IBM dejará de desarrollar reconocimiento facial

IBM (International Business Machines) dice no al reconocimiento facial. El responsable de IBM, Arvind Krishna, ha enviado una carta al Congreso de los Estados Unidos revelando que la firma ha abandonado el "propósito general" de su negocio de reconocimiento facial.

La empresa de Krishna explica en dicha carta que se opone firmemente "al uso de esta tecnología para la vigilancia, la gestión de perfiles raciales y "las violaciones de los derechos humaos y las libertades básicas". Según podemos leer en Engadget, la empresa aboga por un diálogo nacional, sobre cómo no se debería usar dicha tecnología.

De hecho, IBM va más allá, llegando a poner sobre la mesa un hipotético debate sobre si se debería siquiera usar el reconocimiento facial. El CEO argumeta dichas cuestiones asegurando que esta es una "herramienta poderosa", pero que debería mantenerse bajo control con pruebas auditadas y que carezcan de sesgos ideológicos.

IBM teme por el reconocimiento facial

El motivo principal de esta reacción reside en el choque frontal que han tenido los gobiernos de distintos países con empresas de tecnología. Algunos organismos como la Policía de Londres ya está haciendo uso de la misma al igual que el Gobierno de Francia. Usos sisempre rodeados de voces críticas con los mismos, temerosas de que estos organismos hagan un mal uso de esta tecnología.

La carta del CEO toca todos los temas relacionados con la problemática del reconocimiento facial, como la necesaria mejora de responsabilidad y transparencia en el uso de ciertos dispositivos como las cámaras corporales o la necesidad de los ya mencionados escrutinios a los que se debería someter la tecnología.

La petición de Krishna se produce en un momento de extrema crispación en Estados Unidos, con protestas por brutalidad y discriminación policiales. Además, se produce poco tiempo después de que algunos sistemas de reconocimiento facial dejaran dudas sobre privacidad y sobre todo parcialidad racial, como la posibilidad de que estas tecnologías aplicaran segsos en contra de personas no blancas y mujeres.

Nuestra privacidad, en juego

Para IBM es sencillo dejar atrás el reconocimiento facial; no ha sido una tecnología especialmente importante en su portfolio de productos, y no le ha reportado un importante beneficio ni a nivel económico ni a nivel empresarial. No obstante, el que IBM deje dicha tecnología es un golpe duro, ya que no deja de ser una de las firmas más importantes del sector tecnológico, que además, tiene relaciones con Gobiernos de todo el mundo.

Solo algunos sistemas de reconocimiento facial son capaces de correlacionar nuestras caras con datos disponibles que hayamos dispuesto, por ejemplo, por Internet. Por lo tanto, es muy poco probable que un sistema más común pueda ser un problema para nuestra privacidad.

Sin embargo, la preocupación de que esta tecnología pueda usarse para espiar a la población y que así se generen perfiles ideológicos siempre ha estado ahí, sobre todo después de las numerosas polémicas provenientes de China en referencia al reconocimiento facial. Estos perfiles se podrían usar para limitar su rango de acción, su privacidad, etcétera.