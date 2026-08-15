Sergio Llorente, electricista: "Este sistema es ideal para pisos alquilados porque tendremos más enchufes sin obras"

Las regletas se han convertido en un elemento habitual de muchos salones y dormitorios. Cables enredados, enchufes ocupados y cajas de conexiones que se acumulan encima de una mesa o detrás de un mueble.

El electricista Sergio Llorente ha explicado en su cuenta de TikTok una manera de poder ampliar el número de enchufes de pared disponibles de forma sencilla.

En el vídeo explica cómo convertir un único punto de enchufe en cuatro tomas independientes. La clave, según detalla, está en no tener que picar la pared ni realizar ningún tipo de obra.

El sistema consiste en instalar una regleta empotrada de cuatro bases directamente sobre el marco del enchufe original. De esta forma se multiplican los puntos de conexión sin modificar la instalación eléctrica de la vivienda.

El profesional insiste en que no cualquier instalación sirve para este montaje. Es necesario que el cable de la línea tenga una sección de 2,5 milímetros y que esté protegido por un magnetotérmico de 16 A.

Estos dos requisitos garantizan que la instalación soporte la carga eléctrica de varios aparatos conectados a la vez. Sin ellos, según explica el electricista, el riesgo de sobrecalentamiento o de un fallo en la instalación aumenta de forma considerable.

El creador de contenido también aclara una duda habitual. Este tipo de montaje no cuenta como un punto húmedo adicional a efectos normativos, ya que no implica modificar el cableado fijo de la vivienda.

Tampoco se trata de una instalación cosida a la pared de forma permanente. El propio electricista pide a los usuarios que eviten comentarios señalando lo contrario, ya que el sistema está pensado precisamente para no alterar la instalación original.

Esta característica lo convierte en una opción especialmente útil para quienes viven de alquiler. En muchos contratos de arrendamiento no está permitido modificar la instalación eléctrica del inmueble sin autorización del propietario.

@instalacionesllorente Cómo pasar de 1 a 4 enchufes sin obras , para no tener que usar las regletas . Siempre que se tenga sección de cable de 2,5 mm y esté protegido con magneto de 16A. Esto no cuenta en la suma de puntos de humedos y no están cosidos , podéis ahorrar los comentarios . Para pisos de alquiler luego desmontas y ya está . ♬ sonido original - instalacionesllorente

Con este método, el inquilino puede añadir los enchufes que necesite durante el tiempo que resida en la vivienda. Cuando llegue el momento de mudarse, basta con desmontar la pieza y dejar el enchufe tal y como estaba en origen.

Entre las dudas más repetidas está la de si este tipo de instalación cumple con la normativa eléctrica vigente. El propio profesional responde a varias de ellas en la sección de comentarios, insistiendo en la importancia de respetar la sección del cable y la protección del magnetotérmico.

Muchos coinciden en que este tipo de soluciones resultan más seguras que acumular varias regletas enchufadas unas a otras.

Los electricistas suelen advertir sobre los peligros de sobrecargar un único enchufe con múltiples regletas en cadena. Esta práctica, muy extendida en hogares con pocos puntos de luz, puede derivar en calentamientos excesivos del cableado.