La base canaria de Gando se prepara para el Eurofighter: el Ejército del Aire invertirá 12,7 millones en su red eléctrica

La Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, se prepara para un salto tecnológico sin precedentes.

El Ejército del Aire y del Espacio ha decidido invertir 12,7 millones de euros en la modernización de su red eléctrica, una reforma destinada a recibir a los nuevos cazas Eurofighter, que reemplazarán a los F‑18 actualmente en servicio.

Esta inversión no solo responde a la necesidad de adaptar las instalaciones a aeronaves más modernas, sino que también refuerza la posición estratégica de Canarias como punto clave de vigilancia del espacio aéreo español.

La obra, que incluye la renovación integral de los centros de transformación y de la red eléctrica de media y baja tensión, permitirá garantizar una alimentación estable y potente capaz de soportar la compleja aviónica de los Eurofighter.

Además, se prevé la sustitución progresiva de equipos eléctricos por otros adaptados a una configuración de 20 kilovoltios, la sectorización de edificios para mejorar la protección contra incendios y la reorganización de salas de control y oficinas.

También se crearán vestuarios y espacios técnicos preparados para atender a las tripulaciones y al personal de mantenimiento, mientras que los sistemas auxiliares, como la climatización, se adecuarán a las exigencias de los nuevos cazas.

Esta modernización es imprescindible porque los Eurofighter Typhoon no son aviones convencionales: se trata de cazas de última generación desarrollados por un consorcio europeo formado por Alemania, España, Italia y Reino Unido.

Capaz de realizar misiones de superioridad aérea y ataque a tierra, el Eurofighter Typhoon combina velocidad, maniobrabilidad y sistemas avanzados de radar y aviónica.

Su radar CAPTOR-E detecta y rastrea múltiples objetivos a larga distancia, mientras que su aviónica integrada permite misiones simultáneas aire‑aire y aire‑tierra, algo que los F‑18 más antiguos no podían realizar con la misma eficiencia.

España ha incorporado estos cazas como parte de su programa de modernización, con el objetivo de sustituir gradualmente a los F‑18 y reforzar la capacidad de respuesta del Ejército del Aire ante cualquier contingencia.

La llegada de los Eurofighter convertirá a Gando en uno de los núcleos operativos más avanzados de la Fuerza Aérea española, dotando a la base de capacidad para operar con aviones de última generación.

La modernización de la red eléctrica es esencial para que la base soporte con seguridad la carga requerida por los aviones y sus sistemas de simulación y mantenimiento, asegurando así su plena capacidad operativa.

La inversión refleja el compromiso del Ejército del Aire y la importancia estratégica de Canarias, clave para la defensa del espacio aéreo y el control de las rutas que conectan Europa, África y América.