarnos como queramos.

La cama inteligente de Xiaomi

La clave está en que la cama es capaz de cambiar de forma para adaptarse no solo a nuestro cuerpo, sino también a cada situación o momento. Para ello, no cuenta con uno si no con dos motores en un mecanismo que permite mover y bajar la parte superior e inferior del colchón.

Esto nos permite, si queremos, subir la zona de las piernas para mantenerlas en alto, subir la cabeza, o ambas al mismo tiempo. La zona superior del colchón es capaz de subir hasta los 60 grados, mientras que la zona inferior puede subir hasta los 30 grados.

Esto permite un grado de personalización mucho mayor de lo que estamos acostumbrados; y realmente podemos poner la cama justo como nos resulte más cómodo. Cada persona es un mundo, y cada cuerpo se adaptará de manera diferente a cada forma.

No solo eso, sino que también podemos activar uno de los cinco modos que vienen incorporados por defecto en la cama. Estos modos mueven los motores a posiciones predeterminadas para diferentes tipos de sueño o actividad. El primer modo es el plano, en el que no es muy diferente de un colchón normal; a continuación tenemos el modo contra ronquidos, especialmente útil si molestas a la pareja.

Con modo de "gravedad cero"

También es interesante que tenemos un modo de lectura y un modo para ver el televisor; por último, tenemos un modo de "gravedad cero", que parece elevar todo el colchón para dar la sensación de que estamos flotando.

Como la 8HMilan pertenece a la plataforma Miija Mi Home, podemos activar todos estos modos usando el asistente, sólo con la voz, y sin necesidad de buscar botones o navegar por menús en el móvil.

La cama en sí ya es muy atractiva, construida en fibra de vidrio sobre un chasis de aleación de acero; aunque parece que usa cuero, en realidad es un tipo de tejido favorable para el medio ambiente.

La 8HMilan se venderá a través de crowdfunding en China, y por el momento no hay noticias de su lanzamiento en Occidente; según Gizmochina, estará disponible por 1999 yuan, unos 258 €, algo que nos parece demasiado barato y probablemente será algún tipo de error de traducción.

Si buscas algo similar que ayude a tu sueño, en España ya hay colchones inteligentes como los de Pikolin, con conexión WiFi para mostrar información de nuestras fases del sueño.