John Gabrielli, contratista: "Usar un ventilador de techo mejora mucho la eficiencia y el gasto del aire acondicionado"

El verano trae consigo un incremento notable en las facturas de la luz debido al uso intensivo de los sistemas de climatización; por eso, es normal que estemos buscando maneras de mejorar la eficiencia del aire acondicionado.

Algo que cada vez está haciendo más gente es encender un ventilador al mismo tiempo que el aire acondicionado, algo que podría parecer contraproducente porque estamos consumiendo más energía para mover dos aparatos.

Pero de hecho, los expertos en climatización señalan que esa es la mejor manera de aprovechar el potencial de ambos dispositivos para reducir la factura de la luz, ya que cada aparato cumple una función diferente que ayuda a mejorar la sensación térmica.

Por una parte, el aire acondicionado reduce la temperatura ambiental y elimina la humedad, mientras que el ventilador se encarga de mover ese aire ya enfriado de manera homogénea por toda la estancia.

El movimiento de las aspas distribuye el aire refrigerado acelerando el enfriamiento general de la habitación, lo que evita que se formen bolsas de aire frío estancadas en las zonas bajas y aire caliente en las partes superiores.

Las pruebas demuestran que, al encender el ventilador de techo, la sensación térmica para las personas disminuye entre dos y tres grados centígrados gracias al efecto de evaporación del sudor en la piel que provoca la brisa constante.

Esto nos permite programar el aire acondicionado a una temperatura superior a la habitual, como por ejemplo, a 26 grados en lugar de 23, pero obteniendo el mismo nivel de bienestar.

John Gabrielli, contratista especializado en calefacción, ventilación y aire acondicionado, respalda esta técnica. Según explica el profesional, "usar el ventilador de techo mejora la eficiencia del aire acondicionado" debido a que disminuye la carga de trabajo continuada del equipo principal.

La combinación de ambos dispositivos permite que el aparato de climatización alcance la temperatura objetivo con mayor rapidez y permanezca en los modos de bajo consumo durante más tiempo.

El impacto económico es sustancial, ya que hay que recordar que el aire acondicionado gasta más que un ventilador; así que si lo usamos menos, vamos a ahorrar incluso si tenemos otro aparato encendido.

Un equipo de aire acondicionado estándar consume una media de 1000 a 2000 vatios de potencia por hora de funcionamiento, dependiendo de su clasificación energética y de las condiciones exteriores.

En contraste, un ventilador de techo moderno consume aproximadamente entre 15 y 60 vatios por hora. Elevar el termostato del aire acondicionado en un solo grado puede suponer un ahorro de entre el 7% y el 10% en el consumo energético de ese aparato.

Una vez que la habitación alcanza la temperatura de confort deseada, es posible incluso apagar temporalmente el sistema de aire acondicionado. El dispositivo de ventilación mantendrá el aire fresco flotando en el ambiente por un tiempo prolongado, moviendo el frío residual antes de que las paredes vuelvan a calentarse.

Además, esto evita los habituales problemas de garganta y sequedad en las mucosas que se derivan de mantener los ambientes excesivamente resecos por la climatización continuada.

Para maximizar el rendimiento, los profesionales del diseño interior y la climatización aconsejan instalar los ventiladores de techo justo en el centro de la habitación para garantizar un reparto equitativo del flujo de aire por toda la superficie útil.