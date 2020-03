Movistar Lite+ amplía su periodo gratis y añade más canales

Movistar+ Lite anuncia grandes mejoras para su plaaforma, que tendrán una gran acogida gracias al período gratuito de un mes que podemos disfrutar, tanto para clientes de movistar como para no clientes. Estas mejoras incluyen la adición de canales de forma temporal e indefinida junto a nuevo contenido, como más cine.

Concretamente hablamos de 8 canales que se añaden permanentemente a la oferta y nuevos canales que se encontrarán en la plataforma hasta el día 30 de abril, como serían Cartoon Network o DisneyXD. Si bien esta no es una medida para la cuarentena establecida en España, esta impulsará el uso de la plataforma sin lugar a dudas.

De hecho, este movimiento busca que muchos de estos clientes que se suscribirán aprovechando la oferta de lanzamiento se puedan quedar tras el mismo, dada la calidad de los contenidos que ofrecerá el servicio a partir de ahora.

Movistar+ Lite: nuevos canales indefinidos

Oficinas de Movistar.

La promoción tuvo una fase inicial en referencia a la cuarentena del coronavirus que consistía en añadir una serie de canales infantiles para los más pequeños. Algo muy útil ya que las instituciones educativas como institutos, universidades y demás están totalmente cerradas. Algunos de esos canales son DisneyXD, Cartoon Network, Nickelodeon y Panda.

Pero no sólo de niños va la cosa, ya que se añaden con la oferta hasta 8 canales permanentemente: TCM, Canal Hollywood, La 1, la 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta. Estos canales traerán el contenido principal de la parrilla televisiva de nuestro país además de contenidos referentes al cine.

Las emisiones de estos canales se podrán ver bajo demanda y todos los clientes, tanto nuevos como antiguos, podrán disfrutar de estgos nuevos canales. Por otra parte, el número de películas que podremos ver sin conexión aumentará, aumentando todavía más la oferta de contenido en la plataforma de Movistar.

Anuncio de Movistar+ Lite. Movistar

Si ya eres cliente de Fusión tendrás Movistar+ Lite incluido, por lo que simplemente tendrás que acceder a Movistar+ desde tus dispositivos. Recordemos que Lite se puede visualizar hasta en 2 dispositivos de forma simultánea. Las plataformas en las que podremos ver Disney+ Lite son Amazon Fire, Android TV, Chromecast, televisores inteligentes como Smart TV compatibles con la app y en dispositivos móviles, como Android e iOS.

Para acceder a la oferta simplemente tendremos que contratarla desde aquí. No tendremos permanencia y no importará de qué operador seamos, aunque si no queréis que os cobren los 8 euros al mes que cuesta Movistar+ Lite de forma habitual, tendréis que cancelar la suscripción antes de la fecha de vencimiento.