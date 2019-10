Logitech MX Master 3, análisis: el ratón con la rueda más silenciosa

A principios del mes de septiembre Logitech presentó sus nuevos dispositivos de la familia MX Master: el teclado MX Keys y el ratón MX Master 3. Ambos se caracterizan por buscar la máxima productividad del usuario en un entorno de trabajo.

Nos llamó bastante la atención el ratón, que, como novedad, incluye en su rueda de desplazamiento un mecanismo impulsado por electroimanes en vez del tradicional. Esta característica permite que la rueda se mueva sin hacer prácticamente ningún ruido.

Precisamente, en Omicrono hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo MX Master 3, así que venimos a contaros cuáles han sido nuestras sensaciones con él. ¡Adelante análisis!

Características del Logitech MX Master 3

Dimensiones 5,1 x 8,4 x 12,4 centímetros Peso 141 gramos Botones 7 botones: clic izquierdo/derecho, avance/retroceso, cambio de aplicaciones, cambio de modo de botón rueda, clic botón central. Botón rueda: sí, con cambio automático. Botón para el pulgar: sí. Botón de gestos: sí. Sensibilidad Valor nominal: 1000 DPI. DPI's mínimos y máximos: 200 a 4.000. Ajustables en incrementos de 50 DPI. Alcance inalámbrico 10 metros. Conectividad Receptor USB. Bluetooth. Batería Recargable Li-Po de 500 mAh Carga rápida (3h de uso con un minuto) Colores Grafito/Mid Grey. Precio 115€.

Elegancia típica de Logitech

Logitech no es una firma que se caracterice por emplear diseños llamativos y en el caso del MX Master 3 no iba a ser diferente. Éste cuenta con un aspecto elegante y sencillo y está disponible en dos colores: Grafito y Mid Grey (gris).

En su zona superior nos encontramos con los tradicionales botones para hacer clic derecho e izquierdo, además de su especial rueda de desplazamiento (después hablaremos a fondo de ella). Debajo de ésta tenemos el botón de cambio de modo y a su izquierda el botón rueda para el pulgar, seguido de las teclas para retroceder y avanzar.

La zona inferior izquierda del ratón es bastante curiosa, ya que el diseño está protagonizado por una curva que favorece la posición de nuestro dedo pulgar, asentándose de una manera mucho más cómoda. Justo en esa posición se encuentra el botón para activar los gestos.

Ergonomía, comodidad y productividad

Los ratones son accesorios que solemos utilizar varias horas cada día, por lo que más vale que sean cómodos o podríamos acabar con lesiones o molestias en las muñecas, algo que cada vez es más común.

El MX Master 3 es un ratón que ofrece un grado elevado de comodidad. No llega al nivel del MX Vertical, el ratón vertical con precisamente esa forma para evitar forzar lo mínimo posible a la muñeca, pero podemos aseguraros que es muy cómodo.

Este nuevo Master 3 combina esa comodidad con una ergonomía que nos permitirá ser muy productivos. La mano se adapta perfectamente al ratón y la disposición de los botones es perfecta para poder realizar determinadas acciones mucho más rápido que con otros ratones.

No queremos aburriros contándoos la experiencia con cada botón del ratón, sin embargo, hemos de destacar lo útil que resulta el botón de gestos para cambiar de escritorio con un solo movimiento del ratón. También los botones laterales para avanzar y retroceder y el botón rueda para el pulgar, que nos permitirá desplazarnos horizontalmente, ideal para su uso en Excel o programas similares.

Y, ahora, su joya de la corona: la rueda de desplazamiento. ¡Hablamos detalladamente sobre ésta en el próximo apartado!

La rueda más silenciosa que he probado

La gran novedad del MX Master 3 respecto a la versión anterior se encuentra en la rueda de desplazamiento. En este caso, Logitech ha empleado un mecanismo electromagnético, que han bautizado como MagSpeed. Según la firma es tan preciso como para "detenerse en un píxel y suficientemente rápido como para desplazarse 1.000 líneas en un segundo". ¿Será verdad?

Quizás no de una manera tan exagerada, pero, sí pensamos que es la mejor rueda de desplazamiento que hemos probado en un ratón. Como es lógico, podremos configurarla para que el movimiento abarque más o menos espacio.

Es cierto que de una sola pasada podremos estar en la zona inferior de cualquier web (por muy larga que sea) sin haber hecho prácticamente scroll, pero, pensamos que es mejor subirle algo la sensibilidad para que sea más cómodo en un uso real. De todas formas, cada usuario podrá regularlo a su gusto.

No cabe duda de que la rueda de desplazamiento es eficiente, sin embargo, su mayor peculiaridad reside en lo silenciosa que es. Sin duda, lo que más sorprende de este ratón es subir y bajar la rueda y darse cuenta de que, ¡no emite sonido alguno! Personalmente me ha encantado, no soporto ese ruido.

Muy personalizable

Podremos configurar el ratón a nuestro gusto, como también ocurre con sus teclados y demás accesorios. Logitech Flow, el software de la compañía, nos permitirá controlar varios dispositivos al mismo tiempo.

Aunque muchas personas desconozcan las utilidades de este software, éste nos permitirá pasar el cursor del ratón de un ordenador a otro, incluso si éstos son de distintos sistemas operativos, como Windows, MacOS o Linux. También podremos intercambiar textos, imágenes y todo tipo de archivos entre ambos ordenadores.

Gran autonomía

En lo que a autonomía se refiere, el MX Master 3 integra una batería de 500 mAh con carga rápida. Según nuestras propias pruebas una carga completa nos ha durado algo más de dos meses, por lo que no tendréis que preocuparos por quedaros sin batería.

Y lo mejor no es esa larga duración, sino también la carga rápida que incorpora, que es capaz de otorgar aproximadamente 2 horas y media de autonomía con un solo minuto de carga.

Conclusión

El Logitech MX Master 3 nos ha parecido un ratón de sobresaliente que puede cuajar a la perfección con alguien que trabaje desde casa o desde la propia oficina utilizando un ordenador, la productividad con él es máxima.

Además, el precio no es nada abultado. Hablamos de 115€ que parecen poco teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Como es lógico, cada usuario tendrá que valorar si le compensa el gasto y si de verdad aprovechará las características del ratón.

Mención especial a su rueda de desplazamiento, la más silenciosa y eficiente que hemos probado en un ratón. Si tú también odias el ruido de las ruedas de ratón convencionales, es posible que te enamores del MX Master 3.

Compra aquí el Logitech MX Master 3