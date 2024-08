He probado el aspirador sin cables que quiere que te olvides de Dyson: buen diseño, potencia y fácil de usar

Los aspiradores, ya sea uno robot que incluso se puede convertir en el vigilante del hogar, o uno de mano, actualmente se están convirtiendo en uno de los elementos imprescindibles para ahorrar tiempo en las tareas más importantes de la casa de España. Es lo que ocurre con el aspirador sin cable Duoflex HX1 de Miele que hemos probado en EL ESPAÑOL - Omicrono.

El aspirador Miele Duoflex HX1 se puede comprar en España por un precio de 399 euros, con lo que supone una alternativa a los modelos equivalentes de Dyson. Se trata de un aspirador sin cable versátil, de gran diseño y gran autonomía que cuenta con el cepillo eléctrico Multi Floor que detecta de forma automática el tipo de suelo para ajustar su velocidad a un rendimiento óptimo y así mejorar su eficiencia energética.

Cuenta con un sistema de filtrado en dos etapas al aspirar que retiene el 99,99% del polvo fino; y bien que se nota cuando se vacía el depósito recogepolvo con una capacidad de 0,30 l y aparece ese polvo fino que ha recogido al limpiar la casa.

Miele Duoflex HX1 Manuel Ramírez El Androide Libre

Es muy cómodo sacar el filtro o vaciar el contenedor donde se recoge toda la suciedad al aspirar. Con una suave pulsación, se abre para que se pueda retirar lo recogido y se cierra de nuevo con un clic. Otro de los mejores aspectos de este aspirador son los cuatro accesorios que trae: cepillo eléctrico Multifloor, cepillo multifunción, accesorio para tapicerías y el plano.

El mecanismo de acoplamiento es bien sencillo y deja la sensación de que todo accesorio o parte que se ha de abrir o cerrar cuenta con un mecanismo simple, que, aparte de ser cómodo, asegura que no se vaya a estropear o romper con el tiempo. Y es que este tipo de herramientas para la limpieza del hogar suelen sufrir lo suyo cuando pasan meses.

Miele Duoflex HX1 Manuel Ramírez El Androide Libre

Esta experiencia se traslada al cepillo eléctrico que se ajusta en su potencia al tipo de suelo, ya sea el piso normal o una alfombra. Este accesorio es muy fácil de limpiar gracias a su sistema de rotación para desbloquearlo y así sacar el rodillo para eliminar los posibles hilos, pelos u otro tipo de materiales que se recogen en la limpieza profunda de la casa.

Su autonomía, a destacar

La batería también es una sorpresa. En total llega a los 55 minutos en el modo normal con la batería de iones de litio de 2.500 mAh. Con el modo turbo se reduce la autonomía, pero sí que ayuda a limpiar las zonas en las que se necesita la mayor potencia de aspirado durante unos segundos. Se recarga al 100 % en tres horas y media.

Miele Duoflex HX1 Manuel Ramírez El Androide Libre

Es un aspirador con muy buenos acabados y en este sentido tiene ese toque premium y elegante en todo el diseño de cada una de las piezas y del mismo aspirador. El agarre es muy suave y el diseño es aerodinámico en todas sus líneas, al menos en lo que se refiere al aspecto visual, que lo convierte en una herramienta de aspecto moderno.

Como siempre, habrá que seguir usándolo en el tiempo para comprobar la resistencia de sus materiales y su dureza. Y es que, como las herramientas más importantes del hogar, ha de resistir golpes y caídas, lo que significa que sufrirá. Es ahí donde se medirá si también aporta gran valor como lo hace en los días en los que hemos podido probarlo.

Miele Duoflex HX1 Manuel Ramírez El Androide Libre

También tiene un sistema de sujeción en la pared, que no es igual que uno de sus modelos mayores con un mecanismo muy simple, pero cuando se le coge el truco, es sencillo de acoplar.

¿Me lo compro?

El aspirador Miele Duoflex HX1 suma en sí mismo todo lo que se puede necesitar de un aspirador inalámbrico: potencia de aspirado, un control sencillo, distintos accesorios para la flexibilidad que otorga al aspirar, un diseño ergonómico y único, y una autonomía de gran capacidad.

Miele Duoflex HX1 Manuel Ramírez El Androide Libre

Tiene sus peros, como su peso de 3,1 kg, sobre todo si no se está acostumbrado a usar un aspirador moderno, aunque la competencia (Dyson o Rowenta) también ofrecen aspiradores similares en España con un peso que alcanza los 3,5 o 3,8 kg. Así que en este caso, y bajo el contexto actual de aspiradores sin cable, es de los más ligeros.

Otros de los peros es que no tiene app para el móvil para poder conocer, por ejemplo, el estado de carga o batería. No es que sea esencial, pero sí añadiría un toque extra de valor a un producto exquisito en todas sus formas. Si al apagarlo se actualizase la información en el móvil y así se supiese el nivel de carga sería excelente para no tener que encenderlo para saber si hay que cargarlo o no.

Miele Duoflex HX1 Manuel Ramírez El Androide Libre

Por su precio se pueden encontrar excelentes alternativas a una marca de referencia como Dyson. Aunque aquí hay que dejar claro que el aspirador de Miele tiene un diseño muy especial, alcanza los 55 minutos de autonomía y se acerca más a la gama que ronda los 399-599 euros, acercándose a otro de los recientes aspiradores de la marca mencionada.

En definitiva, el aspirador Miele Duoflex HX1 es una herramienta perfecta para el hogar que permite limpiar rápidamente cualquier espacio, ya sea uno recóndito, el sofá del salón, las alfombras o los mismos suelos para dejar todo limpio e impoluto gracias a su potencia de aspirado.