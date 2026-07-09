"Os escuchamos": Xiaomi presenta su nueva marca de coches y su CEO confirma la llegada a Europa en 2027

Xiaomi ha conseguido lo que ninguna compañía tecnológica ha hecho hasta ahora: crear su propia marca de coches, diseñados y fabricados desde cero con su propia tecnología y tener un éxito tremendo.

Ahora, Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha anunciado oficialmente lo que se venía un tiempo rumoreando: una segunda marca de vehículos, llamada SkyNomad ("nómada del cielo") dirigida a un tipo de conductor diferente al resto que será lanzada en China "pronto".

Un detalle muy interesante de este anuncio es que inicialmente se pensaba que SkyNomad iba a estar dedicada en exclusiva a coches híbridos, sin embargo, el anuncio oficial no hace mención alguna a la mecánica usada, por lo que este detalle aún está en el aire.

En cambio, Lei Jun se ha centrado especialmente en presentar SkyNomad para un tipo diferente de conductor que los coches de la marca Xiaomi, alguien que necesita más opciones para su día a día y que no es un entusiasta de la conducción necesariamente.

Mientras que los Xiaomi SU7 y Xiaomi YU7 están posicionados como "coches para conducir", el primer modelo de SkyNomad se presenta como "un SUV inteligente, reconfigurable, y grande".

En otras palabras, no esperamos que Xiaomi vaya a intentar batir récords de velocidad con los SkyNomad como hizo con los SU7 y YU7; en vez de eso, su prioridad es la comodidad, el lujo y la versatilidad para todo tipo de situaciones.

SkyNomad N90 Xiaomi Omicrono

El primer vehículo de la gama, el SkyNomad N90, representa muy bien estos principios. Es un SUV familiar grande, cuyo interior puede cambiar dependiendo de nuestras necesidades con un sistema de asientos movibles y giratorios.

De hecho, aunque Xiaomi no ha publicado fotos del interior, sí que ha compartido varios esquemas de las diferentes configuraciones en las que podrán ponerse los asientos para aprovechar el gran espacio interno.

Xiaomi incluso plantea usar el N90 como una caravana y montar un estudio personal, un salón de casa con un televisor, un dormitorio con una cama o una sala de reuniones. Fotos filtradas también revelan que podríamos montar una tienda para hacer acampada.

Diferentes configuraciones posibles con el SkyNomad N90 Xiaomi Omicrono

Esto encaja con el mensaje de Lei Jun de que SkyNomad está pensado para aquellas personas que necesitan algo diferente de su coche en cada ocasión, dejando que "la inteligencia defina el espacio".

Por eso, el interior no está predefinido, sino que será maleable por el usuario para convertirlo en lo que queramos. De esta manera, Lei Jun pretende ofrecer un coche que sirva tanto para los trayectos diarios al trabajo como para los viajes de familia.

Para conseguirlo, Xiaomi ha creado una nueva plataforma desde cero que no es compartida ni con el SU7 ni el YU7. Se llama KunLun, y es un chasis de SUV con un suelo plano y un sistema de asientos sobre raíles que permiten la reconfiguración sencilla con mucho espacio usable.

Aunque Xiaomi SkyNomad será estrenado primero en China, Lei Jun ha respondido "Os escuchamos" a la petición de lanzarlo en Europa, además de confirmar oficialmente que Xiaomi lanzará sus primeros coches en el mercado europeo en el 2027.