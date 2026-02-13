100 años de sequía y a 26 cm de desbordar: desvelado al fin el misterio de la presa fallida de Montejaque en Andalucía

Han hecho falta dos semanas de lluvias persistentes para que la histórica presa de Montejaque (Málaga), conocida como "la presa fantasma" por su incapacidad de retención de agua, se sitúe a menos de 30 centímetros de rebasar su coronación.

Lo que durante un siglo fue una infraestructura prácticamente seca, hoy se ha desbordado tras un episodio de precipitaciones intensas y continuadas en la Serranía de Ronda.

Construida en 1924 con fines hidroeléctricos, la presa nunca llegó a entrar en funcionamiento por estar asentada sobre terreno kárstico, un tipo de formación que impide al agua retenerse de forma estable, filtrándola a través de grietas, galerías y cavidades subterráneas.

¿Por qué se ha llenado?

A pesar de que durante décadas la presa se mantuviera seca, las precipitaciones persistentes, vinculadas a corrientes atlánticas más húmedas y a sucesivas borrascas invernales, han elevado el nivel del embalse hasta niveles inéditos en su historia.

A diferencia de la mayoría de presas modernas, no dispone de salidas controladas para gestionar excedentes, ya que históricamente nunca se anticipó que pudiera llenarse a gran escala. Esto significa que cada centímetro de aumento puede representar decenas de millones de litros de agua acumulada.

Técnicamente, el fenómeno observado no es un “rebase” como tal, sino que las rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora (según AEMET), han hecho que se desagüe.

Aunque no implica una ruptura de la estructura, los flujos de agua sobre el muro pueden llegar a erosionar la superficie y poner en riesgo la estabilidad a largo plazo, especialmente en estructuras antiguas o no diseñadas para ello.

Vídeo del desagüe de la presa de Montejaque

Tras 6 borrascas en Andalucía y el aviso por riesgo de desbordamiento, 160 vecinos han podido ser desalojados en Benaoján y Jimera de Líbar como medida preventiva por el riesgo de inundaciones aguas abajo.

Mientras que algunos afectados pudieron refugiarse en hogares de familiares o amigos, otros tuvieron que optar por un traslado al polideportivo de Ronda, habilitado para situaciones de emergencia.

En los días anteriores, en algunos puntos de la presa ya se detectaron filtraciones y ruidos procedentes de la estructura, aumentando la inquietud entre los residentes.

Sin embargo, desde la Consejería de Presidencia, que coordina las emergencias en Andalucía, han recalcado que la población no corre peligro.

La Guardia Civil vigila la presa del Hundidero, en la localidad de Montejaque

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ya avisó de que el rebosamiento "controlado" sería la salida menos peligrosa, pues el agua simplemente descendería por el muro sin provocar una ruptura catastrófica.

Según los expertos en hidrología, la clave está en la intensidad y duración de las lluvias pendientes, así como en la capacidad del sistema kárstico para seguir drenando agua hacia el subsuelo.

Si finalmente el embalse alcanzara la coronación, el agua comenzaría a verter por la parte superior del muro, generando un flujo hacia el cauce natural aguas abajo.

La situación, explican, es cambiante y depende tanto del comportamiento atmosférico de las próximas horas como de la respuesta geológica del terreno sobre el que se asienta la presa.