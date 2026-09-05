Si el hombre logra vivir en la Luna será gracias al malagueño García-Galán: creará la primera colonia humana de la historia

Carlos García-Galán, director del programa Moon Base para crear una colonia humana en la Luna NASA Omicrono

Málaga sigue de celebración en 2026. El ingeniero Carlos García-Galán (1974), hasta ahora subdirector de la estación orbital Gateway, ha sido nombrado director oficial de la futura base lunar que la NASA levantará en los próximos años.

Este histórico nombramiento sitúa, en la práctica, a un malagueño como el primer alcalde de la Luna. El ambicioso proyecto, bautizado como Moon Base, aspira a convertirse en un campamento estable con presencia humana continua a partir de 2030.

Esta colonia no solo servirá para la investigación científica sobre el terreno, sino que será el banco de pruebas imprescindible para dar el salto definitivo hacia un futuro viaje tripulado a Marte.

Fichaje precoz

A pesar de su éxito internacional, García-Galán mantiene intacto su vínculo con su tierra natal. Nacido en Málaga y criado durante sus primeros meses en Vélez-Málaga, aprovecha cualquier descanso para regresar a la provincia cada tres o cuatro meses.

Tras pasar su juventud en Madrid, el ingeniero cruzó el Atlántico para estudiar ingeniería de telecomunicaciones y ciencias espaciales en Estados Unidos. Su talento llamó la atención de la agencia tan rápido que obtuvo su primer contrato en la NASA antes de finalizar sus estudios universitarios.

En el verano de 1997 comenzó como controlador de vuelo en el Centro Espacial Johnson en Houston. Tras un paréntesis en el sector privado, regresó en 2008 como subdirector de la nave Orion, el vehículo del programa Artemis diseñado para llevar de nuevo tripulación a la órbita lunar.

Su labor al frente del Módulo de Servicio Europeo (ESM) de la nave hasta principios de 2025 facilitó sus escapadas frecuentes a la Costa del Sol.

A diferencia del histórico programa Apolo, cuyo único fin era pisar la superficie y marcharse, la filosofía de Artemis es completamente distinta. "Para nosotros llegar es tan solo el primer paso", destaca el ingeniero. El objetivo no es otro que habitar el satélite.

Con un presupuesto estimado de 20.000 millones de dólares, la Moon Base se constituirá inicialmente como un campamento temporal. Este asentamiento servirá como el gran entrenamiento de la humanidad antes de viajar a Marte.

Sin embargo, irá evolucionando con cada misión hasta establecer una colonia permanente en el polo sur lunar, funcionando como un laboratorio científico similar a la Estación Espacial Internacional (ISS).

La Luna ofrece la distancia idónea: está lo bastante cerca para enviar suministros sin costes desorbitados, pero lo suficientemente lejos para poner a prueba los límites de la tecnología humana.

En su superficie se testarán los sistemas de generación de electricidad, el comportamiento frente al molesto polvo espacial y las condiciones de habitabilidad extrema de los astronautas.

Ante este reto, García-Galán asume la máxima responsabilidad de poblar la Luna sin olvidar sus raíces andaluzas.