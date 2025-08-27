Hito de un avión eléctrico: logra un nuevo récord de altitud al alcanzar los 9.251 metros gracias a sus placas solares

Los aviones solares no son nuevos, de hecho, en España, concretamente en Albacete, existe uno autónomo llamado Skydweller que ya ha logrado volar 22 horas y media sin parar gracias a sus placas solares. Ahora, otra aeronave de este estilo ha logrado un nuevo hito: establecer un nuevo récord de altitud.

El pasado 12 de agosto, un avión Elektra One, registrado como HB-SXA, realizó un vuelo de cinco horas y nueve minutos usando energía solar, con dos horas de ascenso y tres horas de descenso sobre los Alpes de Valais en Suiza.

Durante dicho vuelo, el HB-SXA batió (extraoficialmente) un récord aéreo: es el avión solar y eléctrico propulsado por hélices que ha alcanzado la mayor altitud jamás registrada por un aparato de este tipo: llegó a los 9.521 metros de altura en los cielos suizos.

Tras despegar del aeropuerto de Sion con el fundador de SolarStratos, Raphaël Domjan, a los mandos, el avión, realizó un vuelo donde superó el anterior récord registrado, que estaba en poder de la aeronave Solar Impulse de Skydweller, que alcanzó una altitud de 9.235 metros.

En cuanto a las características del HB-SXA, la empresa SolarStratos señala que tiene un peso de tan solo 450 kilogramos, unas alas de 24,8 metros de envergadura que están cubiertas con paneles solares que alimentan un motor eléctrico de 43 CV, que durante la prueba funcionó con una eficiencia del 90%.

El avión solar HB-SXA. SolarStratos Omicrono

Otra de las claves de la aeronave solar es que también dispone de una batería de iones de litio de 20 kWh que proporciona respaldo, lo que permite al avión solar HB-SXA obtener una autonomía estimada de unas 24 horas.

Además, el avión solar está modificado para ser ultraligero, por lo que la cabina se ha dejado sin presurizar, motivo por el cual durante el vuelo Raphaël Domjan tuvo que llevar un traje presurizado especialmente diseñado para protegerlo de la falta de aire y del frío extremo.

"Este histórico, alimentado íntegramente con energía solar y con el apoyo de corrientes térmicas ascendentes, marca un gran paso hacia un futuro más sostenible. A altitud de crucero, Domjan incluso se cruzó con un avión comercial, un poderoso símbolo de cómo podría ser la aviación descarbonizada del futuro", señala SolarStratos en un comunicado.

Aunque la empresa afirma haber superado al anterior récord de altitud, por el momento no es oficial, ya que "está actualmente bajo revisión por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI)". Aun así, indican que es "un momento de gran orgullo y emoción para todo el equipo".

HB-SXA es una aeronave que forma parte del proyecto SolarStratos, que es una iniciativa suiza que tiene como objetivo demostrar el potencial de la energía solar y eléctrica para vuelos de gran altitud y larga duración, con la misión final de elevarse a la estratosfera a 25.000 metros.