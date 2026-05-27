Samsung quiere que tu próximo móvil te dure muchos años: probamos los Galaxy A57 y A37, que son una compra perfecta

En el convulso mercado de la telefonía móvil, donde las marcas chinas pelean por cada milímetro de especificación técnica a precio de derribo, Samsung mantiene una filosofía que, año tras año, le sigue reportando réditos: la de ser el valor refugio.

Con el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 y A37, la firma coreana no busca inventar la rueda, sino perfeccionar un producto que para muchos usuarios es, sencillamente, una herramienta de vida, tan cotidiana y necesaria como el televisor del salón o el coche en el garaje.

Los hemos estado probando unos días, de forma conjunta, y nos han dado la sensación que esperábamos.

Diseño: La frontera de los materiales

A simple vista, resulta difícil distinguir al Galaxy A57 de su hermano menor, el A37. Ambos beben de la estética minimalista y limpia de la serie S, con esas lentes integradas directamente en el chasis que ya son marca de la casa.

Sin embargo, el diablo está en los detalles y, sobre todo, en el tacto. El Galaxy A57 da un paso al frente con acabados que lo sitúan cerca de la gama alta, utilizando materiales que transmiten una robustez y elegancia superiores.

Por su parte, el Galaxy A37 mantiene el tipo con una construcción en plástico que, si bien se siente menos premium en la mano, cumple con creces su cometido.

Es aquí donde entra el pragmatismo del usuario medio: la inmensa mayoría de estos terminales acabarán dentro de una funda, lo que diluye esa diferencia táctil y convierte la elección del material en algo secundario frente a la durabilidad estructural, donde ambos brillan gracias a la protección Corning Gorilla Glass Victus+.

La diferencia entre dos Exynos

Bajo el capó, Samsung sigue apostando por su propia casa. El Galaxy A57 monta el nuevo Exynos 1680, un procesador fabricado en cuatro nanómetros que marca una distancia notable respecto al Exynos 1480 del A37.

En el uso diario, esa diferencia se traduce en una mayor agilidad al abrir aplicaciones pesadas y una gestión multitarea más desahogada. No es solo una cuestión de fuerza bruta, sino de cómo el software se entiende con el hardware.

A esto acompaña la configuración de memoria RAM. Mientras que el A37 parte de unos 6 GB que empiezan a sentirse como el mínimo exigible hoy en día, el A57 arranca en los 8 GB.

Esta cifra no es un capricho.Es la garantía de que el dispositivo podrá envejecer con dignidad, soportando las futuras actualizaciones de un sistema operativo que cada vez demanda más recursos para mover procesos de fondo e inteligencia artificial.

La pantalla es impresionante

Si hay algo en lo que Samsung no suele admitir competencia es en la calidad de sus paneles. Ambos modelos comparten una generosa diagonal de 6,7 pulgadas con tecnología Super AMOLED.

La experiencia visual es vibrante, con negros puros y una reproducción de color que hace que consumir contenido multimedia sea una delicia.

La tasa de refresco de 120 Hz aporta esa suavidad que, una vez se prueba, no se quiere abandonar.

Samsung Galaxy A37 (violeta) y A57 (azul) Álvarez del Vayo Omicrono

El brillo es otro de los puntos fuertes. Con picos de hasta 1900 nits y una media de 1.200 nits en ambos modelos, la legibilidad bajo el sol directo de justicia del verano español está garantizada.

Es una tranquilidad saber que no tendrás que buscar una sombra para leer un mensaje de WhatsApp o consultar un mapa en Google Maps.

Cámara: Sensatez fotográfica

El sistema de cámaras sigue un patrón de continuidad pero con matices importantes. Ambos confían en un sensor principal de 50 Mpx que ofrece resultados muy decentes en condiciones de buena luz, con ese procesado característico de Samsung que tiende a saturar ligeramente los colores para hacerlos más atractivos a la vista.

Samsung Galaxy A37 (violeta) y A57 (azul) Álvarez del Vayo Omicrono

El A57, no obstante, saca pecho con un gran angular de 12 Mpx, frente a los 8 Mpx del A37, capturando más detalle en las esquinas y con menor ruido.

Se echa de menos, quizá, un zoom óptico dedicado. Samsung prefiere mantener el sensor macro de 5 Mpx, una decisión cuestionable ya que un teleobjetivo de dos aumentos aportaría mucha más versatilidad real al usuario.

Con todo, la cámara frontal de 12 Mpx, capaz de grabar en 4K, asegura que los selfies y las videollamadas tengan una calidad correcta, situándose en ocasiones por encima de muchos rivales de su mismo rango de precio.

Autonomía para el mundo real

En el apartado energético, nos encontramos con una batería de 5.000 mAh en ambos dispositivos. Gracias a la eficiencia de los nuevos procesadores de cuatro nanómetros, llegar al final del día es una tarea sencilla, incluso para los usuarios más intensivos.

Samsung Galaxy A37 (violeta) y A57 (azul) Álvarez del Vayo Omicrono

Samsung ha optimizado el consumo en reposo, evitando esos drenajes inesperados que tanto molestan. Eso sí, nada de silicio carbono por el momento.

La gran noticia es el salto en la carga rápida. Alcanzar los 45 W en la gama media es un movimiento necesario para competir con las marcas que ofrecen cargas ultrarrápidas.

Si bien todavía no estamos ante las cifras de tres dígitos que vemos en algunos fabricantes chinos, es una velocidad más que suficiente para obtener un chute de energía importante en apenas veinte minutos. Eso sí, recuerden que el cargador ya no habita en la caja; una tendencia que parece haber llegado para quedarse definitivamente.

Interfaz: El valor del software

Donde Samsung realmente justifica el precio de sus terminales es en el software. One UI 8.5 sobre Android 16 es, posiblemente, la capa de personalización más madura y equilibrada del ecosistema Android.

Es intuitiva, estéticamente agradable y, lo más importante, estable.

Samsung Galaxy A37 (violeta) y A57 (azul) Álvarez del Vayo Omicrono

La política de actualizaciones de Samsung es, a día de hoy, ejemplar, ofreciendo años de soporte que convierten a estos móviles en una inversión a largo plazo.

La inclusión de funciones de inteligencia artificial para la edición de fotos y la organización del día a día aporta un valor añadido que el usuario medio agradece.

No se siente como algo intrusivo, sino como herramientas útiles que están ahí cuando las necesitas, facilitando tareas que antes requerían aplicaciones de terceros.

¿Cuál me compro?

Comprar un Galaxy A57 o un A37 es, por encima de todo, una decisión inteligente para quien no quiere complicaciones.

Samsung Galaxy A37 (violeta) y A57 (azul) Álvarez del Vayo Omicrono

No son los teléfonos con la mejor relación especificaciones-precio si nos limitamos a los números de una tabla de Excel, pero son los más fiables.

Son terminales diseñados para durar cuatro o cinco años rindiendo a un nivel óptimo, con el respaldo de un servicio técnico y una marca que responde.

Si buscas un móvil para hacer fotos de calidad de forma voluntaria y valoras cada detalle del acabado, el A57 es tu elección.

Si necesitas un dispositivo cumplidor, robusto y que no te deje tirado, el A37 te ahorrará unos euros sin que sientas que renuncias a lo esencial. Al final, Samsung demuestra que conoce mejor que nadie al consumidor español: queremos algo que funcione, y que funcione siempre.