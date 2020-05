Esta app japonesa permite animar a tu equipo en los partidos a puerta cerrada

El ambiente que se vive entorno a un partido de fútbol no es compatible con la situación sanitaria actual. Los encuentros, que van a comenzar a disputarse a puerta cerrada, quedan totalmente descafeinados sin el bullicio de la gente, los cánticos y la celebración de los goles.

Para intentar dar una nota de alegría a los estadios, la compañía japonesa SoundUD ha desarrollado una aplicación multiplataforma que permite a los aficionados animar a su equipo como si estuvieran dentro del recinto, pero desde casa. Su principal objetivo es intentar recrear, aunque sea en parte, la atmósfera de un estadio lleno.

Remote Cheerer, como así se llama la aplicación, permitirá a los aficionados enviar su apoyo a su equipo y éste se reproducirá en los altavoces del estadio. Pero no penséis que podemos enviar nuestras voces.

Aplicación para animar a nuestro equipo SoundUD Omicrono

La aplicación, según podemos ver en el vídeo promocional, tiene algunas reacciones y sonidos 'enlatados' que enviaremos a los altavoces del estadio a golpe de dedo sobre la pantalla de nuestros smartphones. Lo más parecido a tener en nuestro poder la máquina de risas de algunas series de televisión. Así que nada de insultos ni de improperios contra el equipo rival o el árbitro.

Los sonidos predefinidos recogen gran variedad de situaciones. Aplausos estándar, gritos de ánimo, silbidos y algunas reacciones más intensas para ciertas jugadas y para los goles. "Dependiendo de la cantidad de personas y de las veces que pulsen los botones, aumentará el volumen y la emoción", reza el vídeo promocional en YouTube.

El sistema más básico emplea los altavoces ya existentes en los estadios y el más complejo contempla la instalación de nuevos alrededor del campo para darle aún más realismo al conjunto.

Según los creadores, permite que los aficionados aporten su granito de arena sin importar dónde se encuentren. Al ser una aplicación para el smartphone, podremos enviar nuestras reacciones si vemos el partido en la televisión, lo escuchamos por la radio o lo vemos por internet. Lo que desconocemos es si han tenido en cuenta el retardo de los medios digitales pues las reacciones llegarán con unos segundos de adelanto para los que estén con la oreja pegada a la radio respecto a verlo por internet o televisión.

Y no solo para partidos de fútbol, la aplicación se podrá aplicar a cualquier deporte aunque imaginamos que habrá adaptaciones de los sonidos. De momento, se encuentra en la fase beta del desarrollo pero en el vídeo no hacen mención a los cánticos personalizados de cada equipo como los himnos. En la app podemos ver el botón de un micrófono que podría enviar nuestra voz, pero en el vídeo no hacen mención sobre ello.