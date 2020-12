Esta 'super torre' de telefonía creada por Facebook puede llevar Internet a zonas rurales

Puede que ahora todo el mundo esté hablando del 5G, pero aún quedan muchas regiones en España que no tienen cobertura de ningún tipo, no hablemos ya 3G o 4G. Suelen ser zonas aisladas, en las que no hay grandes núcleos de población, pero eso no significa que no haya internautas.

Según la GSMA, hay 600 millones de personas en todo el mundo que viven fuera de áreas cubiertas por las redes móviles; algo especialmente notable en zonas rurales y remotas. Debido a los costes, estas zonas no disfrutan de Internet por cable, y dependen de la cobertura que las operadoras móviles dan; al menos, hasta que el Internet por satélite se popularice.

Sin embargo, los mencionados costes también afectan a la instalación de antenas de telefonía; al fin y al cabo, estamos hablando de una cantidad muy pequeña de usuarios dispersos por grandes áreas. Es necesaria la instalación de macroceldas, una red de antenas conectadas entre sí capaces de cubrir grandes superficies.

La superantena de Facebook

La nueva solución de Facebook a este problema se llama SuperCell, y se trata de una 'superantena' de telefonía, capaz de cubrir un área mucho mayor y diseñada para comunidades rurales. Ha sido diseñada en colaboración con varios operadores, y ya ha pasado las primeras pruebas y análisis de datos.

Prueba de la antena de telefonía de Facebook Facebook Omicrono

Los resultados han sido lo suficientemente buenos como para que ahora Facebook los haga públicos para que otras compañías cojan el relevo; hay que aclarar que Facebook no construirá estas antenas, sino que ofrece lo que ha aprendido a la industria para que lo aplique en sus propios proyectos de expansión de cobertura.

La torre ideada por Facebook mide unos 250 metros de altura, que se trata de una estación base capaz de cubrir un área unas 65 veces superior a la de una torre de 30 metros convencional.

¿La solución para el campo?

Las pruebas se realizaron en una zona muy parecida a las que Facebook quiere ofrecer cobertura: un terreno rural llano, en el que sólo hay cultivos hasta donde alcanza la vista.

Basándose en esa situación, los ingenieros de Facebook probaron diversos modelos de propagación, teniendo en cuenta los accidentes del terreno.

Facebook aclara que esta alternativa no será la ideal para todas las situaciones, y que no cree que exista una solución única. Recordemos que Facebook ya ha invertido en otros proyectos, incluso más espectaculares, para mejorar la cobertura en todo el mundo. El proyecto Aquila, usando un gigantesco dron capaz de mantenerse en el aire para ofrecer conectividad móvil, no llegó a buen puerto; pero puede que la construcción de una torre sea una mejor solución a largo plazo.