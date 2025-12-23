China no consigue imitar a Elon Musk y fracasa con su cohete reutilizable: falla durante el aterrizaje y se estrella

La CASC (Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China) ha confirmado que la primera etapa del cohete reutilizable Long March 12A no ha sido "recuperada con éxito" en su primer lanzamiento, aunque consiguió poner la carga en órbita.

De esta manera, China fracasa por segunda vez en apenas un mes en algo que SpaceX lleva años haciendo sin problemas, recuperar al menos parte del cohete para poder reutilizarlo en más lanzamientos posteriormente.

El primer intento fue realizado por el Zhuque-3 a principios de mes, pero no consiguió completar el aterrizaje y se estrelló; ahora la historia se repite con el nuevo Long March 12A, y los resultados parecen haber sido igual de catastróficos.

Aunque la agencia espacial china Xinhua no ha detallado los motivos de la "recuperación fallida", los vídeos e imágenes compartidos en redes sociales muestran cómo la primera etapa del Long March 12A cayó sin control rodeada de llamas.

La buena noticia para el proyecto es que el lanzamiento en sí fue un éxito; la segunda etapa funcionó correctamente, alcanzando la órbita prevista y desplegando su carga sin problemas, por lo que la misión se considera un "éxito parcial" al completar la puesta en órbita que era su objetivo principal.

Sin embargo, la primera etapa fracasó estrepitosamente, cuando el cohete intentó volver y aterrizar de manera controlada; el objetivo era posarse verticalmente en una plataforma a unos 300 kilómetros del lugar de lanzamiento, pero la maniobra falló.

El Long March 12A está diseñado para ser un cohete reutilizable, similar en concepto al Falcon 9 de SpaceX; tras la división de la segunda etapa, centrada en poner en órbita la carga, la primera etapa debe reactivar los cohetes para completar el aterrizaje de manera controlada.

De esta manera, la primera etapa se puede reutilizar en varios lanzamientos consecutivos, reduciendo drásticamente el coste por lanzamiento y permitiendo realizar lanzamientos más a menudo.

La obtención de un cohete reutilizable es considerada una prioridad para el programa espacial chino, especialmente para la creación de constelaciones masivas de satélites como el proyecto Guowang que constará de 13.000 dispositivos, de manera similar a Starlink de SpaceX.

Sin embargo, China parte con mucha desventaja para conseguir lo mismo que la compañía de Elon Musk; no en vano, SpaceX lleva años aterrizando y reutilizando las primeras etapas de sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.

Eso le ha permitido crear el servicio de internet por satélite, Starlink, por los relativos bajos costes en poner en órbita baja una gran cantidad de pequeños satélites, además de ofrecer este servicio a todo tipo de clientes, militares y civiles.

El programa espacial de China es uno de los mejores del mundo, y ya lanza muchos cohetes al año, pero este doble fracaso deja en evidencia que se encuentra varios años por detrás en cohetes reutilizables, pese a los intentos de "copiar" los Falcon.

Pese a todo, este fallo es un revés, pero no debería suponer un desastre; al fin y al cabo, SpaceX también sufrió fallos similares y perdió muchos cohetes en sus inicios hasta que consiguió obtener la experiencia, los datos y la tecnología necesaria.

Ahora China se encuentra en la misma situación, pero con la presión de obtener los mismos resultados en un menor plazo de tiempo. Por el momento, tendrá que seguir dependiendo de cohetes desechables mientras continúa con el desarrollo de los reutilizables.