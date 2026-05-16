WaiV Robotics rompe las reglas: inteligencia artificial predictiva para que los drones no acaben en el fondo del mar

Aterrizar un dron en tierra firme es, hoy en día, un juego de niños. Cualquiera con un mando y un mínimo de pericia puede posar un cuadricóptero sobre una superficie estable.

Sin embargo, el escenario cambia drásticamente cuando esa superficie es la cubierta de un barco de apenas diez metros de eslora, zarandeado por olas de tres metros en mitad del Atlántico. Ahí el margen de error desaparece.

Hasta ahora, la aviación no tripulada en el ámbito marítimo se enfrentaba a un muro técnico: o se usaban barcos enormes con sistemas de captura carísimos o existía el riesgo de que el dron acabara en el fondo del océano tras un rebote inoportuno.

La empresa británica WaiV Robotics parece haber dado con la tecla para romper este techo de cristal tecnológico, y lo ha hecho con una aproximación que mezcla la inteligencia artificial predictiva con una ingeniería mecánica que recuerda a los sistemas de apontaje de los portaaviones, pero miniaturizada y, lo más importante, inteligente.

En el mundo de los drones, el despegue y el aterrizaje son los momentos críticos. En el mar, esta criticidad se multiplica por diez. Cuando un barco se mueve, no lo hace solo de forma lateral; cabecea, se balancea y sube y baja con el ritmo de las olas.

Un dron convencional, al intentar aterrizar, suele enfrentarse al efecto rebote: las patas tocan la superficie, el barco sube por una ola, el dron es lanzado de nuevo al aire y las hélices, en un intento por estabilizarse, pueden golpear la estructura o perder el control.

WaiV ha entendido que la solución no pasaba por mejorar el dron, sino por rediseñar la plataforma. Su sistema utiliza un mecanismo de captura, bloqueo y liberación.

En el momento exacto en que el dron toca la plataforma, un sistema mecánico lo atrapa y lo bloquea instantáneamente. Se acabó el miedo a que una ola ruda desplace el aparato antes de que los motores se detengan.

IA para predecir el capricho del mar

Lo que realmente separa a WaiV de otros intentos previos es su cerebro digital. No se trata solo de una pinza mecánica. El sistema integra radares y sensores electro-ópticos que monitorizan la posición del dron y, lo que es más crucial, el movimiento del barco en tiempo real.

Mediante algoritmos de inteligencia artificial, la plataforma es capaz de predecir cuál será la posición de la cubierta en los próximos segundos. Es un baile sincronizado. El sistema no espera a que el dron aterrice; "lee" el mar y prepara la plataforma mediante un sistema de estabilización giroscópica. Esto permite que, independientemente de lo que ocurra bajo el casco del barco, la superficie de aterrizaje permanezca lo más nivelada y estable posible para el receptor.

La democratización del despliegue marítimo

Una de las obsesiones de WaiV, y algo que personalmente me parece un acierto estratégico total, es la interoperabilidad. Normalmente, cuando una empresa desarrolla un sistema de este tipo, obliga a comprar sus drones o a instalar un hardware pesadísimo en tu aeronave actual, lo que merma la batería y la capacidad de carga.

Waiv Robotics Omicrono

WaiV ha ido por el camino difícil pero correcto: su sistema es agnóstico. No necesitas modificar el dron. El hardware se queda en el barco. El sistema toma el control de la aeronave a través de su propia interfaz de radiofrecuencia, actuando como un piloto invisible que guía al dron en la fase final del descenso.

Esto significa que puedes usar un dron de DJI, de Parrot o uno desarrollado a medida para defensa, y el sistema de WaiV lo tratará de la misma manera. Mantienes la garantía del fabricante, la eficiencia de la batería y, sobre todo, la flexibilidad operativa.

Un mercado que va mucho más allá de lo militar

Es inevitable pensar en aplicaciones de defensa cuando hablamos de drones y barcos, especialmente en el contexto geopolítico actual donde los sistemas autónomos están redefiniendo el combate naval. Sin embargo, el potencial civil de esta tecnología es enorme también.

Pensemos en la inspección de parques eólicos offshore. Actualmente, enviar a técnicos en barco para revisar las palas de los aerogeneradores es caro, lento y peligroso. Con esta tecnología, un pequeño barco de apoyo puede desplegar una flota de drones de forma continua, incluso con mal tiempo, para realizar inspecciones visuales o térmicas sin que el operario tenga que jugarse el tipo intentando recuperar el dron a mano con una red.

WaiV Platform Omicrono

Lo mismo ocurre con las misiones de búsqueda y rescate . En una situación de emergencia en alta mar, cada minuto cuenta. Poder lanzar un dron de reconocimiento desde una lancha de salvamento pequeña, sin necesidad de una plataforma de aterrizaje de gran tamaño, puede marcar la diferencia entre encontrar a un náufrago o perderlo para siempre.

De los 15 a los 300 kg

Actualmente, el sistema de WaiV está validado para drones de hasta 15 kg. Puede parecer poco si pensamos en grandes naves de carga, pero es lo normal para la mayoría de los drones de inspección y vigilancia actuales.

No obstante, la hoja de ruta de la compañía es ambiciosa. Ya trabajan en versiones para micro-drones de 3 kg y, lo más interesante, en plataformas capaces de gestionar UAVs de entre 100 y 300 kg.

Entrar en la categoría de los 300 kg cambia las reglas del juego por completo. Ya son drones capaces de transportar suministros médicos, repuestos críticos para plataformas petrolíferas o incluso armamento pesado. Si WaiV logra mantener la precisión del aterrizaje en esas escalas, habrán resuelto el rompecabezas logístico del "último kilómetro" en el mar.

La inversión y el futuro de la robótica europea

La reciente ronda de financiación de 6,4 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) que ha cerrado la compañía no es casualidad. Estamos viendo una ola de inversión en soberanía tecnológica y robótica en Europa que no veíamos desde hace una década. Los inversores han entendido que la autonomía total no existe si el ciclo de vida de la misión —despegue, ejecución y recuperación— no está automatizado al 100%.

El sistema de WaiV elimina el factor humano en el momento más estresante de la operación. Al permitir que el piloto (humano o remoto) simplemente supervise la maniobra mientras la IA y la mecánica hacen el trabajo sucio, se reducen drásticamente los costes operativos por pérdida de equipo. En el mar, un error no suele acabar en una reparación, sino en una pérdida total.