El teclado 'gaming' barato para jugar a Fortnite: probamos el Genesis Thor 300 RGB

El mundo de los videojuegos es uno de los sectores tecnológicos que más ha crecido en España tras la cuarentena por la Covid-19; incluso muchos padres se han dado cuenta de que son un ocio sano. Sin embargo, es un terreno con mucha competencia, por lo que las marcas buscan lanzar productos que estén a la altura de los jugadores más exigentes, como es el caso de Genesis y su teclado gaming Thor 300 RGB (50,80 euros).

La empresa polaca Genesis, especializada en el desarrollo de accesorios gaming, cuenta entre su catálogo con Thor 300 RGB, un teclado con interruptores 'Outemu Red', un diseño completo, una gran variedad de efectos de iluminación y un precio asequible que ha sido diseñado para pasar horas jugando a videojuegos, como Fortnite.

En OMICRONO hemos estado varias semanas probando el Thor 300 RGB, incluso durante las horas de trabajo, donde cumple bien a pesar de ser algo ruidoso. Sin embargo, es a la hora de jugar cuando más partido se le saca a este teclado, ya que cuenta con perfiles específicos para determinados juegos.

Un diseño resistente

Al abrir la caja y sacar el teclado, se obtiene una buena sensación al tacto, ya que posee una construcción sólida. La base de las teclas está hecha de aluminio y viene con layout en castellano; es decir, incluye tecla 'ñ'. Se trata de un teclado elegante con los interruptores mecánicos sobresaliendo de la estructura, lo que permite realizar las tareas de mantenimiento de una forma más sencilla.

El teclado tiene un diseño robusto pero resistente. Nacho Castañón Omicrono

El corazón del Thor 300 RGB, que dispone de teclado numérico, son los interruptores 'Outemu Red' de alta calidad que proporcionan una buena experiencia en juegos exigentes y un tacto algo rugoso. Sólo requieren 55 gramos de presión para activar el clic, por lo que no hace falta pulsar las teclas fuertemente, y ofrecen un tiempo de respuesta de 8 ms. Además, según la compañía las teclas tienen una vida útil de hasta 50 millones de clics, por lo que pueden funcionar correctamente durante varios años.

En su zona inferior, el teclado cuenta con dos patas pequeñas que se pueden sacar para elevarlo ligeramente para una mayor comodidad y unas gomas especiales antideslizantes que ofrecen estabilidad y evitan movimientos accidentales, como desplazamiento del teclado, mientras se juega. En esa misma zona también se encuentran varios surcos para sacar el cable por el lado izquierdo o derecho, o por el centro. Un cable que tiene una longitud de 1,7 metros, está forrado en tela trenzada y termina en un conector USB 2.0.

El teclado no se ensucia con facilidad. Tras varios días trabajando y jugando con él, las teclas no muestran suciedad, huellas ni nada similar. Sin embargo, se echa en falta un reposamuñecas, que haría que la escritura o pasar horas con videojuegos fuera aún más cómodo. Aun así, la sensación que ofrece este teclado es bastante buena en ambas situaciones.

Muchas luces El Thor 300 RGB usa tecnología de 'doble inyección', que hacen que sean más resistentes al desgaste de letras y signos. La compañía asegura que serán legibles, claras y estéticamente agradables durante muchos años de uso. Las luces de colores no podían faltar en un producto gaming, característica destacada de este sector. Los botones dedicados a juegos y los de acceso rápido a apps. Nacho Castañón Omicrono El teclado de Genesis cuenta con un total de 25 niveles de retroiluminación RGB, que animan y motivan en cierta medida a seguir jugando. La iluminación, que es independiente por tecla, se puede gestionar mediante un software simple y fácil de usar o incluso directamente desde el propio teclado. Para ello basta con pulsar el interruptor 'Fn' y las flechas de arriba o abajo para determinar el brillo de la iluminación. Pulsando 'Fn' y las flechas de izquierda y derecha se puede escoger la velocidad a la que se desea que pase la animación de la luz; mientras que con 'Fn' e 'Insert' se puede cambiar entre los 25 niveles de retroiluminación para escoger el que más guste. Sin embargo, lo más interesante del teclado es que cuenta con perfiles específicos para determinados juegos. Si se pulsa 'Fn' y uno de los números del 1 al 5 se iluminan las teclas que se usan en esos títulos. Una de las iluminaciones específicas para juegos. Nacho Castañón Omicrono El botón del 1 está destinado para juegos , es decir, los de disparos en primera persona; el 2 para títulos CrossFire; el 3 para el Call of Duty; el 4 para el League of Legends y el 5 para los juegos de carreras. Otro interesante detalle es que el teclado también posee teclas de acceso rápido a aplicaciones populares, situadas en los interruptores F1 a F12; como la calculadora o el correo, incluso controles multimedia. Además, también se puede bloquear la tecla Windows para que al pulsarla accidentalmente no estropee una partida.

A la hora de utilizar el teclado para trabajar, hay que tener en cuenta que el aporreo de teclas se escucha bastante, por lo que quizá no sea el más ideal si hay alguien más en la sala al que se le pueda molestar con ello. Sin embargo, no es uno de los más ruidosos que hay en el mercado.

¿Me lo compro?

El Thor 300 RGB de Genesis es un teclado gaming bastante interesante, y más teniendo en cuenta su precio actual: 50,80 euros. Se trata de un dispositivo resistente, con unas teclas precisas y con una buena respuesta, y un total de 25 niveles de retroiluminación RGB, a los que se puede ajustar el brillo o la velocidad de la animación.

A la hora de jugar este teclado brilla por la rápida respuesta de las teclas y por sus perfiles específicos para determinados juegos, que hacen que se iluminen únicamente aquellos interruptores que se usan para jugarlos. Las únicas pegas que se le pueden sacar son que es un poco ruidoso cuando se pulsan las teclas, por lo que no es recomendable para escribir textos largos si no se está solo, y que no cuenta con reposamuñecas, algo que daría más comodidad.

