Una analista de seguridad advierte: "Una foto del primer día de clase revela información a ciberdelincuentes"

Con el inicio del curso escolar, millones de padres se encuentran ante un nuevo desafío para proteger a sus hijos: los ciberataques. Los niños y adolescentes de hoy en día usan muchos dispositivos electrónicos y crean cuentas en una variedad de servicios que los podrían poner en peligro.

Alina Bizga, analista de seguridad de Bitdefender, ha compartido algunos consejos para adoptar prácticas seguras que protejan a nuestros hijos, y por extensión, a toda la familia. Y tal vez el más importante es asegurarse de mantener la comunicación.

En palabras de Bizga, "la mejor herramienta sigue siendo hablar con los menores"; y es que, de nada sirve que hagamos nada, si el niño va a ocultarnos información importante que nos podría servir para protegerlo.

Es importante que los niños y adolescentes sean conscientes de que en cualquier momento nos pueden pedir ayuda si se encuentran en una situación extraña; porque si se sienten solos, pueden empeorar la situación y hacer justo lo que el atacante quiere.

"El miedo a meterse en problemas puede hacer que oculten que han pulsado en un enlace, han compartido una contraseña o han facilitado información"; un error que se puede subsanar antes de que ocurra si saben que pueden acudir a un adulto de confianza incluso si ya han cometido el error.

Si tenemos esa base establecida, el resto de consejos son sencillos de seguir, y de hecho, muchas son cosas que también deberíamos hacer en nuestro día a día. Un buen ejemplo es la preparación correcta de los dispositivos antes de la vuelta al cole.

Si nuestro hijo lleva una tablet, un ordenador o un teléfono, es importante que empiece lo más limpio posible de aplicaciones indeseadas y con todas las actualizaciones que se hayan lanzado ya instaladas.

Para evitar que un atacante acceda a través de la cuenta del menor, es recomendable usar contraseñas únicas y activar la autenticación de dos factores en las cuentas importantes; y si hablamos de cuentas importantes, hay que hablar del correo electrónico, que puede servir para recuperar las cuentas de otros servicios.

Bizga recomienda dejar claro a los menores que nunca deben compartir contraseñas ni códigos de verificación que hayan llegado a su cuenta de correo, ya que pueden ser usadas para robarles la cuenta.

Un detalle muy común que ha ganado mucho peligro es algo tan sencillo como compartir la foto del primer día de clase, porque revela información a los ciberdelincuentes que podrían utilizar en sus ataques.

Por ejemplo, lo que parece una fotografía inocente puede revelar el colegio al que acude el menor, su edad e incluso su ubicación exacta. Por eso, deberíamos revisar quién puede ver esas publicaciones y evitar compartir información sobre las rutinas o la localización de los menores.

Usando esa información, un atacante puede contactar directamente con el menor, haciéndose pasar por amigos, plataformas conocidas o servicios que usan habitualmente, y preguntar si son ellos quienes salen en la fotografía con diversas promesas de premios o advertencias de que les van a cerrar la cuenta.

Estas precauciones no se deben pasar por alto con los adolescentes; la mayor autonomía de la que disfrutan conlleva nuevos riesgos de estafa usando la búsqueda de alojamiento, trabajo a tiempo parcial, becas o libros de segunda mano.

En muchos casos, el estafador pedirá dinero de antemano, y en esos casos es más importante que nunca comprobar la identidad de la persona y no realizar transferencias ni enviar información personal sin comprobar que es legítima.