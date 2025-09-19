Gigantescos airbags para aviones: el invento de unos ingenieros para proteger a los pasajeros en accidentes aéreos

2025 está siendo especialmente trágico para la aviación, con un aumento notable en el número de accidentes aéreos, como el de Corea del Sur, el de Air India o el de Washington D. C. (EEUU), que han provocado cientos de víctimas mortales. Para intentar frenar esta tendencia, se han propuesto medidas innovadoras: desde un hormigón blando en las pistas de aterrizaje hasta airbags gigantes para las aeronaves.

Esta última idea es obra de Eshel Wasim y Dharsan Srinivasan, ingenieros del Instituto Birla de Tecnología y Ciencia Pilani (BITS, por sus siglas en inglés) de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), quienes han diseñado un sistema de airbags inteligentes exteriores que se despliegan en menos de dos segundos para proteger al avión en caso de accidente aéreo.

Denominado 'Proyecto Rebirth' ('Renacer', en castellano), se trata de un sistema de supervivencia en caso de accidente aéreo que está impulsado por inteligencia artificial (IA) y que usa bolsas de aire, fluidos inteligentes y reversión de empuje para reducir el impacto y salvar vidas, según lo describen sus creadores.

Un proyecto que es finalista de los prestigiosos premios de diseño James Dyson Award y que nació de una tragedia. Concretamente, tras el accidente aéreo de Air India, ocurrido el pasado mes de junio, y que fue uno de los más mortíferos. Un avión se estrelló en el aeropuerto de Ahmedabad (India) tras despegar hacia Londres (Reino Unido), dejando entre 241 y 265 fallecidos.

Una de las madres de los ingenieros no podía dormir tras esta tragedia pensando en las víctimas y sus familias, por lo que se pusieron a buscar sistemas que protegieran a los pasajeros durante aterrizajes bruscos y accidentes, lo que acabó dando lugar a lo que se conoce como el 'Proyecto Rebirth', según explican sus creadores en la web del concurso.

Airbags inteligentes

'Proyecto Rebirth' se autoproclama como "el primer sistema de supervivencia en caso de accidente impulsado por inteligencia artificial". Un mecanismo en forma de avanzados airbags que despliega bolsas de aire inteligentes, fluidos que absorben los impactos y que revierte el empuje en el aire.

Unas características que permiten "convertir los accidentes mortales en aterrizajes con posibilidad de supervivencia. Una segunda oportunidad, integrada en cada descenso", según indican los ingenieros.

Un avión en pleno vuelo. Europa Press Omicrono

El funcionamiento del 'Proyecto Rebirth' es el siguiente. Este sistema para aviones que ayuda a las personas a sobrevivir a accidentes emplea cinco tecnologías inteligentes para predecir siniestros, proteger a los pasajeros, ralentizar el avión y ayudar a los equipos de rescate.

La primera de ellas es la detección por inteligencia artificial. Este sistema monitoriza la altitud, la velocidad, el estado del motor del avión, la dirección, el fuego y la respuesta del piloto para detectar cuándo es inminente un accidente. Si el choque es inevitable por debajo de los 3.000 pies (914 metros), se activa automáticamente; y siempre es posible anularlo en caso de que no haga falta.

Por otro lado, el sistema cuenta con bolsas de aire de alta velocidad hechas de tela en capas que se despliegan desde la nariz, la panza y la cola del avión en menos de 2 segundos. Estas reducen el impacto durante aterrizajes bruscos y "protegen el cuerpo de la aeronave".

La tercera tecnología es el "empuje inverso". Es decir, si los motores del avión funcionan, el empuje inverso ralentiza el descenso. Y, en el caso contrario, se activan los propulsores de gas. Gracias a esto se reduce la velocidad y se estabiliza el avión entre un 8 % y un 20 %, según los ingenieros.

Concepto de los airbags para aviones. James Dyson Award Omicrono

'Proyecto Rebirth' también incluye fluidos inteligentes no newtonianos —fluidos cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica— detrás de las paredes y asientos que permanecen blandos, pero se endurecen en caso de impacto para reducir lesiones.

Por último, este sistema viene con ayudas de rescate, desde una carcasa naranja brillante hasta GPS, balizas infrarrojas y luces de salida que sirven a los equipos de emergencia para localizar el lugar del accidente.

Los ingenieros explican que para el desarrollo de su idea se centraron principalmente en tres pilares: "amortiguar el impacto, reducir la velocidad de descenso y absorber energía". Durante el diseño investigaron informes de accidentes aéreos, sistemas de aterrizaje militares y fluidos inteligentes.

Descubrieron entonces que "la mayoría de las muertes se deben al impacto, no a una explosión". Como alternativa, diseñaron estos airbags gigantescos activados por inteligencia artificial, que ya han probado en una serie de simulaciones.

Pruebas a gran escala

Este sistema alerta a los pilotos antes de desplegar los airbags, ralentizar el descenso y preparar la cabina para el choque. Una tecnología que actualmente está preparada para pruebas a gran escala, según sus creadores; quienes pretenden colaborar con laboratorios aeroespaciales para realizar ensayos en trineos de choque y túneles de viento.

Los ingenieros aseguran que su tecnología es diferente a todo lo visto hasta ahora, ya que "se prepara para lo peor cuando todo lo demás falla", con la inteligencia artificial siendo capaz de detectar fallos irrecuperables y accidentes, y los airbags absorbiendo las fuerzas de impacto que suelen ser mortales.

Concepto de los airbags para aviones. James Dyson Award Omicrono

Por lo que, a diferencia de la mayoría de los sistemas de seguridad de la aviación que previenen accidentes, este sí "te ayuda a sobrevivirlos". En cuanto al siguiente paso en el proyecto, los ingenieros planean construir modelos funcionales de los componentes principales del sistema.

Entre ellos se encuentran la detección de colisiones con inteligencia artificial, los airbags, los revestimientos inteligentes para los asientos, las señales de rescate y la reserva de empuje; que luego probarán en laboratorios con expertos.

Asimismo, los ingenieros quieren colaborar con fabricantes de aviones, grupos de seguridad y gobiernos para obtener la certificación para su tecnología. Un sistema que se puede integrar igualmente en aviones antiguos y que se pueda instalar rápidamente.