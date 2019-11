Analisis Logitech Zone Wireless: adiós al mundanal ruido de la oficina

En un mundo más conectado que nunca, la oficina clásica ha tenido que evolucionar, y las necesidades de los trabajadores han cambiado con ello. Pero estos cambios no siempre han sido a mejor.

La proliferación de las oficinas de diseño abierto, y de servicios VoIP y aplicaciones de llamadas es una mala mezcla que cada vez más gente maldice. Si tienes que hacer una llamada, los entornos ruidosos son un quebradero de cabeza; y si tienes que hacer decenas de llamadas al día, aún más.

Por supuesto, existen auriculares de oficina, y muchos cuestan apenas unos euros; pero no están adaptados para los entornos de trabajo modernos, ni para las nuevas tecnologías. Aquí es donde llega Logitech, con unos auriculares inalámbricos que reúnen todo lo que podríamos necesitar, en un formato ligero y fácil de usar. Pero ¿realmente merece la pena la inversión?

Materiales de calidad y ligeros

A simple vista, el diseño de los Zone Wireless no se diferencia mucho de otros auriculares de oficina; comparado con lo que solemos probar en Omicrono, la verdad es que la diferencia es notable: parecen endebles, demasiado pequeños e incómodos.

Pero en cuanto los sacas de la caja, te das cuenta de que no es así. Las fotos que he tomado no hacen justicia a la calidad de fabricación de estos auriculares; porque sí, son muy ligeros, pero se notan resistentes, capaces de resistir el acto de ponérselos y quitárselos constantemente.

Adrián Raya

La clave está en la elección de materiales; no están fabricados enteramente en plástico, sino que tienen partes metálicas en zonas clave, como la que conecta los propios auriculares con la diadema. Incluso cuando se usa plástico, este se nota recio y de buena calidad. No se parece en nada a los típicos auriculares de oficina.

Sí que son más pesados, pero 180 gramos no es un peso que vaya a resultar demasiado molesto con el paso del tiempo.

Cómodos, sino abusas de ellos

De hecho, este es el aspecto que me daba más miedo, ya que yo paso todo el día delante del ordenador con los auriculares puestos. Sin embargo, el recubrimiento mullido en la diadema y unas almohadillas muy suaves ayudan mucho a pasar las ocho horas reglamentarias sin problemas; ahora bien, si quieres hacer "horas extra", probablemente notarás molestias.

Lo malo es que no tenemos muchas opciones para ajustarnos los auriculares; sólo podemos variar la altura de cada auricular, y estos no rotan ni se mueven más de lo que permite la propia diadema. Es posible plegar los auriculares, pero sólo para que ocupen menos espacio, no para ajustarlos mejor.

Adrián Raya

En mi caso, el mayor problema, y al mismo tiempo lo que más me ha sorprendido del diseño, son las almohadillas. Hay que decir que estos son unos auriculares on-ear; es decir, que descansan sobre la oreja sin cubrirla completamente.

En los Zone Wireless, estas almohadillas son muy blandas y recubiertas de piel sintética que da una sensación decente al tacto; pero es inevitable que, con el paso de las horas, sientas más presión de la que te gustaría. La solución es no usarlos durante tanto tiempo, por supuesto, pero cuando el trabajo llama, no tienes mucho más remedio.

Muy intuitivos

Los Zone Wireless son inalámbricos y funcionan por Bluetooth, por lo que empezar a usarlos es tan sencillo como con cualquier otro auricular inalámbrico.

Adrián Raya

Todos los controles están concentrados en el auricular izquierdo, con el control de volumen integrado, incluyendo el botón de silenciar. El micrófono tiene su propio botón para silenciar, pero también podemos simplemente subir la varilla y hará lo mismo automáticamente.

En la parte trasera encontrarás dos botones más; el más pequeño enciende y apaga el dispositivo, pero el más interesante es el que es un poco más grande, que controla la supresión activa de ruido (más adelante hablaremos de esto).

Adrián Raya

Cada vez que silencies el sonido tanto de los auriculares como del micrófono, actives o desactives la supresión activa de ruido, o enciendas y apagues el dispositivo, una voz en inglés recitará lo que acabas de hacer. Puede ayudar a saber si has pulsado el botón correcto, aunque en mi caso nunca tuve ese problema; sí que fue útil que la voz me dijera cuántas horas de batería le quedaban a los auriculares cada vez que lo encendía.

App opcional pero con más funciones

En caso de que tengas un ordenador o portátil sin Bluetooth, un pequeño receptor USB está incluido en la caja; y es ahí donde deberías dejarlo si no lo vas a usar, porque si no, lo perderás. Hubiera preferido que el receptor se pudiese almacenar dentro de los auriculares, como hemos visto en otros casos; pero es cierto que el diseño más ligero y pequeño de los Zone Wireless no permite esto.

En caso de que uses un smartphone o una tablet, puedes empezar a usar los auriculares sin necesidad de nada más; pero si quieres, puedes instalar la app Logi Tune, que amplía las posibilidades de configuración. Además de funciones que ya podemos acceder con botones, la app también nos ofrece la posibilidad de cambiar el sonido con un equalizador, y de ajustar el tono lateral; esto es, hasta qué punto nos podemos escuchar a nosotros mismos en una llamada con la cancelación de ruido activa.

Recarga inalámbrica

Además de los botones, en el auricular izquierdo podemos encontrar el puerto de carga USB; pero para mi confusión, es un micro-USB y no un USB-C. Algo extraño viniendo de Logitech, especialmente teniendo en cuenta el resto del dispositivo. Tampoco viene con cargador.

Adrián Raya

Por supuesto, lo bueno es que es probable que no tengas que usar nunca este puerto, ya que los Zone Wireless vienen con carga inalámbrica Qi. La zona de carga está en el auricular derecho, así que puedes plegar los auriculares y dejarlos cargando durante la noche descansando sobre ese lado, por ejemplo.

Sonido sorprendente para su sector

Aunque estos sean auriculares principalmente pensados para el trabajo, eso no quiere decir que tengan un mal sonido. De hecho, superan ampliamente a cualquier otra alternativa similar, y pueden competir directamente contra auriculares on-ear para ocio de bajo presupuesto.

Los graves son especialmente pronunciados, pero los agudos no se quedan muy atrás; aunque el problema está precisamente en la parte media, que puede pasar desapercibida o ser tapada por bombos y baterías.

Adrián Raya

No es que sean ideales para disfrutar de tu música preferida, pero si los debes usar sí o sí al menos la experiencia no será tan mala. Donde no los recomendaría es para ver películas, ya que el retardo entre lo que se muestra en pantalla y lo que escuchas es demasiado grande.

Pero estos auriculares están hechos para trabajar, evidentemente, y ahí es donde cumplen sobradamente. Las llamadas son claras y entenderás perfectamente a tu interlocutor; y gracias a la calidad del micrófono, este también a ti.

Supresión activa de ruido

Pero el verdadero as en la manga de los Zone Wireless está en la supresión activa de ruido; es una funcionalidad que encontramos en algunos auriculares de ocio de gama alta, pero cuyo potencial realmente se puede explotar en una oficina abierta y sus ruidos habituales.

Activar la supresión de ruido es tan fácil como pulsar un botón; y una vez activa, notaremos la diferencia instantáneamente. El efecto es sorprendente, si bien no es "magia".

Adrián Raya

Me refiero a que el algoritmo de Logitech es capaz de bloquear muchos sonidos, pero no todos; y creo que ha sido una decisión consciente de la compañía. Me explico: los ruidos que son eso, ruidos, son tapados en su mayoría; desde el tecleo hasta los murmullos propios de una oficina.

Pero estos auriculares no te aíslan completamente, principalmente porque son on-ear y por lo tanto, no cubren completamente la oreja; es inevitable que el sonido entre. Pero precisamente en una oficina no quieres estar completamente aislado del mundo; quieres que, si alguien te habla para decirte algo importante, lo sepas.

Y ese es el caso de los Zone Wireless. Si la otra persona te habla a un volumen normal, la escucharás; aunque si estás escuchando música, por ejemplo, no reconocerás lo que está diciendo.

Los mejores auriculares para oficina

Los Logitech Zone Wireless presentan un gran equilibrio entre cantidad de funciones y facilidad de uso; en otras palabras, que tengan tantas cosas no significa que tengas que pararte continuamente para ver cómo funcionan.

Mientras estás trabajando, lo último que quieres es pelearte con tus auriculares; por eso, para mí lo mejor de los Zone Wireless no es que tengan tantas cosas: es que ninguna molesta y todas cumplen su función.

La supresión activa de ruido es el mejor ejemplo. Puede que no sea la mejor en términos de cantidad de ruido que tapa; pero ofrece la experiencia que necesitamos, sin aditivos que podrían empañarla.

Adrián Raya

Frente a cualquier otro modelo para oficina, los Zone Wireless están varios pasos por delante; sin embargo, su precio también lo está. El modelo básico cuesta 229 €, aunque es posible encontrarlo en sitios como Amazon algo más baratos (206 € en el momento de escribir estas palabras). Además, el modelo Plus cuesta 259 €, aunque la única diferencia es la cantidad de dispositivos Logitech que puedes conectar con el receptor incluido (seis en vez de uno).

Ese es un rango de precios muy elevado, normalmente reservado a auriculares para ocio de gran fidelidad, no para unos auriculares de oficina. Es por eso que, aunque estos sean unos auriculares de gran calidad, la decisión de comprarlos o no dependerá en buena medida de nuestro presupuesto.