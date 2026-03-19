El regalo que pondrá a tu padre en movimiento: así es HUAWEI WATCH GT Runner 2

Un reloj todoterreno puede convertirse en la mejor excusa para que tu padre retome el deporte o rompa récords.

El Día del Padre llega cada año cargado de colonias, corbatas y gadgets que acaban olvidados en un cajón. Pero ¿y si este año el regalo fuese una invitación a moverse más y entrenar mejor?

Tanto si tu padre es de los que se apuntan a todas las carreras como si es de los que dice que algún día empezará a correr, HUAWEI WATCH GT Runner 2 puede ser para él.

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Mucho más que un reloj para runners

Aunque tenga la palabra runner en su nombre, sigue siendo un smartwatch muy completo para la práctica de cualquier deporte, pues incluye más de 100 modos deportivos: desde trail running con mapas offline hasta golf (con mapas de miles de campos), esquí o seguimiento específico para usuarios en silla de ruedas.

Para los corredores avanzados o que estén preparando una maratón, el dispositivo incluye un modo maratón inteligente con planes estructurados en fases, guía de ritmo en carrera y recomendaciones de recuperación posteriores, actuando casi como un entrenador personal a la hora de preparar una carrera.

Incluso si no compiten o no tienen un entrenamiento estructurado, también encontrarán útil este reloj, pues ofrece planes semanales personalizados según su estado físico, sueño, estrés y variabilidad de la frecuencia cardíaca.

Otro punto interesante, si tu padre ya dispone de su propio sistema de medición deportiva, es que HUAWEI WATCH GT Runner 2 es compatible con dispositivos de terceros como bandas torácicas o podómetros.

Además de ser un gran compañero de entrenamientos, también cuenta con micrófono y altavoz integrados para llamadas y funciones inteligentes y permite gestionar notificaciones, música y funciones de salud en el día a día. Por otro lado, este dispositivo también integra Curve Pay, el sistema de pagos sin contacto de los wearables de HUAWEI que permite pagar de forma rápida y segura directamente desde el reloj.

Ligero y duradero

Uno de los grandes argumentos de HUAWEI WATCH GT Runner 2 es su construcción. Está fabricado con caja de titanio de grado aeroespacial, un material ligero y resistente a la corrosión. El resultado es un dispositivo que pesa apenas 43 gramos, incluyendo la correa.

Por otra parte, su diseño está muy inspirado en la estética de la velocidad. Su bisel se inspira en las líneas marcadas de un buje de rueda de competición de F1 y su grosor ultrafino (10,7 mm) lo hacen versátil tanto para muñecas masculinas como femeninas.

La pantalla (de 43,5 mm de diámetro) está protegida por Kunlun Glass de segunda generación, un material de vanguardia con una resistencia al impacto hasta 20 veces superior al vidrio convencional, siendo además más ligero y fino que el vidrio zafiro.

Su batería también acompaña: dura hasta 7 días en un uso normal, 14 días si se hace un uso ligero y hasta 32 horas en modo deportivo exterior continuo (suficiente para superar el desafío extremo de una ultramaratón de 100km).

Precisión milimétrica

Uno de los grandes saltos de HUAWEI WATCH GT Runner 2 respecto a otros smartwatches es su apuesta por métricas avanzadas. Para los deportistas más exigentes o experimentados, la precisión es clave, y en este dispositivo la intensidad de la señal es 3,5 veces superior a la de la generación anterior, lo que se traduce en rutas, ritmos y distancias más fiables.

También soporta posicionamiento de sistema completo de doble banda, que incluye GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS y NavIC, y su algoritmo inteligente de posicionamiento X-DR permite reconstruir trayectos cuando se pierde señal en túneles o zonas complicadas.

Entre otras métricas profesionales, HUAWEI WATCH GT Runner 2 es capaz de medir la potencia de carrera a través de la cadencia, la zancada y el tiempo de contacto con el suelo; analizar el Índice Habilidad para Correr (RAI), que evalúa la resistencia, la técnica y la eficiencia en la carrera y hasta calcular el umbral de lactato mediante un sistema no intrusivo desarrollado en colaboración con la Universidad Deportiva de Pekín.

Si tu padre ya es runner, este reloj puede convertirse en el mejor aliado para batir su próxima marca personal, pero, si no lo es, también puede ser la excusa perfecta para empezar a moverse, con guías claras y datos accesibles.

Y es que, el Acelerador Virtual de HUAWEI WATCH GT Runner 2 se convierte en una auténtica liebre digital en la muñeca. Esta función analiza el objetivo de tiempo del corredor y muestra en tiempo real si va por delante o por detrás del ritmo previsto y ajusta el ritmo necesario en los siguientes tramos para recuperar el tiempo y mantener vivo el objetivo.

Si este Día del Padre apuestas por regalar salud, ahora puedes conseguir HUAWEI WATCH GT Runner 2 con 50€ de descuento utilizando el código A50ESPR2 en el momento de la compra.