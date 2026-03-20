EEUU está listo para volver a la Luna: la NASA completa el traslado del cohete de Artemis II a la plataforma de lanzamiento

Todo parece estar listo para la vuelta del ser humano a la Luna. El próximo 1 de abril despegará, si nada lo impide, el cohete de la misión Artemis II que, tras solucionar unos problemas en el cohete Space Launch System (SLS, por sus siglas en inglés) que provocaron su aplazamiento, acaba de completar su traslado a la plataforma de despegue.

El cohete SLS de la NASA y la nave espacial Orion han llegado sobre las 17:21 hora de España peninsular del viernes 30 de marzo a la plataforma de lanzamiento 39B después de un viaje de 11 horas desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida (EEUU).

La NASA ha confirmado que el transportador oruga 2 de la agencia espacial estadounidense comenzó su recorrido de 6,4 kilómetros con el SLS y la nave Orion integrados apilados sobre la plataforma de lanzamiento móvil a las 6:20 hora de España peninsular.

Manteniendo una velocidad máxima de apenas 1,32 kilómetros por hora, el transportador ha llevado al cohete lunar y la nave espacial, con una altura de 98,5 metros, "de forma lenta y constante hacia la plataforma de lanzamiento".

La NASA ha asegurado que ahora que el cohete se encuentra en la plataforma de lanzamiento, sus equipos ya se están preparando para afrontar la recta final de los retoques previos al lanzamiento, que inicialmente tendrá lugar el miércoles 1 de abril.

The Space Launch System rocket and Orion spacecraft for the Artemis II mission arrived to the launch pad today at 11:21am ET (1521 UTC).



We are gearing up for preparations ahead of launch of the crewed lunar mission. Launch is targeted for April 1. https://t.co/BA8gy7pR2P pic.twitter.com/jIQ7Os2bad — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 20, 2026

Una ventana de lanzamiento de principios de abril "incluye oportunidades hasta el lunes 6 de abril". Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso.

Artemis II marcará el primer vuelo tripulado de este programa y supondrá el regreso a la Luna más de cincuenta años después. Además, es la segunda misión del Programa tras el vuelo no tripulado realizado en 2022.

En un futuro se realizarán más misiones del Programa Artemis, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar y comience así el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra y la construcción de la estación orbital Gateway.

Una estación que servirá para realizar numerosos experimentos científicos fuera de la magnetosfera terrestre y para probar tecnologías que pueden ser clave para viajes más largos y servir de paso intermedio para futuras misiones tripuladas.

"En el marco de una época dorada de innovación y exploración, Artemis II representa un paso más hacia nuevas misiones tripuladas estadounidenses a la superficie lunar, lo que conducirá a una presencia sostenida en la Luna que ayudará a la agencia a prepararse para enviar astronautas a Marte", ha señalado la NASA en su comunicado.