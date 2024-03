Adiós a los cargadores: he probado los auriculares con placas solares para no quedarse nunca sin batería

Philips celebró el pasado martes 23 de enero un evento en Sitges, en Barcelona (España), en el que dio a conocer sus últimas novedades. Entre ellas estaban sus nuevos televisores para 2024, con modelos OLED+ y con tecnología Ambilight Plus; aunque la compañía también ofreció detalles de OS, su nuevo sistema operativo español para sus Smart TVs. Sin embargo, una de las principales sorpresas de la celebración fueron los GO A6219, unos auriculares con placas solares que ofrecen una autonomía 'infinita'.

El fabricante aprovechó su evento para mostrar al mundo su nueva gama de productos de audio, resaltando principalmente una "verdadera innovación": los cascos de diadema Go A6219 on-ear que destacan por contar con tecnología Powerfoyle para ofrecer carga solar tanto en interiores como en exteriores. Unos cascos que en EL ESPAÑOL - Omicrono pudimos ver de primera mano y que llegará al mercado en el tercer trimestre de este año a un precio de 129,99 euros.

Cabe señalar que los cascos expuestos en la conferencia era tan sólo un prototipo no funcional, es decir, ofrecían el diseño final y mostraba todos los detalles de los Go A6219, pero no podían reproducir contenido; por lo que no pudimos comprobar su sonido. Aun así, Jakob Axelsson, product manager de la compañía, aseguró a este periódico que el audio "era potente y claro en las llamadas" y compartió con este medio todas las novedades y características especiales de estos nuevos auriculares con placas solares.

Una batería "infinita"

El nuevo auricular GO A6219 de Philips cuenta con un diseño on-ear, es decir, en el que la almohadilla se apoya sobre la oreja; y con un aspecto de color negro con algunos elementos de color rojo. Al ser un prototipo, no permitieron que los asistentes se los colocaran en la cabeza para comprobar cómo de cómodos era, pero sí existió la posibilidad de cogerlos y manipularlos a fondo. Lo que sirvió para ver de primera mano sus placas solares.

El gran secreto de los cascos de Philips es que cuenta con la tecnología de celdas solares Powerfoyle en su diadema, que sirven para recargarse utilizando tanto la luz solar exterior como la luz artificial en interiores para "proporcionar una duración de batería prácticamente infinita", según señaló Axelsson. Un diseño que en cierta medida recuerda a otros intentos de añadir placas fotovoltaicas a dispositivos electrónicos, como es el caso de Samsung y su mando a distancia de los televisores.

Los paneles solares en la diadema de los Philips GO A6219. Nacho Castañón Omicrono

Una de las grandes características de estos auriculares es que, gracias a los paneles solares de su diadema, "con una hora de sol en un día soleado pueden ofrecer tres horas de autonomía; mientras que en un día nublado se logran dos horas y dentro de casa, con luz artificial, se consigue una hora". Aun así, Axelsson indicó que en el caso de que alguien guarde siempre los cascos en un cajón, en el interior de una mochila o en un armario, "la autonomía estimada que ofrecen los GO A6219 son de 80 horas".

Por lo que con esta característica "se elimina la necesidad de conectarse a la red eléctrica o reemplazar baterías". Igualmente, la compañía ha añadido un puerto USB C para aquellos usuarios que deseen "cargar más rápido los auriculares". En cuanto a los paneles solares, que están bien integrados en la parte superior de la diadema de los cascos inalámbricos de Philips, Axelsson aseguró que son resistentes tanto a caídas como a posibles arañazos, por lo que no es necesario utilizarlos con mucha delicadeza cuando se lleven puestos.

Los auriculares Philips GO A6219. Nacho Castañón Omicrono

Philips indicó que la célula solar utilizada por sus nuevos auriculares A6219 se fabrica en un entorno respetuoso con el medioambiente, utilizando un 100% de energía renovable en fábricas propiedad de Exeger que no emiten emisiones tóxicas. Otras funcionalidades interesantes de estos cascos son que incluyen una inteligencia artificial (IA) que mejora las llamadas, emiten un sonido para localizarlos cuando se pierden y el usuario puede supervisar el progreso de carga a través de una aplicación.

Resistentes al agua

En cuanto a la ficha técnica de los auriculares GO A6219 de Philips, hay varios detalles que merecen una mención especial. En primer lugar, y en cuanto a su diseño, estos cascos incluyen un 35% de plásticos reciclados de consumo posterior (PCR) en su construcción. Una idea que viene como parte de un proceso a largo plazo que ha llevado a los cascos a desempeñar un papel destacado en el programa de sostenibilidad líder en la industria de TP Vision a nivel empresarial, según señaló la empresa.

Los auriculares Philips GO A6219. Nacho Castañón Omicrono

Por su parte, el embalaje de los cascos utiliza entre el 90 y el 100% de cartón reciclado, en color marrón y con tinta a base de soja en lugar de cajas a todo color. Mientras que las bandejas internas se han cambiado a pulpa de papel y cartón y con una reducción en el volumen total para reducir el tamaño de las cajas en aproximadamente un 40%. A pesar de incluir placas solares, los A6219 también se pueden usar para hacer deportes.

Esto se debe a que cuentan con clasificación IP55, por lo que son resistentes al agua, al sudor y al polvo. Además, Philips indicó que el peso se ha mantenido al mínimo y que las almohadillas, hechas de tela suave, son lavables y transpirables; y están llenas de gel para mantener frescas las orejas durante una carrera. Otra característica a destacar de estos auriculares que vienen con conexión Bluetooth 5.3 multipuerto, es decir, se pueden conectar con varios dispositivos.

A pesar de no haber podido probar el sonido, la empresa aseguró en el evento que "los A6219 suenan genial gracias al uso del perfil de sonido natural de Philips, originalmente lanzando en la gama Fidelio, recreado mediante drivers de 40 milímetros recién desarrollados y con la opción de una función de refuerzo dinámico de graves conmutable".

