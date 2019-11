Existe un cortauñas de Xiaomi y sí, es increíblemente barato

Estamos llegando a un punto con Xiaomi que el ritmo de lanzamiento de productos bajo su marca es casi un meme. Cada día vemos el nuevo lanzamiento de algo que lleve la firma 'Xiaomi'. Existe casi de todo: comederos de gatos, ratones, teclados, bolígrafos e incluso ropa. De nuevo, una de las firmas chinas más populares lo ha vuelto a hacer: así es el cortauñas de Xiaomi.

No, no es mentira. Este cortauñas es de Xiaomi por casi absurdo que suene y la marca lo está vendiendo a un precio irrisorio. Debemos remarcar que este sí es un producto genuino de Xiaomi; nuestro compañero de El Androide Libre, Iván, hizo un estupendo artículo al respecto de estos productos para saber cuándo uno es auténtico. Os recomendamos encarecidamente su lectura.

Pero, ¿qué tiene de especial este cortauñas? Como todo en Xiaomi (repetimos, lo genuino) tiene detalles que se salen de lo común, como un precio estúpido o detalles tan buenos como un fondo para guardar los restos de uñas cortadas.

El cortauñas de Xiaomi existe y no te costará más de lo que pagarías por un café

Xiaomi

Los productos de Xiaomi se caracterizan por tener detalles que otros fabricantes no han pensado en sus propias versiones. De nuevo tenemos un diseño minimalista, bien acabado y con una estética muy clara. Este cortauñas es más grueso y pesado que otros, pero por un buen fin: tiene un depósito para guardar los restos de las uñas.

Una idea tan buena que no entendemos cómo otros fabricantes no han pensado en ella. Esto sin embargo no "engorda" mucho al curioso aparato; tiene unas dimensiones de 61.5 × 13.5 × 14.2 mm y un peso ligerísimo de unos 22 gramos (es un cortauñas, después de todo). Aunque pueda parecer una tontería, Xiaomi también presume acerca de la resistencia de este "dispositivo".

Sí, porque, ¿qué resistencia puede tener un simple cortauñas? Según Xiaomi puede cortar hasta 2.000 veces una placa de cobre sin perder afilado. En definitiva: si cuidamos de él tendremos cortauñas para más de una vida. Puede ser simple cuestión de marketing, o no, pero eso queda a juicio de los usuarios.

Una vez cortamos la uña esta se desviará a un compartimento en el cuál sus restos quedarán almacenados. Esto es más útil de lo que podría parecer a simple vista; no necesitamos estar al lado de un recipiente o lugar donde depositar las uñas cortadas, ya que al acabar simplemente vaciamos el contenido en una papelera y listos. Ingenioso y sencillo. Como no podía ser de otra forma, en la parte superior de la palanca contamos con una lima.

Precio y disponibilidad del cortauñas de Xiaomi

Xiaomi

Desgraciadamente Xiaomi solo lo ha presentado en su tienda Mi.com bajo la marca Mijia. Esto implica que si queremos comprarlo en España tendremos que esperar a que otros vendedores lo tengan en su catálogo. Se empezará a vender el 11 de noviembre a un precio al cambio de 1.28 euros (9.9 yuanes). Lo dicho, menos de lo que cuesta un café y tendremos (otro) aparato de Xiaomi en una más que segura amplia colección.