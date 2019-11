Los televisores de Xiaomi ya a la venta en España: cómo conseguir uno rebajado

Xiaomi por fin ha lanzado en España un producto que llevábamos un tiempo esperando: su televisor. Se acabó mirar a otros mercados con envidia, por fin podemos conseguir un televisor completo sin gastar demasiado.

Es un lanzamiento muy esperado, y lo que finalmente ha llegado a España es un producto a tener en cuenta si buscas un televisor nuevo. No es perfecto, y hay algunas decisiones que aún no comprendemos, pero eso no quita que no merezcan la pena.

Los Xiaomi Mi TV llegarán a tiendas españolas el próximo 2 de diciembre, pero ya podemos comprarlos en preventa; eso nos permitirá disfrutar de ellos lo antes posible, sin necesidad de hacer cola en esta época.

Cómo comprar los televisores de Xiaomi rebajados

Los tres modelos que llegan a España son los de 32, 43 y 55 pulgadas; los precios son los siguientes:

Xiaomi Mi TV 4A 32 pulgadas por 179 €.

Xiaomi Mi TV 4S 43 pulgadas por 349 €.

Xiaomi Mi TV 4S 55 pulgadas por 449 €.

Llama la atención la falta de modelos más grandes; además, aunque los precios son competitivos, no son los mejores. Eso cambia con el modelo de 55 pulgadas, ya que Xiaomi ha decidido ofrecer una rebaja especial para la preventa de este modelo.

Gracias a esto, podemos conseguir el Mi TV 4S de 55 pulgadas por sólo 399 €, una rebaja de 50 €; con este precio, el modelo de 43 pulgadas no merece la pena, y es mejor gastar un poco más por el modelo más grande, que es el mejor.

Esta rebaja está disponible en todas las tiendas en las que están disponibles estos televisores; sin embargo, ten en cuenta que sólo nos rebajarán el precio durante la época de preventa.

En España, los televisores de Xiaomi estarán disponibles en varias tiendas. Para empezar, y como es obvio, las tiendas de Xiaomi serán de las primeras en ofrecer estos productos. Podemos acudir a una de las Mi Stores abiertas en España, o bien ir directamente a la página oficial de la Mi Store.

Además, PcComponentes ha conseguido ser de las primeras tiendas online en ofrecer estos televisores, y también tenemos la rebaja en el modelo de 55 pulgadas:

Por último, también podremos conseguir estos televisores en El Corte Inglés.

Los enlaces de este artículo son afiliados. Al pulsar en ellos ayudas a Omicrono.