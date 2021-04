Asus Zephyrus Duo 15 SE, análisis: el portátil gaming que bordea el límite de lo posible

¿Cuál es el coche más potente que te podrías comprar, si el presupuesto no es un problema? ¿Cuál es el teléfono más puntero que te imaginas que es posible en este momento? ¿Qué ordenador te montarías si tuvieses todas las piezas del mercado a tu alcance?

En mi adolescencia, me encantaban ese tipo de ejercicios mentales, sólo o con amigos. Como entusiastas de la tecnología, servía para hacernos una idea de cómo estaba el mercado por aquel entonces, dónde estaba el límite de lo posible. Por supuesto, ninguno de los productos que imaginábamos era factible, no sólo por una cuestión presupuestaria, sino por los recursos necesarios y obstáculos que nos encontraríamos.

Ahora llega Asus con su ROG Zephyrus Duo 15 SE, con un precio de partida de 3.099 euros, y me pregunto si a sus ingenieros también les gustaba ese tipo de juegos.

Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE

Pantalla principal 15,6 pulgadas Resolución e imagen 4K (3840 x 2160 píxeles) 120 Hz, sRGB 132,7% (unidad probada) o FHD (1920 x 1080 píxeles) 300 Hz, 100% sRGB Pantalla secundaria 14,1 pulgadas táctil Resolución e imagen 3840 x 1100 píxeles (modelo 4K) 1920 x 550 píxeles (modelo FHD) Procesador AMD Ryzen 9 5900HX, 8 núcleos 16 hilos, a 3,3 GHz (máxima 4,6 GHz) Gráfica RTX 3080 a hasta 1645 MHz ROG Boost, 16 GB GDDR6 (unidad probada), RTX 3070 a hasta 1660 MHz ROG Boost 8 GB GDDR6 Memoria 16 GB DDR4-3200 Almacenamiento 1 TB + 1 TB M.2 NVMe PCIe Raid0, o 1 TB M.2 NVMe PCIe Conexiones 1 x 3,5 audio jack

1 x HDMI 2.0b

3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort y energía (sólo hasta 100 W)

1 x RJ45 LAN

1 x lector tarjetas microSD Conexiones inalámbricas WiFi 6 802.11ax

Bluetooth 5.1 Audio 2 x 4W altavoces con Smart Amp, Dolby Atmos

2 x altavoces 'tweeter' Batería 90 WHrs, adaptador de 280 W incluido

A simple vista, este portátil lo tiene todo. No se me ocurre nada que podría añadir, y eso es muy raro en mí. Es un portátil gaming, por supuesto, y eso implica que usa los últimos componentes disponibles, y en sus versiones más potentes.

El 'cerebro' de la máquina es uno de los nuevos Ryzen 5000 para portátiles de AMD, pero no uno cualquiera: el Ryzen 9 5900HX. Técnicamente no es el tope de gama, pero en la práctica lo es teniendo en cuenta la rareza del Ryzen 9 5980HX.

Para la gráfica, en estos momentos no podía ser otra que la RTX 3080 de Nvidia para portátiles, con un TDP de hasta 130 W gestionado por la app de ROG para ofrecer la máxima potencia necesaria; aunque también podemos obtenerlo con una RTX 3070.

Y para rizar el rizo, el detalle que eleva a este Zephyrus por encima del resto de portátiles gaming: una segunda pantalla. El Asus ZenBook Duo 14 que pudimos probar nos demostró la utilidad de contar con dos pantallas en un portátil personal y de trabajo, pero ¿es capaz de revolucionar nuestra experiencia 'gaming'?

Rotundo e impactante

Que este portátil pertenezca a la marca ROG (Republic of Gamers) nos puede hacer pensar que estamos ante un monstruo de aristas puntiagudas y luces demoniacas, pero la verdad es que este modelo es relativamente discreto, comparado con lo que Asus ha producido para esa marca a lo largo de los años.

El Asus Zephyrus Duo es un auténtico 'mamotreto' Adrián Raya Omicrono

Si podemos llamar “discreto” a un mamotreto negro como este, claro. Aunque Asus no se haya preocupado mucho por los colores, el Zephyrus Duo 15 consigue llamar la atención por su tamaño. Sólo con verlo sabes que debe ocultar algo muy grande en su interior. Pequeños detalles estéticos, como la tapa dividida en dos texturas diferentes o el logo de ROG, no consiguen distraer de esos hechos.

Coger el Zephyrus Duo 15 es lo más parecido a sufrir un 'shock cultural'. Personalmente, llevo ya años probando portátiles, y casi todos han intentado ser lo más finos y ligeros como sea posible, como el Asus Zenbook OLED 13 y sus apenas 1,1 kg de peso. Ahora mismo, da la sensación de que si tus cifras de peso y grosor superan ciertos niveles, debías sentir vergüenza.

Comparar el Zephyrus Duo con el ZenBook 13 vale para hacernos una idea de su tamaño Adrián Raya Omicrono

El Zephyrus Duo 15, en cambio, rechaza este ‘fat shaming’, con casi dos kilogramos y medio de pura potencia, chasis completamente de metal, y grosor de 20,9 mm; y encima, viene con un cargador que es un auténtico “ladrilllo”, que ocupa el mismo espacio que dos convencionales.

Dos pantallas, perfeccionado

Pero toda esa masa tiene razón de existencia. Antes hemos dicho que este portátil no acepta sacrificios, y cuando lo abrimos vemos la primera prueba: las pantallas, en plural. Por supuesto, este no es el primer portátil de dos pantallas que hemos visto, pero sí que es el más potente y el que mejor puede hacer realidad la idea de Asus gracias a su potencia y capacidades.

Una muestra la tenemos en algo tan simple como el ángulo de la segunda pantalla. Ya nos dimos cuenta con el ZenBook Duo 14 de que Asus había creado un innovador sistema de bisagras para subir la segunda pantalla, tanto para que sea más fácil de usar como para crear una continuidad con la pantalla principal.

El ángulo de la segunda pantalla del Asus Zephyrus Duo Adrián Raya Omicrono

Es algo que volvemos a ver con el Zephyrus Duo 15, pero es incluso más exagerado. La segunda pantalla se abre en un ángulo más extremo de trece grados, facilitando enormemente tocar la interfaz o simplemente ver lo que ocurre de un sólo vistazo.

De hecho, la segunda pantalla se abre tanto que puede ser considerado un peligro; no lo decimos nosotros, lo dice la propia Asus incluyendo pegatinas a ambos lados que nos avisan de no poner los dedos bajo la pantalla cuando vamos a cerrar el portátil. También deberíamos preocuparnos más por mantener esa zona limpia de polvo y suciedad.

Aviso de precaución en el Asus Zephrus Duo Adrián Raya Omicrono

A cambio, el ángulo hace que usar las aplicaciones en la segunda pantalla sea algo incluso más fácil e intuitivo; y eso es importante porque en este modelo podemos hacer más cosas. Aparte de las apps y funciones que ya comentamos con el ZenBook Duo 14, como la distribución de ventanas o aplicaciones propias, el Zephyrus Duo 15 también puede aprovechar apps como las de Overwolf, una plataforma de apps para jugadores con información adicional.

Es difícil decir si con una segunda pantalla tenemos una ventaja competitiva; en muchos casos, podremos comprender mejor la situación, nuestro progreso y a quién nos estamos enfrentando, pero usar bien esos datos dependerá del jugador. Esta no es una “trampa” que nos permitirá ganar instantáneamente, sino una herramienta para mejorar nuestro juego.

Por supuesto, también podemos usar la segunda pantalla como herramienta de multitarea, mostrando streamings de Twitch mientras esperamos a que empiece nuestra partida, o usándola con programas de diseño para poner las herramientas en acceso fácil y rápido. Y sí, eso también significa que podemos usar WhatsApp al mismo tiempo que jugamos, manteniendo la conversación entre disparos.

Experiencia brutal

Pero lo más impresionante es que la segunda pantalla es sólo la guinda de uno de los pasteles más golosos que hemos podido disfrutar; sin ella, este ya sería uno de los mejores portátiles gaming del mercado.

Asus ha elegido componentes a la altura, empezando por la pantalla principal de 15,6 pulgadas. Está disponible en dos resoluciones, y tal vez la 1080p con frecuencia de refresco de 300 Hz sea más apropiada para el jugador profesional; pero eso significa rechazar la impresionante pantalla 4K a 120 Hz que hemos podido probar.

La pantalla del Asus Zephyrus Duo es, simplemente, impresionante Adrián Raya Omicrono

Cubriendo el 100% de la gama de colores Adobe RGB, esta es una de las mejores pantallas para creadores de contenido o, simplemente, para los que nos gusta disfrutarlo. Los colores son brillantes, los negros son oscuros, y ya estemos viendo una película o jugando, la experiencia merece la pena. Además, con un tiempo de respuesta de 3 ms tampoco podemos decir que estemos perdiendo mucho (a menos que seamos profesionales, como hemos apuntado antes).

Como bonificación, el modelo 4K viene con una pantalla segundaria de resolución 3840 x 1100 píxeles, mucho más nítida que la de 1920 x 550 píxeles que viene con los modelos 1080p.

Hay una clara separación entre la primera y la segunda pantalla del Asus Zephyrus Duo Adrián Raya Omicrono

La pantalla sólo tiene dos inconvenientes. El primero son los bordes, que son mayores de lo que estamos acostumbrados en modelos a este precio; el borde inferior es especialmente molesto, ya que es un gran trozo de plástico sin ninguna función estética. Es ese borde inferior el que hace que la segunda pantalla no continúe a la primera, como sí ocurría en el ZenBook 14.

Además, Asus no ha aprovechado todo ese espacio para meter una webcam porque, de hecho, este portátil no la tiene. Esa tendencia empezó hace unos años en el sector gaming. La lógica es que, si necesitas una cámara para hacer streaming, probablemente comprarás una aparte que sea mucho mejor de lo que Asus podría meter. Sin embargo, es algo a tener en cuenta si pretendes usar este portátil para teletrabajo.

Un detalle genial, que sólo es posible gracias a la segunda pantalla, es el sonido. Sí, suena extraño, pero es que Asus ha tenido la genial idea de meter altavoces bajo la segunda pantalla. Así que no sólo apuntan hacia el usuario, sino que tienen unos bajos realmente potentes gracias a la manera en la que retumban contra la pantalla.

El sonido es de esas cosas que apenas pruebo en un portátil. La mayoría de las veces prefiero usar auriculares, con una tarjeta de sonido externa, por culpa de altavoces en la parte inferior del portátil; en cambio, creo que el Zephyrus Duo 15 tiene el mejor sistema de sonido del mercado, al menos lo que he podido probar. Se remata con el uso de sonido virtual 5.1.2, la compatibilidad con Dolby Atmos y un programa que nos permite activar la cancelación de ruido con IA y modos adaptados a diferentes juegos.

Máxima potencia

Pero todo eso no serviría de mucho si las piezas importantes, las que hacen mover este portátil, no estuviesen a la altura. No es el caso con el Zephyrus Duo 15: Asus ha elegido de lo mejorcito disponible en estos momentos en el mercado.

Como procesador, el Ryzen 9 5900 HX, sólo un escalón por debajo de lo más potente de AMD; a cambio, usando la app de ROG tenemos acceso a la posibilidad de hacer ‘overclocking’, aumentando la frecuencia según nuestras necesidades. No es que echemos nada en falta, ojo; por si sólo, este procesador ya es capaz de enfrentarse a cualquier tarea que le echemos, y gracias a sus 8 núcleos y 16 hilos, serán muchas. Las pruebas sintéticas confirman que estamos ante una bestia, con una puntuación de 6.382 puntos en PCMark 10, y destacando especialmente en Cinebench R20 con 5.079 puntos en multinúcleo y 544 puntos en un único núcleo; eso no sólo es superior a los procesadores para portátiles del mercado, sino que se enfrenta a muchos procesadores de escritorio de gama alta.

Le acompaña otra bestia, una gráfica RTX 3080. Es importante recalcar que, aunque por defecto tiene un TDP de 115 W y por lo tanto, no podrá dar lo mejor de sí, tenemos la opciòn de usar Dynamic Boost para llegar a los 130 W, algo que sólo deberíamos hacer con el portátil conectado a la corriente.

Jugando a Cyberkpunk 2077 con trazado de rayos en el Zephyrus Duo Adrián Raya Omicrono

Con todo, esta gráfica está a la altura de las expectativas, incluso superándolas. Ningún juego será capaz de vencerla, especialmente si hemos escogido la pantalla 1080p. En cambio, conseguir resolución nativa en la pantalla 4K a 120 Hz puede ser mucho más difícil en juegos modernos o especialmente exigentes.

Títulos como Apex Legends o Fortnite aprovechan especialmente las frecuencias de refresco elevadas en este portátil; en cambio, en títulos más exigentes como Dirt 5 le cuesta más alcanzar tasas aceptables a 4K, y hemos tenido que bajar la resolución o usar resolución dinámica en algunos títulos.

El mejor ejemplo de cómo las 4K pueden jugar en nuestra contra lo tenemos en Cyberpunk 2077; a la resolución nativa, es imposible obtener 60 frames por segundo con los gráficos en alto o Ultra, pero si empezamos a bajar la resolución es fácil superar los 60 frames por segundo, e incluso activar el ray-tracing o trazado de rayos.

Esa es una de las ventajas de la RTX 3080 de este portátil, que tenemos acceso a esa y otras tecnologías. DLSS, por ejemplo, nos permitirá bajar la resolución y que no se note, gracias al uso de aprendizaje automático para aumentar la calidad de la imagen.

Prueba de 3DMark con el Asus Zephyrus Duo Adrián Raya Omicrono

En pruebas sintéticas como 3DMark, se confirman estas buenas sensaciones, con una puntuación de 10.537 puntos.

No es muy portátil

Semejante potencia debería ser una pista de que este portátil no es muy 'portátil', y que siempre deberíamos tener un enchufe a mano, allá donde queramos jugar. El cargador es especialmente grande y pesado, lo que sumado a la masa del propio portátil hace que no sea fácil de llevar de un lado a otro. Al menos, Asus nos ofrece la posibilidad de usar un cargador de 100 W, que se conecta por USB-C, en caso de que no queramos jugar; eso es suficiente para tareas como navegación por Internet o streaming de vídeo.

Y será mejor que te lleves un cargador, porque no podrás usar el Zephyrus Duo mucho tiempo alejado de un enchufe; en nuestras pruebas apenas superó la hora y media de duración con tareas de trabajo y multimedia, y ni nos atrevimos a poner un juego.

La refrigeración del Asus Zephyrus Duo está muy trabajada Adrián Raya Omicrono

A cambio, Asus no ha querido escatimar en esfuerzos para refrigerar estos componentes. Tiene sentido: con una refrigeración pobre, tanto la gráfica como el procesador no durarían mucho a su máxima frecuencia y el rendimiento sería decepcionante.

Para evitarlo, Asus ha implementado su refrigeración AAS Plus, con una gigantesca entrada de aire de 28,5 mm que permite obtener aire frío y expulsarlo ya caliente por las varias rendijas en toda la parte trasera. El uso de metal líquido para transferir el calor y un aumento en el movimiento de aire de un 30% garantiza temperaturas correctas jugando. Eso sí, lo vamos a escuchar; a tope, los ventiladores se escuchan tanto como los de un ordenador de sobremesa normal.

El teclado del Asus Zephyrus Duo está a la altura e incluye un trackpad a la derecha Adrián Raya Omicrono

La otra ventaja de un mayor grosor y peso la vemos en el teclado. Con un recorrido de 1,4 mm, ofrece sensaciones que normalmente sólo notamos en un teclado de escritorio, aunque aún lejos de los teclados mecánicos. Además, tenemos iluminación RGB para cada tecla por separado, personalizable y sincronizable con otros productos gracias a Aura Sync.

Sobremesa en un portátil

No hay ningún portátil como el Asus Zephyrus Duo en el mercado, y esto no es una exageración. Simplemente, no hay ninguno que mezcle lo mejor de AMD y de Nvidia, en un formato sin compromisos y que encima, tenga dos pantallas; busca, porque no lo encontrarás en ninguna otra marca.

Sólo eso ya debería convencernos de que estamos ante algo muy especial, un producto que no tiene comparación en el mercado. Por supuesto, la pregunta que deberíamos hacernos es si realmente necesitamos algo tan especial.

Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE Adrián Raya Omicrono

El Zephyrus Duo no oculta sus prioridades, y si no coinciden con las tuyas, es comprensible que ni lo tengas en cuenta para tu próxima compra. Si el peso, el grosor, la portabilidad o la duración de la batería son los aspectos más importantes de un portátil para ti, entonces aléjate de este.

Pero si buscas los mejores componentes del mercado, una bestia que se tragará todo lo que le echen, y un mago de la multitarea, entonces pocas alternativas hay, por no decir que no hay ninguna.

El Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE está disponible en tiendas como Amazon y en la página oficial de Asus.