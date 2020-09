Google levantará un pueblo en Silicon Valley

Google está inmerso en cientos de proyectos de todo tipo, tanto en España como en otros países del mundo entero. Pero los proyectos de Google suelen tener un factor denominador común: suelen ser muy peculiares en general. Pero el que ha anunciado este martes es, quizás, uno de los más raros.

La propia Google anunció el martes que construiría un poblado entero, con oficinas y casas. Concretamente, más 100.000 metros cuadrados que albergarán unas 1.850 casas nuevas situadas en el área de East Whisman, en Mountain View, lugar donde está ubicada la sede de Google.

En definitiva, Google edificará un vecindario completo con un parque de oficinas enorme. EL proyecto llamado "Plan Maestro de Middlefield Park" tratará de transformar exactamente unos 160.000 metros cuadrados centrados del lugar en un centro de uso mixto, para aumentar el desarrollo de oficinas y la llegada de nuevos residentes.

El pueblo de Google

Mapa de cómo se distribuirán las casas y las oficinas. Google Omicrono

Debido a que la zona East Whisman fue reacondicionada para edificar a finales del año pasado, Google quiere realizar un completo rediseño del área. Se construirán más de 100.000 metros cuadrados de oficinas con 5 edificios nuevos en el lado norte del poblado. En el sur, habrá seis edificios residenciales que contarán con entre 1.675 y 1.850 casas nuevas. Se podrá comprar propiedad y alquilar al mismo tiempo.

Más de la mitad de la zona está ocupada por aparcamiento a nivel de calle; el plan es cambiarlo todo por unos dos parkings y usar el espacio adicional para los parques, espacios abiertos, etcétera. Concretamente, se usarán 48.000 metros cuadrados para zonas principalmente pensadas para satisfacer al público general.

El director de bienes de Google, Michael Tymoff, ha asegurado que en esas áreas se podrán ubicar parques y espacios abiertos. Según Tymoff, esto es un nuevo paso más "en el compromiso [de Google] con la vivienda". No es la primera vez; los proyectos urbanísticos de Google siempre han pivotado hacia la búsqueda de mezclar oficinas con hogares.

Planos del complejo final. Google Omicrono

El proyecto incluirá un 20% de unidades de vivienda asequible, es decir, unas 335 o 370 viviendas para núcleos familiares de bajos ingresos. El diseño y la construcción de la vivienda (y no tanto de la oficina) no sería obra de Google, sino de otras empresas que se encargarán de configurar las comunidades alrededor.

Aún queda para hacerse real

La propuesta de Google se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y hay muchos detalles que no se han tenido en cuenta aún. Tymoff asevera que no se han diseñado aún los edificios individuales, por ejemplo. De hecho y como es lógico, Google no ha dado ningún tipo de fecha de finalización para la realización de este poblado.

Se baraja la posibilidad de incluir dentro del espacio abierto campos recreativos, espacios para fiestas o reuniones e incluso un centro acuático. La idea es que el vecindario sea autosuficiente. Según Tymoff, el objetivo es "crear un vecindario de uso mixto donde muchas de las necesidades y servicios se encuentren a poca distancia de donde se vive y trabaja".