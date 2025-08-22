He probado el reloj inteligente de Motorola inspirado en el Apple Watch: "Es tan cómodo que olvidas que lo llevas puesto"

La vida moderna, como explica todo manual de autoayuda que se precie, exige comer alimentos saludables, hacer ejercicio y dormir las horas necesarias para afrontar cada día como un nuevo reto. Y a ello contribuyen los wearables que han inundado el mercado en los últimos años: pulseras de actividad, relojes inteligentes y hasta dispositivos con IA que quieren ayudarnos a cumplir con todas estas tareas.

Hasta ahora, distinguir entre las pulseras de actividad y los smartwatches era tan sencillo como observar su forma: rectangulares y ligeros para las primeras, redondos o cuadrados para los segundos. En este contexto, Motorola vuelve al sector con el Moto Watch Fit, un híbrido que pretende aunar lo mejor de ambos mundos: la ligereza y una batería con 16 días de autonomía por un lado y los sensores avanzados de salud y un gran tamaño de pantalla de 1,9 pulgadas por otro.

Para comprobar hasta qué punto lo consigue, en EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado una unidad cedida por Motorola durante las últimas semanas, exprimiendo todo lo que tiene que ofrecer por un precio oficial de partida de 99 euros. Conviene buscar bien, porque hay ofertas en algunas tiendas online que permiten conseguirlo por 79,99 euros.

Diseño y control

La sombra del Apple Watch es muy alargada y en Motorola han querido seguir su camino a la hora de definir la forma oblonga del Moto Watch Fit.

Las medidas de 44,46 mm x 37,9 mm y 9,5 mm de grosor se corresponden con un peso de solo 25 gramos. Un marco de aluminio mate rodea todo el exterior, y el reloj se acopla en la muñeca de forma perfecta. Apenas notas que está ahí, y eso es importante para alguien como yo, que no está acostumbrado a llevar este tipo de dispositivos.

Moto Watch Fit Ismael Marinero Omicrono

La pantalla, ligeramente curvada en los bordes, es suave y agradable al tacto. El panel OLED de 1,9 pulgadas ofrece colores intensos y negros puros, además de un brillo máximo de 1.000 nits, lo que mejora la visibilidad también en entornos muy iluminados, tanto en interiores como en exteriores a plena luz del día.

Para garantizar la durabilidad de la pantalla frente a arañazos y golpes accidentales, el cristal Corning Gorilla Glass 3 es todo un seguro de vida. Doy fe, se me ha caído ya unas cuantas veces y no tiene ni un rasguño. Y para hacer el dispositivo compatible con natación y otros deportes acuáticos, el reloj tiene certificación IP6/8 y resiste hasta 5 ATM.

En el lado derecho del Moto Watch Fit hay un único botón que sobresale ligeramente y funciona para encender y apagar el dispositivo con un toque prolongado. Sin embargo, su uso más habitual es complementar la navegación táctil, permitiendo volver atrás en los menús o a la pantalla principal con una pulsación normal.

La parte posterior del reloj es de color negro, con una isla central que alberga los sensores. En los bordes del cuerpo de aluminio se encuentra el mecanismo de liberación para la correa incluida en la caja, que es de estilo deportivo y se ajusta perfectamente gracias al velcro.

El reloj Moto Watch Fit con la correa I.M. Omicrono

Esta correa es el modelo que la marca identifica como Trekking green, en un color verde oliva y una fina línea amarilla, aunque el reloj también es compatible con correas estándar de 22 milímetros mediante un adaptador incluido, para que puedas personalizar el reloj a tu gusto.

Rendimiento y batería

En el núcleo del Moto Watch Fit se encuentra un sistema operativo propio desarrollado por Motorola, diseñado para ser eficiente y consumir pocos recursos, lo que contribuye a su gran autonomía. Es una interfaz muy intuitiva y fácil de controlar, aunque quizá le falta profundidad comparado con lo que ofrecen WearOS o watchOS.

Lo que deja más a las claras el estatus intermedio del dispositivo entre una pulsera de actividad y un smartwatch es que no cuenta con altavoz ni micrófono, por lo que no es posible realizar o contestar llamadas directamente desde él, aunque sí permite notificaciones y control remoto de música y cámara.

Para la monitorización de la salud y las actividades deportivas, el Moto Watch Fit cuenta con sensores para la medición continua de la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno en sangre. También incorpora un sensor IMU (Unidad de Medición Inercial) de seis ejes, que combina un acelerómetro y un giroscopio para registrar con precisión el movimiento, contar los pasos, estimar las calorías quemadas y analizar la calidad del sueño.

Para consultar todos esos datos, elegir los ajustes y personalizar las esferas del reloj, la app Moto Watch es tu mejor aliada. La conexión a través de Bluetooth 5.3 es rápida y sencilla, aunque alguna vez he tenido que insistir para recuperar la conexión después de un tiempo sin usarlo.

Una de las características que más he agradecido para el seguimiento deportivo es la inclusión de un chip GPS integrado. Esto permite al Moto Watch Fit registrar rutas, distancias y ritmos en actividades al aire libre como caminatas, carreras o ciclismo, sin necesidad de llevar el teléfono móvil encima.

Los indicadores principales de pasos y calorías en el Moto Watch Fit I.M. Omicrono

Por lo demás, el software del reloj es capaz de monitorizar más de 100 disciplinas deportivas diferentes, proporcionando métricas específicas para cada una de ellas. Todos los datos recopilados se sincronizan con la aplicación Moto Watch, donde puedes consultar tu historial de actividad, estadísticas de salud y el progreso a lo largo del tiempo.

Uno de los apartados más destacados es sin duda la duración de la batería, de 180 mAh. Motorola promete una autonomía de "hasta 16 días", y he querido comprobar hasta qué punto es cierto. Según mi experiencia es una afirmación optimista (o restringida al mínimo consumo posible), pero en todo caso ofrece mucho más que la mayoría de relojes inteligentes del mercado, aguantando perfectamente durante dos semanas enteras.

En una estrategia similar a la de Nothing con su CMF Watch, la autonomía se mide en semanas y no días. Según mi experiencia, con el 'always on' activado y un uso moderado, puedes llevar el Moto Watch Fit sin cargar durante unas dos semanas. Y si se necesita ampliar la duración un día, con solo 5 minutos de carga se consiguen esas 24 horas extra.

¿Me lo compro?

Hay usuarios para los que una pulsera de actividad se queda corta y un smartwatch como el Apple Watch es demasiado caro. Para ellos, y para quienes busquen un dispositivo sencillo y práctico, con una batería muy duradera y una pantalla grande y brillante, el Moto Watch Fit es una de las mejores opciones disponibles actualmente en el mercado.

El panel OLED de 1,9 pulgadas cumple con creces, y el sistema operativo propio permite un consumo de energía reducido y múltiples opciones tanto para los que tienen el fitness entre ceja y ceja como para los que somos más bien sedentarios pero nos gustan los dispositivos electrónicos.

Aunque no busca competir con los smartwatches de gama alta en cuanto a aplicaciones de terceros o la capacidad de contestar llamadas directamente desde el reloj, la fortaleza del Moto Watch Fit radica en la simplicidad y la eficiencia. Lo mejor de todo es sin duda su relación calidad-precio, ya que se puede encontrar por 79,99 euros, lo que lo convierte en una elección práctica y versátil para el día a día.