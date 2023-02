La impresionante imagen del Webb que revela cúmulos masivos de galaxias se unen

Imagen del Webb cortada que muestra el Cúmulo de Pandora. NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology) and R. Bezanson (University of Pittsburgh) NASA

Una de las claves del James Webb es que las imágenes y datos que arroja en España no son sencillamente imágenes bonitas. En las instantáneas captadas por el telescopio espacial se revela información de importantes regiones cósmicas hasta ahora nunca vista, dando más detalles sobre cómo funciona el universo. La última imagen del Webb no solo recoge con mucho detalle una región del espacio, sino que revela tres cúmulos de galaxias ya masivos que se unen para formar un megacúmulo.

Así lo atestigua la NASA en su web. La imagen de campo profundo que ya ha sido lanzada en la página de la agencia espacial, muestra "tres cúmulos de galaxias, ya masivos, que se unen para formar un megacúmulo". De esta forma, y según la NASA, se crea una lente gravitacional de alta potencia, un efecto "de aumento natural de la gravedad" que permite sobre el papel "observar galaxias mucho más distantes en el universo primitivo usando el cúmulo como una lupa".

La zona en cuestión observada por el Webb es una región llamada Cúmulo de Pandora, o Abell 2744. De esta zona solo había sido estudiada previamente el núcleo y de la mano del Hubble. Este nuevo estudio del Webb, tal y como afirma la NASA, "abrirá una nueva frontera en el estudio de la cosmología y la evolución de las galaxias".

Nueva foto del Webb

La foto fue tomada combinando los instrumentos infrarrojos del Web junto a una vista de mosaico de las áreas de lentes de la región. De esta forma, los astrónomos buscaban lograr en la instantánea un "equilibrio de amplitud y profundidad" para conseguir realizar un estudio más en profundidad. Rachel Bezanson, de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y coinvestigadora del programa UNCOVER (Ultradeep NIRSpec and NIRCam ObserVations before the Epoch of Reionization) asegura que se sorprendió con las imágenes del Webb.

"Honestamente, nos sorprendió una pequeña estrella. Había tantos detalles en el cúmulo de primer plano y tantas galaxias distantes con lentes que me perdí en la imagen. El Webb superó nuestras expectativas". Y no es para menos, ya que esta nueva vista une cuatro fotografías del Webb en una imagen panorámica, que recoge hasta 50.000 fuentes de luz infrarroja cercana.

Imagen del Webb sin recortar. NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology) and R. Bezanson (University of Pittsburgh) NASA

El equipo de UNCOVER usó la cámara NIRCam de infrarrojo cercano del Webb para capturar el cúmulo con exposiciones de 4 a 6 horas, para un total de unas 30 horas de tiempo de observación. Estos datos actualmente se están revisando, y se están seleccionando galaxias para la observación de seguimiento con el espectrógrafo de infrarrojo cercano NIRSPec, para proporcionar tanto mediciones de distancia como información sobre las composiciones de las galaxias con lentes.

Estas lentes gravitatorias tienen otra característica: distorsionan la apariencia de las galaxias distantes, por lo que se ven muy distintas a las que están en primer plano. De hecho, la lente del cúmulo de galaxias es tan masiva que "deforma la estructura del espacio mismo lo suficiente como para que la luz de las galaxias distantes que pasa a través de ese espacio deformado también adquiera una apariencia deformada".

Recreación del James Webb en el espacio NASA / Adriana Manrique Gutierrez

En el núcleo de la lente de la parte inferior derecha de la imagen (nunca fotografiada por el Hubble) se pudieron encontrar cientos de galaxias distantes con lentes que aparecen como "tenues líneas arqueadas en la imagen". Según Ivo Labbe, de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Melbourne, Australia (y también coinvestigador de UNCOVER) aseguró que el Cúmulo de Pandora nos muestra "una lente mejor, más fuerte, más ancha y más profunda que nunca antes".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan