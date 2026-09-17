La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso sobre el estado de la Unión 2026 Comisión Europea Omicrono

La UE marca las nuevas normas: los chatbots de IA y los videojuegos online, también limitados para adolescentes

La Comisión Europea finalmente ha publicado el texto completo de la EU Kids Act, la nueva normativa que regirá los servicios de Internet con el objetivo de mejorar la seguridad y proteger a los menores de edad de manera más eficiente.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya adelantó durante el discurso del estado de la Unión la novedad más rompedora: los menores de 13 años tendrán completamente prohibido usar redes sociales, y los menores de 15 años no se podrán crear una cuenta.

Sin embargo, esa es sólo una pequeña parte de la nueva normativa, que afecta a una gran variedad de servicios de Internet que no son necesariamente redes sociales, incluyendo chatbots de IA y videojuegos online.

Chatbots de IA limitados para adolescentes

A diferencia de lo que se filtró en su momento, finalmente el texto no prohíbe los chatbots de IA para menores de edad, y la única limitación es que los menores de 13 años solo podrán crear una cuenta si está gestionada y controlada por un tutor con herramientas dedicadas.

A cambio de no sufrir esta prohibición, los servicios que ofrecen chatbots que permiten seguir conversaciones con una IA, como ChatGPT, además de los que ofrecen los llamados "compañeros de IA" que simulan relaciones sociales o emocionales, se verán muy afectados con la nueva medida.

No en vano, la norma prohíbe de manera expresa que la IA simule relaciones interpersonales o conductas destinadas a crear dependencia emocional en los usuarios menores de edad.

La memoria de la IA deberá estar deshabilitada por defecto, por lo que no podrá almacenar datos de las interacciones con el menor para sesiones posteriores, con la única excepción siendo datos que sean necesarios para proteger la seguridad del menor.

Si el chatbot está integrado en otra plataforma, como puede ser una red social (como Grok en X, por ejemplo), tendrá que estar desactivado por defecto ni se podrá incentivar su uso.

Los videojuegos también se ven afectados

El texto de la EU Kids Act dedica una sección completa a los videojuegos, concretamente a aquellos que tienen funciones online y que se pueden jugar a través de la red; esto afecta tanto a juegos multijugador que están diseñados desde cero para alojar cientos de jugadores al mismo tiempo como a títulos de un jugador que cuentan con modos online opcionales.

La Comisión Europea implementará reglas específicas para estos juegos con nuevas salvaguardas para evitar que puedan ser usados para contactar con menores de edad y para mejorar su privacidad y seguridad.

Esto obligará a los desarrolladores a cambiar el diseño de sus juegos para eliminar los "diseños adictivos" que fomenten el uso compulsivo o excesivo, incluyendo mecánicas o recompensas que penalizan al usuario por no poder conectarse a ciertas horas o intervalos regulares. Por ejemplo, esto afectará a títulos que ofrecen regalos como monedas, objetos o armas por conectarse cada día.

De la misma manera, los usuarios menores de edad no podrán comprar loot boxes o cajas de botín, que ofrecen recompensas aleatorias con diferentes niveles de probabilidades. Y las monedas virtuales que se obtengan tendrán que ir asociadas con el valor real en euros.

En caso de que el juego tenga métodos para que los jugadores se comuniquen entre sí, se tendrán que implementar salvaguardas para evitar el ciberacoso, el grooming o la violencia.

Los juegos también tendrán que tener un límite de tiempo estricto que no coincida con las horas lectivas y el horario de sueño para evitar que los niños jueguen en el colegio o de noche.

Aunque la normativa no prohíbe el acceso a videojuegos para menores de 13 años como sí hace con las redes sociales, se establece que sus cuentas sólo podrán ser habilitadas y controladas por los tutores.

Verificación de edad obligatoria

Todo esto significa que, con la nueva ley, todos los chatbots y videojuegos online tendrán que verificar la edad del usuario, para asegurarse de que tienen que ofrecerles una experiencia más segura y adaptada.

En el caso de los chatbots, los usuarios tendrán que realizar la verificación en el momento de abrir una cuenta en el servicio. Y para los videojuegos, la verificación se realizará en la tienda en la que se ofrezca el título, antes incluso de permitir la descarga del juego.

Al igual que ocurre con la limitación de edad de redes sociales, el texto especifica que ya no vale con que el usuario ponga la edad que tiene, y la verificación se tiene que realizar con tecnologías que no rastreen ni perfilen al usuario, como pruebas de conocimiento cero.

La propia Comisión Europea ya lanzó el código para crear una app de conocimiento cero, que usa el smartphone para verificar la edad del usuario usando un documento, como por ejemplo el DNI; a partir de entonces, esta verificación se guarda de manera cifrada en el dispositivo y el servicio puede preguntar a la app si el usuario es mayor de edad.