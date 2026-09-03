ChatGPT, Claude y Grok no funcionan: qué ha pasado con la IA y recuperación de servicio tras su caída a nivel mundial

Una incidencia a escala global ha dejado inoperativas simultáneamente a las principales herramientas de inteligencia artificial generativa del mercado: ChatGPT, Claude y Grok ('X').

Las causas de este fallo masivo, que ha comenzado este jueves en torno a las 15:00 horas (España peninsular), aún se desconocen.

Según los datos de Down Detector, la plataforma de monitorización de incidencias en Internet, los miles de reportes de los usuarios confirman que el apagón impide el uso regular de los servicios en todas sus plataformas (web y móvil).

¿Qué servicios y modelos de IA están afectados?

Los portales de estado oficiales de las tres compañías han confirmado la interrupción de sus servicios, reportando "errores frecuentes en las solicitudes" de los usuarios. Las afectaciones confirmadas son las siguientes:

OpenAI (ChatGPT): La compañía ha señalado que tanto su popular chatbot conversacional ChatGPT como la herramienta Codex se encuentran fuera de servicio.

La compañía ha señalado que tanto su popular chatbot conversacional ChatGPT como la herramienta Codex se encuentran fuera de servicio. Claude: El panel de estado indica que la caída afecta a varias versiones de su inteligencia artificial, concretamente a los modelos Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6.

El panel de estado indica que la caída afecta a varias versiones de su inteligencia artificial, concretamente a los modelos Mythos 5.1, Fable 5.1, Opus 5, Opus 4.8 y Opus 4.6. Grok: La empresa responsable, SpaceXAI, también ha confirmado de manera oficial la interrupción total de su servicio.

España, afectada por la caída

En España, la caída también fue especialmente significativa, aunque las incidencias comenzaron a remitir durante la tarde. Claude pasó de registrar 152 problemas a las 15:26 horas a 62 a las 17:56.

En el caso de Grok, los avisos descendieron de 48 a las 16:56 horas a 17 a las 17:41. ChatGPT fue el servicio más afectado: llegó a contabilizar 3.839 incidencias a las 16:56 horas, una cifra que se redujo hasta apenas 65 a las 17:56 horas.

Estado actual: en fase de investigación

Por el momento, los equipos técnicos de las tres plataformas han comunicado que se encuentran investigando el origen de este apagón simultáneo sin precedentes.

A su vez, ya están trabajando en el despliegue de una corrección técnica para restaurar la normalidad lo antes posible.

OpenAI, Grok y Claude AI ya habían recuperado su funcionamiento con normalidad alrededor de las 17:30 horas, según los datos publicados por DownDetector, después de haber registrado incidencias que habían afectado a numerosos usuarios.

La situación comenzó a estabilizarse progresivamente durante la tarde, aunque algunos usuarios todavía pueden experimentar problemas puntuales de acceso o funcionamiento.