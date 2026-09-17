España da una lección: inaugurada la estación urbana de carga de coches eléctricos más potente de Europa

El gran impedimento que siguen teniendo los coches eléctricos para triunfar en España sigue estando en la falta de puntos de carga y el miedo a quedarse sin batería en el peor momento por su reducida autonomía.

Ahora, los conductores madrileños tienen una excusa menos, con la apertura de una estación de recarga ultrarrápida en el distrito de Carabanchel, que presume de ser la más grande de Europa.

La instalación es de la compañía francesa Electra, y ha sido posible tras una inversión de 3 millones de euros de parte de la empresa en el marco de una concesión demanial otorgada por el Ayuntamiento de Madrid sobre una parcela de 5.509 metros cuadrados en la calle Juan Mieg.

Carga ultrarrápida en Madrid

Ubicada en una localización clave, entre la A-42 y la M-40, la estación está muy cerca de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y rodeada de áreas comerciales, restaurantes y gimnasios.

La nueva "electrolinera" ha sido diseñada para abastecer tanto al tráfico local como a los vehículos que pasen cerca de la autopista y de la autovía.

Para ello, cuenta con 26 puntos de recarga, capaces de suministrar hasta 600 kW de potencia. De estas plazas, 22 están destinadas a vehículos de pasajeros y 4 se reservan de manera específica para vehículos comerciales de transporte y distribución de mercancías.

La estación de carga de coches eléctricos de Carabanchel Ayuntamiento de Madrid Omicrono

Gracias a los cargadores de última generación de 600 kW y un sistema avanzado de almacenamiento energético integrado en la infraestructura, la estación permite recargar un coche eléctrico en apenas 10 minutos, aunque esto depende en buena medida de las características del sistema de carga del vehículo.

La estación está operativa las 24 horas del día, y permite la reserva de una plaza con una hora de antelación a través de la aplicación Electra+, ya que forma parte de la red paneuropea de la compañía, compuesta de más de 800.000 puntos de recarga.

El pago se puede realizar mediante tarjeta o Bizum, y también es compatible con plataformas como Waylet, Electromaps y Chargemap.

La instalación cuenta con una marquesina provista de paneles fotovoltaicos de 100 kWp de potencia para el autoconsumo de la estación. De esta manera, Electra estima una reducción de emisiones cercana a las 1.000 toneladas de CO2 al año.

La apertura de esta instalación es un importante paso para solucionar el problema de deficiencia del mercado español. Aunque las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron un 38,8% en el primer semestre del 2026 respecto al año anterior, la red de carga ultrarrápida está muy por detrás de la cuota de mercado del 20% que ya alcanzan los coches eléctricos nuevos.

A finales de 2025, el territorio español únicamente contaba con más de 5.100 puntos de recarga públicos de más de 150 kW, pero el problema es que apenas el 29% estaba instalado en entornos urbanos.

Por lo tanto, la nueva estación de Carabanchel pretende ser un primer paso para solucionar esto, fomentando la compra de coches eléctricos al permitir la recarga de manera sencilla y sin necesidad de buscar un punto lejano.