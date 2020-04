Este carnet digital revela qué trabajadores han superado el coronavirus

Las empresas españolas deben estar alertas acerca del estado de salud de sus trabajadores, especialmente los que tienen que tratar con el público pese al estado de alerta en el que estamos sumidos. Se necesitan mecanismos para garantizar que la incorporación de un trabajador a su puesto de trabajo cumple con todas las medidas de seguridad.

La firma Garaje de Ideas ha desarrollado una solución llamada InmunoCard, un carnet digital que busca recoger los resultados de las pruebas serológicas hechas a los trabajadores para que así este los registre y confirme que están sanos y se han recuperado.

Este carnet resumiría "la documentación bioquímica y los resultados de las pruebas serológicas facilitadas por los laboratorios", de tal forma que aunaría todos los datos posibles para confirmar a la empresa que el trbajador ha superado el coronavirus y es capaz de incorporarse al trabajo.

El carnet digital para los trabajadores

El expediente médico unido a este carnet muestra además el centro de trabajo al que pertenece, para que así se mantenga completamente identificado en todo momento y se le pueda aislar en caso de presentar síntomas de coronavirus. Las empresas podrán analizar la manera en la que el virus ha afectado a sus equipos y gestionar las incorporaciones a los puestos de trabajo de forma segura.

Los carnets se generan de forma gratuita en la plataforma ligada al servicio, y los responsables administrativos gestionan los permisos de los trabajadores, para dar de alta a los mismos y subir sus expedientes de inmunidad a la plataforma de InmunoCard. Una información que, por cierto, queda almacenada en la nube y que son totalmente confidenciales.

Si bien la iniciativa es ingeniosa y puede ayudar a multitud de empresas, tiene varios detalles a considerar. Para empezar, si no hay tests suficientes para todo el mundo o el volumen de infectados es muy grande, de poco sirve tener este carnet, y este es un problema que se relaciona con el desabastecimiento médico que sufren multitud de comunidades autónomas.

Pero incluso en la situación ideal de tener muchos test seguiríamos teniendo problemas. Los más asequibles, los que podrían abarcar a la mayoría de la población no son infalibles, y pueden dar falsos positivos o negativos.

Por otra parte, no hay pruebas a día de hoy acerca de la duración de la inmunidad. Es decir, que no por haber superado el coronavirus eres inmune para toda la vida; esta inmunidad perfectamente podría ser temporal, y es algo que aún no hemos comprobado. Finalmente, tampoco sabemos la capacidad de mutación que tiene el coronavirus, por lo que si muta, la inmunidad pierde toda su relevancia.

Con todo, es una buena iniciativa que facilitará las cosas a unas empresas que se han tenido que adaptar a la era del teletrabajo y a un estado de alarma que promete ser largo cuanto menos. Para solicitar acceso a la herramienta deberás ir a su página web.