EEUU activa el sistema Patriot frente a Irán: misiles de élite de 3,5 M€ para derribar drones de apenas 18.000 €

Ante la escalada de tensiones con Irán, EEUU ha reforzado sus posiciones estratégicas y costas con los sistemas de defensa antiaérea Patriot, destinados a proteger infraestructuras críticas y garantizar la seguridad aérea.

Este despliegue forma parte de una operación más amplia para neutralizar los misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados que Irán ha empleado en ataques regionales contra aliados estadounidenses.

Para cumplir ese objetivo, Washington ha recurrido al sistema Patriot, una avanzada plataforma de defensa conocida oficialmente como Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, que es mucho más que un simple misil aislado.

Desde su desarrollo en la década de 1980, el Patriot se ha consolidado como un pilar de la defensa aérea estadounidense y de sus aliados, gracias a su capacidad para adaptarse a las amenazas cambiantes a lo largo del tiempo.

El sistema integra un radar de matriz en fase capaz de rastrear múltiples objetivos simultáneamente, un centro de mando que analiza los datos con rapidez y prioriza las amenazas, y lanzadores móviles que permiten un despliegue flexible según las necesidades del terreno.

Esta combinación de componentes convierte al Patriot en una plataforma versátil, coordinable con otros elementos de defensa aliados y capaz de operar eficazmente en distintos teatros de operaciones.

Las versiones más modernas, como el PAC‑3 MSE (Missile Segment Enhancement), han incorporado mejoras significativas en maniobrabilidad, alcance y precisión, lo que le permite interceptar misiles balísticos y de crucero de alta velocidad con mayor efectividad.

Su alcance operativo varía entre 100 y 160 kilómetros, según el tipo de amenaza y las condiciones ambientales, lo que refleja la adaptabilidad del sistema a distintos escenarios de defensa.

Además, el Patriot emplea algoritmos avanzados de procesamiento de datos que filtran interferencias, priorizan objetivos y aceleran la respuesta en escenarios saturados de amenazas, reduciendo la carga de trabajo humano.

Por su parte, cada interceptor Patriot cuesta aproximadamente 4 millones de dólares (unos 3,5 millones de euros al cambio actual), aunque esta cifra corresponde únicamente al misil individual.

Una batería completa, que incluye radar, lanzadores, vehículos de soporte y sistemas de comando, supera ampliamente los 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros), lo que refleja la inversión estratégica y tecnológica necesaria para proteger espacios aéreos críticos.

Irán y los drones 'low cost'

Uno de los principales desafíos que enfrenta esta defensa de élite es que Irán ha recurrido de forma masiva a drones suicidas de bajo coste, como el Shahed‑136.

Estas aeronaves, diseñadas como municiones kamikaze, cuestan entre 20.000 y 50.000 dólares cada una (unos 18.000 – 45.000 €) y se producen en masa para saturar las defensas aéreas con enjambres coordinados.

La lógica estratégica de Teherán es sencilla: obligar a sus adversarios a gastar misiles Patriot de varios millones de dólares por unidad para derribar drones que cuestan una fracción de ese precio.

Esto crea una asimetría de costes significativa que, con el tiempo, puede agotar inventarios y presionar los presupuestos de defensa, obligando a EEUU y sus aliados a buscar soluciones más económicas u otras capas defensivas.

¿Por qué el Patriot sigue siendo clave?

A pesar de este reto económico, el Patriot sigue siendo un elemento esencial de la defensa aérea de EEUU y sus aliados por su capacidad de interceptar amenazas de mayor complejidad, como misiles balísticos y de crucero, y por su integración con otras defensas estratégicas.

Su despliegue demuestra cómo la guerra aérea contemporánea combina tecnología punta con estrategias de saturación y contraataque, en un ajedrez donde cada pieza influye en el equilibrio de fuerzas.