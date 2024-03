He probado el Haier M95E: un enorme televisor que quiere que te olvides del OLED para ver películas y series en casa

Haier es una compañía de electrónica de consumo muy conocida dentro del sector de los electrodomésticos, por productos como sus neveras o aires acondicionados. Sin embargo, dentro de su catálogo la empresa china también cuenta con televisores, con los que desde hace meses quiere competir en España. Si el fabricante trajo hace poco el S8, un modelo que mezcla a la perfección una buena imagen con un gran sonido; ahora ha presentado su nueva gama de TVs: el M95E, un enorme televisor que quiere que te olvides del OLED para ver películas y series en casa.

El nuevo televisor Haier M95E saldrá a la venta en España en el mes de junio y lo hará con un precio de 2.599 euros para su modelo de 75 pulgadas, que es el que hemos probado. Se trata de una TV que destaca principalmente por contar con una pantalla sin marcos con tecnología Quantum Dot (DQ) Mini LED -el primero de la marca en incluirla-, una resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 144 Hz. Además, viene con un altavoz frontal con sonido inmersivo Dolby Atmos, un procesador Quad Core y Google TV como sistema operativo.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado unas semanas con el Haier M95E de 75 pulgadas. Un televisor con un diseño cuidado y elegante que, debido a su tamaño, es como tener un cine en el salón de casa y que ofrece tanto una altísima calidad de imagen como un sonido potente e inmersivo. Para sacarle el máximo partido, durante este tiempo hemos utilizado esta TV para ver películas y series; y hasta para jugar a videojuegos en consolas como PlayStation y Nintendo Switch. Y en todos los escenarios ha rendido con nota, convirtiéndose en una interesante alternativa a los paneles OLED.

75 pulgadas y elegante

Uno de los aspectos en los que resalta el nuevo Haier M95E es su diseño cuidado y elegante de color plata; y que resulta similar al de otros modelos de la compañía, ya que al igual que otros esta TV también ubica al altavoz central en su parte inferior, que está revestido por una tela suave y transparente. Un televisor que ofrece un cuerpo delgado y con una pantalla sin marcos, que casa bien con cualquier decoración del salón.

A pesar de tener un tamaño de 75 pulgadas, este televisor se puede colocar fácilmente en prácticamente cualquier mueble, ya que tiene unas patas sencillas de instalar en su parte central; y no en cada uno de los extremos, como en otros modelos de estas proporciones. Como curiosidad, el Haier M95E viene con una tapa metálica que se puede colocar encima de las patas para ocultarlas a la vista y presentar como una única peana central. Un extra que le da un toque aún más elegante, aunque en nuestro caso no es algo que hayamos utilizado.

Google TV en el televisor Haier M95E. Nacho Castañón Omicrono

En cuanto a las conexiones, el Haier M95E está bien servido y cubre todas las necesidades. El nuevo televisor de la compañía viene con cuatro puertos HDMI -entre los que se incluyen HDMI 2.1 para sacar al máximo partido a las consolas de nueva generación-, varios puertos USB, WiFi, Bluetooth, un jack para conectar auriculares de cable y un puerto Ethernet para una conexión por cable a Internet, entre otros.

Otro detalle interesante en cuanto a diseño es que el televisor incorpora en su parte inferior derecha -si se mira de frente- un botón para encender y apagar el dispositivo; así como otro para silenciar el micrófono para esos momentos en los que se quiera que el asistente de Google no esté escuchando. Se echa en falta algún botón más, pero el Haier M95E viene acompañado por un mando a distancia ergonómico y elegante que permite controlar la TV de forma cómoda.

El mando del televisor Haier M95E. Nacho Castañón Omicrono

Un mando a distancia de color gris metálico -a juego con el televisor- que resulta sencillo, se agarra bien y que prescinde de los clásicos botones numéricos. Incluso viene con algunos botones de acceso directo a aplicaciones, entre los que se encuentran uno dedicado a Netflix, otro a YouTube y otro a Amazon Prime Video. Aunque lo que más llama la atención de este mando es que los botones para subir y bajar el volumen, o para silenciarlo, se encuentran en uno de sus laterales, como si fuera un teléfono móvil.

Se trata de una característica diferente en comparación con otros mandos, pero no lo cierto es que no resulta muy práctica, ya que en más de una ocasión al agarrar el mando hemos silenciado el televisor o modificado el volumen sin querer. En el apartado de diseño también se puede destacar que el Haier M95E viene con Google TV como sistema operativo, que es sencillo de utilizar, intuitivo y da acceso a miles de aplicaciones, como HBO Max o Disney+. Incluso incorpora Chromecast para enviar contenido desde el móvil y control por voz.

Gran imagen y sonido

Entrando a la experiencia que ofrece el Haier M95E a la hora de ver películas y series, cabe señalar que gracias a su tamaño de 75 pulgadas uno se siente como si tuviese un cine en casa, ya que es bastante grande; por lo que es ideal para disfrutar de cualquier tipo de contenido. Esto también se debe a que este televisor viene con una pantalla sin marcos con tecnología QD Mini LED que ofrece un alto nivel de brillo, de hasta 2.000 nits, unos colores vivos y un gran contraste.

Un panel que cuenta con una resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 144 Hz. El televisor también viene con un procesador Quad Core, 3 GB de memoria RAM y 32 GB de ROM. Durante este tiempo hemos utilizado el Haier M95E para ver contenido de las diferentes plataformas de streaming, como Netflix, Disney+, HBO Max y hasta Twitch; y la calidad de imagen en todos estos escenarios ha sido de primer nivel, ya que esta TV ofrece un gran contraste, buenos detalles y unos colores muy vivos; e imágenes que deslumbran en entornos con mucha luz ambiental.

El televisor Haier M95E. Nacho Castañón Omicrono

Cabe señalar que la pantalla también es compatible con HDR10 y Dolby Vision, y que es una buena opción frente a la tecnología OLED. El Haier M95E también es un buen televisor para jugar, ya que además de un modo dedicado a los videojuegos, el televisor incorpora un tiempo de respuesta de 6,5 ms y una tasa de refresco de 144 Hz, su gran atractivo en este aspecto. Para las pruebas hemos jugado a Fortnite y otros títulos de consolas como PlayStation y Nintendo Switch; y en todos los casos la experiencia ha sido agradable.

El televisor es rápido, ofrece movimientos suaves, transiciones rápidas y gráficos fluidos, y no presenta errores, como puede ser el temido lag. Además, y como hemos mencionado anteriormente, algunos de sus puertos HDMI implantan la norma 2.1, que saca mejor partido a las consolas de última generación. A la gran calidad de imagen tanto en videojuegos como en películas y series se le une un sonido de altura. El Haier M95E incluye un total de seis altavoces frontales escondidos tras la tela en su parte inferior que ofrecen 20 vatios de potencia.

El televisor Haier M95E. Nacho Castañón Omicrono

Unos altavoces que dejan un sonido rico y potente, y que son totalmente compatibles con la tecnología inmersiva Dolby Atmos. Una función que hace que el usuario se sienta como en un cine en el salón de casa, con el sonido en movimiento según va pasando por la pantalla; aunque para aquellos que no estén a gusto con ello, existe la posibilidad de desactivarlo. Un sonido que destaca por su alta calidad, con voces claras y graves potentes, y por su inmersión; haciendo que no sea necesario recurrir a una barra de sonido para mejorarlo.

¿Me lo compro?

El Haier M95E es un gran televisor que combina a la perfección una buena imagen con un sonido potente y de calidad. Todo ello metido en un diseño elegante y con un tamaño de 74 pulgadas que da la sensación de tener un cine en casa. Entre sus puntos clave se encuentran su panel sin marcos con tecnología QD Mini LED que hace olvidar al OLED, su resolución 4K y su tasa de refresco de 144 Hz; dejando unos colores vivos, un buen nivel de brillo y un gran contraste. A eso se le suma su sonido potente e inmersivo con Dolby Atmos, y sus características para sacarle el máximo partido a los videojuegos.

Incluso es todo un acierto apostar por unas patas centrales que no obligan a tener que estar midiendo el mueble del salón antes de decidirse si comprar el televisor. Sin embargo, hay dos características que no convencen tanto. La primera de ellas es la ubicación de los botones para controlar el volumen del mando, ya que al tenerlos en el lateral -y no en su ubicación clásica- no son muy prácticos y a veces se presiona en ellos sin querer. El segundo, su precio de 2.599 euros, que no es apto para todos los bolsillos y que, por menos, se pueden encontrar interesantes chollos en televisores.