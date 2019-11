Así es el libro electrónico de Xiaomi: tiembla Kindle

Ya se ha hecho "realidad": el Xiaomi Mi Reader ya se ha hecho oficial. El libro electrónico de Xiaomi ya ha sido completamente confirmado por la firma china y ya tiene fecha de lanzamiento, el día 20 de noviembre. Eso sí, hay que tener en cuenta de que no se comercializará de forma normal, sino que pasará por el delicado proceso del micromecenazgo.

Exacto, hablamos de iniciativas como Kickstarter en el que un proyecto se presenta y a través de personas interesadas que donan pequeñas cantidades a cambio de una muestra del producto. Xiaomi comercializará este lector de e-Books a través de una plataforma online similar.

Pero eso implica que el precio se haya desvelado, ¿no? Así ha sido. El precio por el que empezará será de unos 579 yuanes que al cambio directo se traducen en unos 75 euros. Un precio que de traducirse al mercado europeo podría suponer una clara competencia al Kindle de Amazon.

El libro electrónico de Xiaomi ya tiene fecha y precio: menos de 100 euros

Xiaomi

Como es de esperar, al ser tan barato este libro electrónico tiene unas cuantas carencias. Repasemos su lista de características:

Pantalla de 6" retroiluminada con 212 PPI

Almacenamiento: 16 GB

Memoria RAM: 1 GB.

Batería: 1800 mAh.

Procesador: Allwinner B300 (quad-core, 1,8 GHz).

Conexiones: USB-C.

Peso: 178 gramos.

Dimensiones: 159,2 x 116 x 8,3 mm.

Sistema operativo: Android

Que la lista de especificaciones no os engañe. Es cierto que hablamos de unas características especialmente modestas, pero un libro electrónico no necesita mucho más para poder hacer su cometido: reproducir e-Books. Algunos detalles importantes acerca del Mi Reader son su sistema operativo Android 8.1 Oreo y USB-C como conexión.

El único botón que se aprecia en las imágenes de Xiaomi es el de apagado y encendido. No vemos botones adicionales para cambiar página o para subir y bajar el brillo. Gracias a ese USB-C podremos pasar libros electrónicos a nuestro Mi Reader mediante sus 16 GB de almacenamiento; admitirá formatos TXT, PDF o ePUB.

Xiaomi

Es cierto que contamos con una versión de Android algo antigua, 8.1 Oreo. Por supuesto lo ideal sería que Xiaomi hubiera optado por traernos un sistema algo más reciente como Android 9 Pie pero recordemos el uso de este libro electrónico de Xiaomi y sus características; 8.1 parece ser suficiente para cumplir su cometido. Tampoco olvidemos su limitante giga de RAM.

Por lo demás, el producto no son más que incógnitas. No se sabe si podremos acceder a más partes del sistema (algo dudoso), si podremos tener acceso a un navegador o si podremos instalar apps como si de una tablet Android estándar se tratara. Sería lógico por otra parte que no se pudiera, ya que la pantalla de tinta electrónica hace que la experiencia de uso sea cuanto menos limitada.

El micromecenazgo, necesario para su comercialización

El lanzamiento de este Mi Reader se efectuará el día 20 de noviembre. Pero no llegará a las tiendas de forma convencional, sino que, como ya hemos comentado, primero pasará por un proceso de micromecenazgo o crownfunding.

El precio del libro electrónic ode Xiaomi cuando esté en esta plataforma de micromecenazgo será de 579 yuanes. Cuando llegue a las tiendas de forma oficial tendrá un precio de 599 yuanes (78 euros). Un precio de derribo que pondrá contra las cuerdas al Kindle de Amazon. No obstante no se sabe si este Mi Reader saldrá de china, aunque teniendo en cuenta su previsible éxito, no sería descabellado pensar que sí lo hará.

Via | Gizmochina.