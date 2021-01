Las gráficas Nvidia tienen varios agujeros de seguridad que permiten espiar nuestro PC

Nvidia, el fabricante de tarjetas gráficas más deseadas en España, ha confirmado que la última actualización de controladores en realidad tapa seis agujeros de seguridad que no habían sido hecho públicos hasta ahora.

El anuncio se ha hecho en un momento importante para Nvidia, poco después del lanzamiento de la nueva gama RTX 3000 dominada por la RTX 3090 y la RTX 3080 y la nueva 3060 Ti. Son lanzamientos de nueva generación que son casi imposibles de encontrar en las tiendas.

El problema en realidad afecta a los controladores, o drivers, que permiten el acceso de extraños al sistema por culpa de varios bugs que pueden llevar a la denegación de servicio, escalado de privilegios, manipulaciñón de datos o filtrado de información.

Bugs en drivers Nvidia

Cuando esta semana Nvidia lanzó la versión 461.09 de sus drivers 'Game Ready' para tarjetas gráficas, hubo cierta sorpresa entre la comunidad; estos controladores están firmados digitalmente como WHQL, algo que ocurre sólo con las versiones más importantes que incluyen más novedades.

Controladores Game Ready de Nvidia Nvidia Omicrono

Sin embargo, un vistazo a la lista de novedades de estos controladores nos dice que no son muy importantes. Se solucionan algunos problemas relativamente menores, incluyendo uno que provocaba un pantallazo azul cuando tres monitores 4K están conectados. Pero era llamativo que no hubiese información sobre mejoras o compatibilidad con nuevos juegos, como es lo habitual.

Eso es porque, en realidad, Nvidia ha lanzado estos nuevos controladores para solucionar seis graves problemas de seguridad; el más peligroso de todos tiene una puntuación de vulnerabilidad CVSS de 8,4, por ofrecer a un posible atacante la escalada de privilegios, accediendo y tomando el control del ordenador.

Actualiza ya

Hay mucha confusión por la manera en la que Nvidia no ha hablado de estos problemas; aunque los ha hecho públicos, sólo aparecen en el boletín de seguridad mensual de Nvidia, un documento que la inmensa mayoría de usuarios no consulta. Si has visto que hay una actualización, y que sólo soluciona unos pocos errores, tal vez hayas pensado que no merece la pena actualizar; muchos usuarios de hecho lo evitan, porque a veces, una actualización puede empeorar el rendimiento o introducir nuevos bugs.

Pero este es uno de esos casos en los que hay que actualizar sí o sí, aunque no parezca tan importante. Los bugs descubiertos son muy graves, aunque hay que aclarar que aprovecharlos no es tan sencillo.

Y es que todas estas vulnerabilidades sólo pueden ser aprovechadas si el atacante tiene acceso al equipo; por lo tanto, tendría que encontrar un momento en el que nos apartásemos del ordenador, como por ejemplo, en un lugar público.

Con todo, es recomendable instalar ya la actualización a la versión 461.09 que incluye los parches, y que se puede descargar de la página oficial de Nvidia.

También te puede interesar...